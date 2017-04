Hevia: «El míster me dio esa libertad y confianza, es lo que más necesito»

Si hay un futbolista al que le cambió la vida con la llegada del nuevo técnico, ha sido Chus Hevia. Acostumbrados a verle como 9 referencia, el técnico catalán le puso en la zona donde a él más le gusta, bajando a recibir y asociándose, arrastrando a los defensas y habilitando a los compañeros. Así llegó el 1-0, ejemplo de lo cómodo que se sentía el pasado domingo, escapada desde atrás, regate en el área al central y definición a cámara lenta, con sangre fría.

La plantilla volvió ayer al trabajo con sesión doble, tras dos días de descanso y Chus comentó las buenas sensaciones a la vuelta al vestuario: «La verdad es que cuando ganas todo es más fácil y trabajas con más alegría. Estamos preparando con muchas ganas el partido del domingo ante el Mérida y sabemos que es uno de los rivales más fuertes del grupo. Están demostrando su potencial en una gran segunda vuelta, por algo están arriba peleando por jugar el play-off».

El asturiano ya sabe lo que es ganar en Mérida este año. En la primera vuelta y jugando con el Cartagena, los franjinegros se impusieron 0-1 a los emeritenses. «Cuando visité el Estadio Romano con el Cartagena gané ese partido, pero también es justo decir que el Mérida mereció más. Ahora vuelvo con el Linares, sabemos todos lo que se juegan, pero nosotros confiamos en nuestras opciones de conseguir algo positivo», relató

El Linares quiere coger una dinámica positiva, algo que pasa por sumar fuera. En Linarejos se vio a un equipo que, sin ser el de la primera vuelta, al menos sí supo sacar el partido adelante y dejar buenos momentos de fútbol en la primera parte. «Más que las sensaciones -recordó-, me quedo con los puntos, necesitábamos ganar sí o sí. Fuimos superiores en la primera parte y al final nos acabaron empatando, pero tuvimos el valor de saber reaccionar y encarar el último tramo del partido dominando. Yo me quedo con los tres puntos, era más importante que hacer un fútbol más o menos vistoso».

Y Chus destacó por esa movilidad, asociativo y creativo, no puede negar que «estoy contento, cuando me dijo el míster que empezase jugando de falso nueve, con libertad en la media punta, es donde más cómodo me siento, mucho más que si tengo que jugar como la referencia estando solo arriba. Le agradezco su confianza y espero que las cosas con su llegada nos empiecen a salir mejor».

Los cinco últimos encuentros

10 partidos ha disputado como azulillo desde su llegada en el mercado invernal, 8 de ellos como titular, 3 goles marcados y espera mejorar esa cifra en estas últimas cinco jornadas. «En el fútbol lo que importa son los resultados. Desde que llegué, por desgracia, empezamos una dinámica hacia abajo y no conseguimos encadenar una racha de dos partidos buenos. Así es más difícil encontrarte con esa chispa y esa alegría para hacer algo bonito en el campo, de pronto todo es más difícil. Espero que estos partidos que faltan la racha ya cambie y que se vea lo mejor de mí como futbolista», manifestó

Los linarenses tienen un final de temporada muy complicado con Mérida, Melilla y San Fernando a domicilio, en Linarejos recibirán próximamente al Lorca y Granada B. No van a ser sencillo sumar esos puntos que faltan para la salvación matemática, después de lo larga que se hizo la mala racha incluyendo encuentros de los que se consideraban asequibles.

Para el ariete de Oviedo, vistos los últimos movimientos en la zona baja de la tabla con la forma en la que están sumando los equipos «yo creo que es cuestión de sacar otros 3 o 4 puntos, no más para tenerlo matemáticamente hecho. Ahora nos vienen tres partidos muy difíciles (Mérida, Lorca y Melilla, los tres de play-off y en ese orden), pero si sacamos fuera de casa algo positivo, en casa siempre puedes ganar y dar el golpe definitivo».

Recuperar la solidez

¿Qué debe hacer el Linares para no llegar jugándose la vida al campo del San Fernando? Está claro que no será sencillo ganar en casa al actual líder Lorca (con permiso del Cartagena, empatado a puntos), y que el Granada B en Linarejos y como buen filial, saldrá sin presión. Ganar al Mérida y Melilla a domicilio también es una misión difícil, son campos de los que se escapan pocos puntos y se están jugando ocupar uno de los dos últimos pasaportes para la fase de ascenso.

Quizá la clave esté en mejorar la defensa y que los mineros sepan volver a dejar la puerta a cero para que los puntos vayan cayendo por inercia de esa seguridad defensiva. «Está claro que en esta categoría más que en ninguna otra, lo importante es dejar la portería a cero. Los equipos que están arriba se caracterizan por eso, y no es una cosa de la defensa y el portero, es que todos tenemos que hacerlo mejor en ese aspecto», opina Hevia.

Es lo que está haciendo Juan Ferrando estos días, centrar su atención en mejorar los desajustes del Linares atrás, e ir puliendo lo que quiere que jugadores como Chus hagan en ataque.

El delantero ovetense valoró que la llegada del técnico catalán ha sentado al vestuario «muy bien, es un entrenador con cosas diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Es muy profesional y lo tiene todo muy bien estudiado, viene cada día con el trabajo hecho y lo único que podemos hacer aprender de él y conseguir cosas importantes a su lado. Conmigo no ha hablado mucho, se ha limitado a decirme lo que quería que hiciera el domingo pasado. El míster me dio esa libertad y confianza, es lo que yo más necesito. Todos estamos con él».