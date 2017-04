Linarejos quiere frenar esta tarde al líder

A las 19:00 de esta tarde se vivirá un intenso choque entre dos equipos que necesitan los puntos para objetivos diferentes, con recursos distintos para conseguirlo, el millonario Lorca del magnate chino Gembao y el humilde Linares (de su afición). Pero además hay otro duelo, el que se juega en los banquillos, aunque tengan armas diferentes. David Vidal y Juan Ferrando representan dos generaciones distintas, la de los padres y los hijos, cada uno con sus métodos de trabajo, pero con un mismo concepto de lo que debe hacer su equipo: Jugar al ataque para ganar.

David Vidal comenta sobre los minero: «Hemos puesto un vídeo y en Linares pondremos otro similar. Les hacen falta 4 o 5 puntos para salvarse, van a plantar cara y tenemos que atarnos los machos para ganar allí. Tenemos que ser serios, no podemos cometer ningún tipo de error. Hemos trabajado a lo largo de la semana que si en el transcurso del juego se cedían 20 balones al portero, conmigo se cederán 2 o 3. El portero es un especialista con las manos, no hay que darle los balones. Si el lateral o el central no está presionado, cederla al portero es un error del entrenador, de falta de comunicación. No me gusta que los jugadores jueguen para atrás».

El que fuese técnico, entre otros, del Cádiz, Logroñés, Villarreal, Murcia, Las Palmas, Rayo o Xerez, ha sido firmado por el millonario Gembao para conducir al Lorca a Segunda y que el equipo mejore aún más su imagen sobre el campo.

Al preguntarle por el ambiente que se vive en un campo añejo como Linarejos responde: «Por supuesto que me preocupa, pero el campo, al ser de dimensiones grandes, nos favorece para jugar y tocar, tenemos jugadores de toque, como Poley, Abel y dos extremos abiertos para ser más incisivos. El otro día Ojeda me pidió el cambio porque estaba cansado, pues nada, te doy una Cola-Cola para te recuperes. Un jugador de 21 años no puede estar cansado, a todos nos gusta jugar hasta cansados, porque es muy bonito el juego. Los futbolistas son a veces como niños».

Jaime y el canterano Apeh

Onwu y Chumbi, sus delanteros estrella, se perderán por lesión lo que queda de temporada, 25 goles entre ambos, pero Vidal no se queja «porque al quejarme estoy infravalorando al que va a salir en su sitio. Se lesionó, mala suerte, la vida es así. Tenemos lesionados, buenos futbolistas, pero el equipo va a salir igual. Jaime lo ha hecho muy bien y debe demostrar que está en el Lorca, y creo que va a ser un factor positivo en ataque. Va a ser titular, no hay que taparlo, Jaime es el recambio natural y tiene que salir a demostrar que está en condiciones de jugar en el Lorca».

Es uno de los grandes de los banquillos en España, temperamental como él solo. Quiere enchufar a sus jugadores, los ve algo relajados y los quiere al cien por cien contra el Linares. Tras dos semanas en el cargo, les ha pasado revista. «Los jugadores son generalmente cómodos, se habían abandonado un poco, prueba de ellos es que hicimos un test de grasa y físico, y alguno está suspenso», explicó.

No dudó en declarar a lo largo de la semana que «al jugador que no rinda, lo cambio por uno del filial». Y precisamente del filial se lleva a Emmanuel Apeh. «Va citado porque jugamos fuera de casa y es un jugador fuerte, agresivo, tienen mucha velocidad, puede ser que tenga su oportunidad», dijo. Tampoco escondió que pondrá al resto de la alineación que ganó 1-0 al Recre la semana pasada.

«Juegan los mismos, no hay que esconder ninguna carta. Ganamos, no jugamos muy bien, pero tienen mi confianza, porque sé cómo están los otros. Los suplentes me preguntan por qué no juegan, le digo que ahora están jugando 11 compañeros suyos, que han ganado, y durante la semana usted no me ha demostrado ser mejor que los demás», subrayó. Buen choque de estrategas se avecina en los banquillos. Ferrando ya volvió loca a la defensa del Mérida.

El preparador del Lorca advirtió que viene a Linares con una sólo consigna. «Para ganar. Les pido a mis jugadores: tocad, jugad y divertiros en el centro del campo. El extremo debe regatear al lateral contrario y si la pierde no pasa nada porque nos da tiempo a replegarnos, yo le doy libertad a un jugador ofensivo. Ellos el juego, yo el partido desde la banda, el que se quede descolgado oirá un bocinazo del técnico», añadió.