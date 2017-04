«Quiero conocer a todos los jugadores»

Reunión a tres bandas en el Linares, con Alberto Lasarte, Francisco Pérez 'Chico' y Juan Ferrando como protagonistas. El nuevo técnico del Linares se está acercando a los escalafones inferiores en estos primeros días al frente de la primera plantilla. Quiere saber qué se trabaja, cómo se trabaja, qué jugadores son futuribles para el equipo de Segunda B y colaborar con sus conocimientos en el organigrama global deportivo del club.

A Chico ya lo conoció el domingo en el partido que el Linares B ganó en el campo de Linarejos ante el Villacarrillo y donde los azulillos se impusieron por 1-0. Después, el lunes y con más tiempo, pudieron intercambiar más impresiones. «Me gustó la forma en la que Chico está trabajando con el filial porque aplica una propuesta de juego que es más formativa que resultadista. Eso no quiere decir que no sean competitivos, todos los equipos deben serlo, pero hay que mirar a los jugadores pensando en su formación y no sólo en ganar los partidos, porque muchos de ellos pueden ayudarnos en momentos puntuales al primer equipo», cuenta el técnico.

No se trata de darle la responsabilidad de Pekes y pugnar con Chus Hevia o Casi por un puesto, aunque el joven ya ha superado la veintena de goles esta temporada en Primera Andaluza. Aunque hay quien quiere verlo ya en el primer equipo, aún es un jugador que se está haciendo, igual que Chomfli, Sergio, Lara u otros de los que han participado este año a las órdenes de Rivera primero y de Lasarte después.

«Lo importante es saber en qué momento ponerlos y saber qué continuidad se les puede ofrecer. Que debute un canterano es sencillo, pero lo que importa es que venga a entrenan con el primer equipo y que tenga una continuidad cuando las circunstancias acompañen. Hay que mirar lo mejor para el futbolista y más a esas edades», dijo.

1.982 minutos de canteranos

El Linares Deportivo apostó este año por equilibrar su modesto presupuesto con una plantilla corta en fichas y que tuviera al filial - recién ascendido de ligas provinciales - como base en la que apoyarse para jugar la Copa y algunos encuentros de liga donde acuciaran las bajas.

Así, han tenido muchos minutos con el primer equipo jugadores como Sergio García (632), Chomfli (395) o el citado Pekes (505), y otros como Pepelu, Pocho, Pumuki, Silva, Iván, Álex, Moreno y Agustín, con participación pero más discreta. Entre todos suman 1.982 minutos de canteranos con la primera plantilla y la temporada aún no ha terminado, algo impensable en el fútbol linarense décadas atrás.

Juan Ferrando aprueba esta estrategia del club: «Siempre que sean jugadores que puedan tener cierta proyección y contando con una plantilla competitiva, lo que no se debe hacer es rellenarla con gente del filial, eso es peligroso. Después vemos a equipos como los filiales de Madrid o Barcelona, que no por tener buenas plantillas acaban ascendiendo. Es un trabajo muy difícil».

Aunque el propio Ferrando dijo en estas páginas que un entrenador renueva contrato de domingo a domingo, su forma de actuar es la de un entrenador que viene a Linarejos con ganas de quedarse.

«Yo veo mi continuidad de domingo a domingo. Quedan seis semanas para acabar la liga. Pero eso no quita que me involucre con mi club en lo que pueda. No sólo para hacerles debutar, si se puede, también para conocer a la perfección a todos los jugadores. Era importante para mí ver al cadete, que sacó un buen resultado para mantener la categoría autonómica, y ver también al juvenil. No por estar seis semanas me voy a despreocupar, ahora el Linares es mi club y ayudaré en lo que pueda a la base, sabiendo siempre que mi máxima responsabilidad está en el primer equipo».

Jesús Medina ya dijo que, si todo sale bien, es el preparado que quiere para la próxima campaña. Veladamente se puede decir que incluso para más tiempo, pues al presidente azulillo le gustan los modelos de clubes que hacen proyectos sólidos y a largo plazo.

Ferrando encaja bien en esa idea y seguirá este mes y medio «intentando ver los máximos jugadores posibles del cadete para arriba, debo tener conocimiento de ellos, de su crecimiento y su progresión, tenerles controlados para cuando lleguen al filial, y si llegan al primer equipo, saber de su potencial y su evolución».