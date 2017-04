Ferrnado: «A nivel de juego hay muchas cosas que mejorar»

Ferrando ha empezado con buen pie su periplo en el banquillo del Linares, con esa ansiada victoria que permite encarar con otro color de cara la recta final de la liga en busca de los últimos puntos que aseguren la salvación. El catalán considera el 2-1 ante La Roda «a nivel de resultado muy importante, pero a nivel de juego hay muchas cosas que mejorar».

Asegura que en sólo tres días no le dio tiempo a trabajar la defensa a balón parado, uno de los lastres de los azulillos y por donde vino el gol visitante, «porque he incidido más en el aspecto ofensivo del juego, transiciones rápidas y segundas jugadas. Asumo la responsabilidad del gol, cien por cien mía. No lo he trabajado lo suficiente, porque no he tenido tiempo».

La afición pudo ver algunas pinceladas del estilo que Ferrando quiere para su Linares, llamó la atención la movilidad de los atacantes: «Jugamos sin delantero referencia, lo hicimos con Rueda y Chus Hevia como falsos 9, venían a recibir por dentro y metíamos a Corpas, a Luis Lara o a Casi para que entrasen en diagonal al espacio del lateral. Eso provocó en la primera parte cuatro ocasiones claras, falló la definición. La Roda sabe a lo que juega desde hace 8 meses, nosotros teníamos tres días para preparar ese juego».

«Con la afición muy bien, me han gustado mucho las palmas, es la primera vez que lo he vivido»

Y la impresión que él se llevó de la afición fue muy positiva también. Algo ha cambiado en el Linares. Si bien despidieron a los jugadores con ovación, también hubo pitos en momentos puntuales.

Ferrando apunta que «si en algún momento tienen que silbar, como en esa acción de Casi que perdió el balón, eso es responsabilidad del entrenador y no del jugador. El entrenador debe enseñar a superar un 3 contra 2 y me deben silbar a mí si se repite esto veinte veces, al jugador que lo animen. La sensación con la afición muy bien, me han gustado mucho las palmas (un compás muy particular de Linarejos), es la primera vez que lo he vivido y se lo agradezco mucho. No me gusta que sufran, quiero que disfruten».

Recuperar al mejor Rueda

No estaban Martos y Gámiz, así como Luis Lara se perderá por cinco amarillas la salida del domingo a Mérida. Rueda se estrenó en la media punta, una hora, no estaba para más, aún lejos del mejor Rueda y al que Ferrando conoce «perfectamente de cuando estaba en el Barcelona B, yo vi en directo su ascenso en el play-off a Segunda División, a Joselu también lo conozco bien. Sé que tienen que dar más pero tengo que entrenarlos para ello, e intentar pulir a toda esta gente para lo que yo quiero jugar y que ellos empiecen a despuntar».

Rodri y Cuerva también variaron su posición, jugando escalonados. «Dependerá de cada partido. La Roda juega con dos líneas claras y no hacía falta tener a Rodri y Cuerva juntos. Quería que Rodri diera un salto, recibiera entre líneas y se asociara con Rueda para los desmarques de ruptura con Casi, con Corpas y Chus Hevia. Él acostumbra a acercarse tanto al poseedor que al final acumulas mucha gente junto al balón. Poco a poco lo irá entendiendo, lleva dos entrenos, sacaremos una versión mejor de Rodri», explica.

Cuando el partido estaba atascado, Higinio se echó el equipo a la espalda y fabricó la jugada del 2-1, algo que estaba ensayado. «Con Higinio y Joselu que lo que yo quiero es, si podemos meter el lateral por dentro, creamos superioridad numérica y podemos buscar el espacio. Higinio lo hizo muy bien, claro, pero es que viene de una cantera futbolística y entiende e interpreta muy bien el juego. Debíamos seguir así hasta el minuto 95, esa actitud de ganar el partido. Cuando marcamos el segundo, les pedí el tercero».

El encuentro ante el Mérida se ha fijado para el Domingo de Resurrección a las 12:00 en el Estadio Romano. Será emitido en directo por Canal Extremadura.