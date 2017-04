El Linares saltará al Estadio Romano sin Joselu ni Luis Lara

Al medio día de ayer salió el Linares rumbo a Almendralejo, donde ha pasado la noche cogiendo fuerzas para recorrer en la matinal de hoy los 30 minutos que le separa del Estadio Romano de Mérida. Los azulillos intentarán mantener la inercia positiva del último triunfo ante La Roda y dar otro paso hacia la salvación.

El choque es a las 12 de la mañana. En frente, un Mérida que se juega el play-off. Hubo esta semana un acto de puertas abiertas con los niños de los colegios y las entradas al campo para ver el choque están a 5 euros en Preferencia y General. El 1-1 de su visita al Colombino les deja este fin de semana sin margen de error.

El Linares tiene la de Luis Lara, autor del gol de la victoria ante La Roda, además de Joselu que ha sufrido problemas físicos a última hora y se ha caído de la convocatoria. Vuelven Mario Martos y David Gámiz, tras cumplir sanción. Entran en la convocatoria el canterano Chomfli y el centrocampista Juanfran.

Ferrando habla de un vestuario, el minero, donde «a los jugadores se les nota con menos tensión en la cara, se ve a la gente más suelta y más tranquila, arriesgan más en el trabajo que hacemos cada día y eso es bueno. Ha sido importante celebrar una victoria y tres puntos muy importantes, pero esto no se ha acabado y aún no estamos salvados. Sólo dimos un pequeño paso ante La Roda que nos ha servido para coger fuerzas y jugar en Mérida un partido muy complicado».

También ha sido una semana especial para el técnico, inmejorable debut en el banquillo y una dosis de oxígeno también para el club que se veía reflejado en una estampa el pasado domingo. «Cuando salí del campo me dio un abrazo y me dijo que estaba más tranquilo y más relajado. Con la situación emocional que vivía el club, estos tres puntos eran muy importantes y sobre todo la sensación de que nos empiezan a salir las cosas bien».

La clave está en defensa

El técnico catalán hizo hincapié en la primera semana en mejorar el ataque, esta semana ha centrado su esfuerzo en los entrenamientos en «intentar modelar algunos aspectos del juego combinativo y rectificar algunos errores que se venían cometiendo en las transiciones defensivas. Cundo se pierde un balón hay que saber dónde hacer la recuperación, cómo hacerla, y luego arrancar situaciones de juego que nos ayuden a definir mejor. Las acciones a balón parado también hemos teniendo tiempo de trabajarlas un poco».

¿Apostará Ferrando por un juego con falsos delanteros como la semana pasada? «Mérida es otro partido y hay que plantear otras cosas, son batallas diferentes. He estado analizando al rival y vamos a intentar ajustarnos a lo que hemos trabajado, creemos saber lo qué hay que hacer en Mérida para puntuar».

Yacine y Hugo Díaz serán la principal amenaza de la zaga linarense. «Es un equipo que no baja su nivel por tener un par de bajas, tiene una plantilla fuerte. Tienen un estilo muy definido, mostrando un juego con las ideas muy claras de enero para acá, con gente muy buena en banda, con proyección, llegan bien al área y a nivel defensivo son de los mejores equipos de la categoría porque saben cuándo aguantar y contemporizar al rival».

¿Cómo encajar a Mario Martos, Rueda y Rodri? A Ferrando no es algo que le preocupe porque «mejor cuantos más peloteros tengamos disponibles para disfrutar del fútbol, me gusta la gente que quiere asociarse y cuántas más propuestas y variantes puede hacer, mejor para el equipo. Eso es lo divertido y lo que me gusta del fútbol. Sé lo que quiero hacer ante el Mérida y elegiremos a los jugadores más adecuados para ello», añade el técnico.