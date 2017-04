«El presidente no me habló de ascender, sí de estar preparados para un ascenso»

Comparecía en la sala de prensa de Linarejos Jesús Medina acompañado de su primer fichaje de cara a la próxima temporada. Un refuerzo para la parte administrativa, Elías Cabrera, que desde la semana pasada ya está trabajando para la entidad y el sábado disfrutó de su primer partido en Linarejos.

«Como ya comenté hace menos de un año en la presentación del proyecto, la idea de tener un gerente en el club era algo fundamental en nuestro proyecto. Elías lleva toda la vida vinculada al deporte. Necesitábamos este primer año un poco de transición para ver la situación real del club desde dentro, porque no era lo mismo que verlo desde fuera, a través de unas cuentas, que estar trabajando todos los días. Ya que casi va a acabar la temporada y que debemos planificar la que viene, queremos tomar las decisiones en el momento oportuno y decidimos la contratación de Elías», cuenta Medina.

Elías dio las gracias al club por la confianza y a la afición por la bienvenida, comentando que «desde los 12 años tenía claro que estudiaría esto, en la carrera me decanté por la gestión deportiva y es donde he desempeñado, con mis 37 años, ya casi 20 años al mundo de deporte profesional. Desde muy niño estuve en clubes, para eso estoy formado, para eso tengo la experiencia que tengo y 10 años en el fútbol profesional en el Córdoba CF en distintas facetas».

Hay dos factores que le han motivado para firmar en Linares: «En lo personal, lo que más ha sido volver al fútbol, era algo que tenía pendiente. Y en lo deportivo, Jesús me explicó el proyecto de un club con una estructura profesional, lo que se ve desde fuera ya lo tienen, en esta misma sala de prensa, pocos clubes de Segunda B cuidan tanto los detalles. Hay tendencia en el fútbol a meter profesionales del mundo del deporte en las áreas internas. Ellos (la directiva), están dispuestos a hacer un proyecto basado en personas que saben de esto, son humildes, y me han demostrado que el Linares es un club que tiene de todo. No es que sea de Segunda o Primera, pero las ideas las tienen bastantes claras».

Su misión en el club

Hablar de ascenso cuando a falta de tres jornadas para que acabe la liga el equipo aún no está salvado, resulta llamativo, pero Elías sí comentó en su presentación que «el presidente no me habló de ascender, sí de estar preparados para un posible ascenso. Yo en lo deportivo pocas decisiones voy a tomar, pero sí para que pase lo que pase estemos preparados. Cuando el Córdoba ascendió a Segunda en la 2006/07, las calles de la ciudad estaban más llenas que en otros ascensos anteriores, incluso a Primera. Llenas de bufandas, camisetas, gente ilusionada, y eso se consiguió con un trabajo de club, yendo por los colegios, las empresas, y montando 3 tiendas cuando el club no tenía ninguna. Lo deportivo debe acompañar al crecimiento institucional y al apoyo de una ciudad entera, que aquí lo hay, desapareció el club hace 6 años y ya está ahí, eso es porque la ciudad vive fútbol. Pero se puede hacer más».

Dentro de las funciones que desarrollará, él define su puesto como «de unión de esas áreas no profesionales que llevan personas que invierten su corazón, su trabajo y su día a día, se necesita ese nexo entre la directiva, la cantera, las peñas, el marketing o la prensa. Aunarlo todo, optimizar los gastos, incrementar los ingresos y hacer mucho más por la imagen del club».

Firma de forma indefinida. «Ojalá esté muchos años y que el crecimiento del Linares vaya junto al mío profesional. No voy a decir que soy del Linares desde chico, pero el sábado me ganó, pegué un bote con el gol, porque se siente, la grada lo transmite cómo se vive el fútbol aquí ayuda», concluyó en su presentación Elías Cabrera Caracuel.