«Llevo dos meses jugando con dolor pero es hora de apretar los dientes»

Está preocupado, y no es para menos. La visita al médico de Joselu se saldó con otro problema físico, y ya van tres en un cuadro médico que cada vez se le complica más al lateral azulillo. «Fue un resbalón, era ya el colmo porque arrastraba molestias y eso hizo que me aparecieran otra vez las del año pasado en la cadera, pero por suerte de eso ya estoy bien», cuenta.

El susto le llevó a hacerse una resonancia y el diagnóstico es un quiste de Baker (bolsa de líquido que oprime la articulación), desarrollado en la parte posterior de la rodilla izquierda y que le provoca dolor desde hace un mes. A ello hay que sumarle que lleva más de dos meses jugando con una fisura en la cabeza del peroné de la pierna derecha.

Cada vez le duele más: «Voy saliendo adelante con la ayuda de los médicos y poniéndome en manos del fisio para que alivien el dolor. El líquido me oprime el músculo poplíteo (detrás de la rodilla) y duele cuando corres. Llevo dos meses haciendo esfuerzos, jugando con dolor, pero es hora de apretar los dientes y dar un último empujón para salvarnos. Si no paré en su momento es porque hace bastantes semana que pensaba que estaríamos salvados, pero no supimos aprovechar nuestros 'match balls' y ahora nos quedan cuatro partidos a muerte».

¿Por qué no para Joselu? Es lo razonable, ambas lesiones de rodilla no le impiden jugar pero se agravan cada semana que no empieza el tratamiento. Con calmantes, salta al campo y en caliente en dolor se hace llevadero, así que volverá a jugar con una dosis extra de antiinflamatorios porque viene el Lorca y ya hay bastantes bajas en defensa con las sanciones de Vega y Rosales.

«Es un partido de los que uno quiere jugar, el líder viene a Linarejos con todo lo que te estás jugando, Álvaro y Jonhy no están, son dos compañeros que nos suben mucho el nivel en defensa, pero los que estamos vamos a tirar para adelante y vamos a salir a ganar», explicó.

Joselu es el jugador más regular de esta temporada en el Linares, incluso aunque lleve dos meses jugando con dolor, sus actuaciones son notables aunque «es normal que estando como estoy baje mi nivel, pero aun estando lesionado creo que me están saliendo las cosas bien. Creo que no se hubiera dado cuenta nadie si no lo estuviera contando ahora. Sí es cierto que la semana pasada no podía aguantar más, le estaba haciendo daño a mi cuerpo y necesitaba parar un domingo. Creo que esta lesión no va a empañar la temporada que estoy haciendo y pienso dar este último esfuerzo para ayudar a mis compañeros».

Viene el Lorca, el líder, frente a un Linares mermado en defensa pero con los pupilos de David Vidal también tocados en ataque, sus dos goleadores se han lesionado, aunque Joselu recuerda «es un equipo hecho con tanto dinero que si no están dos futbolistas tan fabulosos, tienen otros que te la pueden liar».