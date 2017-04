Lopito: «Rivera no confiaba plenamente en mí»

El meta Lopito pasó por los micrófonos de Cope en la tertulia semanal y dejó algunos titulares interesantes. Su actuación ante el Melilla fue fabulosa, salvador como hacía tiempo que no se le veía por Linarejos hasta ese extremo, aunque hay quien también se pregunta por qué hizo la estatua en el zapatazo de Poley desde 25 metros.

El portero azulillo aclaró que «visto desde fuera es verdad que este año si meten un gol nos critican, al portero o la defensa, hay más críticas de la normal. Desde fuera puede parecer otra cosa, pero yo tengo en ese momento dos compañeros delante, cuando veo el balón ya está dentro del área y ahí no me da tiempo a reaccionar».

En las últimas jornadas, Ferrando le ha devuelto la titularidad y parece que también el ángel de la guarda que en otros partidos le ha faltado al jienense. «Creo que siempre he sido el mismo. Tuvimos 20 partidos a primeros de temporada que estábamos entre los menos goleados, eso es porque estábamos haciendo las cosas bien. Es verdad que estos años atrás nos llegaban más y paraba más, este año llegan menos, aunque en los últimos partidos he tenido más trabajo que en los anteriores».

Y mantiene que la salvación del Linares en las últimas tres jornadas «no me preocupa, la imagen está siendo buena, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y hay que hacerle caso al míster porque está dando en la tecla en todos los partidos. Todo lo que dice que va a pasar, pasa. Aunque cambie el sistema a mitad de partido, te da unas pautas que hace que lo tengamos todos muy claro y nos sentimos más seguros. Esa es la clave, por eso la mejoría».

No dudó en señalar que si el técnico catalán hubiese estado desde la primera jornada en el Linares «no sabes qué pasaría, lo mismo tienes una racha mala y larga, pero creo que si hubiese estado Ferrando desde el principio llevaríamos salvados 5 o 6 semanas».

Felipe Ramos y el Murcia

Sobre su futuro, Lopito aseguró que quiere renovar pero que también sabe que el club está mirando otros porteros para el próximo ejercicio. Uno de los que más suena por Linares es Felipe Ramos, en este momento meta del Jaén y que según la prensa pimentonera ya tiene un acuerdo con el Real Murcia para la próxima temporada. Sin embargo, ante esta noticia, el meta blanco publicó ayer en su Twitter: «Ante los rumores q se extienden, quiero decir q no tengo ningún contrato firmado con ningún equipo. Mi único pensamiento es el Real Jaén».

¿Podría intentarlo entonces el Linares cuando se sepa finalmente el destino que depara al eterno rival? Dependerá de cuánto de cierto haya en esa afirmación de Felipe sobre que no tiene decidido su futuro. El caso es que Ramos y Lopito no serían incompatibles, dos porteros de garantías, otra cosa es que el club quiera tener dos fichas senior en la portería. De momento el actual titular del dorsal 1 recordó que «este año acabo contrato. Mi intención es seguir aquí y la directiva ya lo sabe. Que yo sepa no hay nada, yo quiero seguir. Conmigo no han hablado y sé que están buscando otras cosas por ahí, si no cuentan conmigo habrá que buscar otra cosa».

No quisieron echar a Rivera

Se habló mucho de lo ocurrido al comienzo de la segunda vuelta y el propio Lopito, que vive en Linares, no dudó en comentar: «Claro que nos llegó el comentario, la semana de Jumilla yo lo escuché. ¿Si nosotros hubiésemos querido echarlo hubiésemos ganado 2-0 al Jumilla? Nos expulsaron a Rodri la primera parte y les ganamos. Nunca se había planteado en el vestuario».

Sobre los nervios con los que se le veía bajo palos en ese tramo de competición donde el Linares pedió el colchón acumulado en la primera vuelta fue que «tuvimos una racha mala y no se confió en el equipo. Hubo cosas raras. Ahora el míster confía en el que juega y el que no juega. La confianza del entrenador es muy importante para cualquier futbolista, aunque falle. Yo me enteré que (Rivera) no confiaba plenamente en mí. Con Lasarte tuve un primer fallo y él decidió cambiar, es su decisión, como en su día la tomó Miguel».

Mantuvo que el problema del Linares era mental y que la llegada del nuevo técnico lo ha solucionado. «La forma de jugar de Ferrando es más ofensiva. Si teníamos situaciones de estas había que reaccionar, eso ya lo habíamos hablado nosotros, ves al Barcelona marcarle al PSG en el 95, por qué no vamos a poder marcar nosotros. Juan nos sabe motivar, está sacando lo mejor de cada uno», concluyó Lopito.