Casi vaticina la mejor versión azulilla: «Ante el Granada B empezaremos ganando 1-0»

Domingo, 20:00 horas, en Linarejos. Es el momento de los valientes. Cuando un futbolista firma por el Linares Deportivo, sabe que si los vientos soplan a favor tendrá muy fácil la temporada y todo será cuesta abajo, pero por esa misma inercia que da la afición en positivo, cuando la situación gira 180 grados y se vuelve complicada, haya que demostrar también el compromiso que se adquiere con la afición minera y la historia del escudo que los profesionales lucen en el pecho.

El Linares necesita ganar al Granada B para no llegar en una situación dramática a la última jornada, como en el fútbol no hay victoria sin goles, el gol en el los azulillos tiene nombre propio: José Ruiz Cutillas, alias Casi. 13 dianas lleva este año el delantero, todo apunta a que volverá a ser titular junto a Chus Hevia en la delantera minera y que Ferrando saldrá con toda la artillería pesada para intentar doblegar a los granadinos.

«Va a ser un partido a vida o muerte, donde tenemos que ganar y así verlo todo de otra manera, luego con un empate nos bastará ante el San Fernando, pero allí también saldremos a ganar. Porque tenemos un equipazo y lo hemos demostrado ante equipos como Lorca, Mérida o Cartagena. Dimos una pésima imagen en Melilla, yo lo intentaba de todas las formas y no podía, así que te vuelves con cara de tonto en un viaje muy largo, cansado y sin sacar nada. Mi familia lo vio y me dijo que no estuvimos a la altura», explica durante la entrevista con IDEAL.

Dos rumores hay por la grada de Linarejos. El primero, un mensaje de mal agüero de aquellos que no saben lo que significa parta un club y una plantilla jugar un play-out, y dicen que el Linares lo está buscando para hacer taquilla.

«¿Alguien cree que queremos estar 15 días más amargados? No, esta semana ya se nos está haciendo larga, imagina algo así, después de un año con tres entrenadores, es de locos. Lo que queremos es salvarnos cuanto antes e ir a ver a nuestras familias con el Linares en Segunda B. Con el equipazo que tenemos, como bajemos lloro. Vamos a darle ya a la afición ese triunfo que se merecen».

El otro rumor es que Casi ya lo tiene hecho con el Villanovense para la próxima temporada, que volvería a su tierra tras el buen resultado goleador que ha dado en el Linares.

El ariete es tajante: «Ni casi tiene contrato con el Villanovense, ni con otro club, yo soy del Linares hasta el 30 de junio y después se verá si nos sentamos las partes y sigo aquí, o me voy al Mánchester, o a un Tercera. A este club se lo debo todo porque no había metido 13 goles desde que tenía 19 años en el filial del Osasuna. Profesionalmente les debo esta oportunidad, así que ni tengo miedo a lesionarme, ni nada de lo que sea que se diga por ahí. Prometo que sólo quiero dejar hasta mi último aliento en salvar al Linares, y el que no me crea, peor para él».

Quizá esto venga como cábala retorcida por la suplencia desde la llegada de Ferrando en muchos partidos del máximo artillero azulillo. Casi, como siempre, habla claro.

«Si he sido suplente algunas semanas es porque al entrenador le gustará más o menos mi juego, me cabreo porque quiero jugar siempre. Entiendo las decisiones, pero no las comparto porque no quiero ser suplente. Lo hemos hablado de jugador a entrenador. Si contra el Granada B me pone, lo daré todos los 90 minutos, y si estoy en el banquillo, animaré a mis compañeros. Cuando salgo, me dejo la vida. El otro día tuve 20 minutos ante el Lorca, di un cabezazo al palo que sirvió para cambiar dinámica, luego vino el golazo de Chus y el anulado».

Pero de la misma manera, alaba lo imprevisible que resulta el Linares para sus rivales desde la llegada del técnico catalán.

«Es una de las cosas que hace muy bien Juan, porque antes con Rivera, y un poco también con Lasarte, si no se sabía, sí se intuía el once y la forma de jugar que tendríamos. Juan tiene las ideas muy claras, nos mete intensidad en todos los entrenamientos, jugamos mucho con balón y le da muchas vueltas a casa cambio de sistema porque estudia al milímetro al rival. Antes yo sabía que tenía que jugar un 3-2-3-1, ahora cada semana él nos da sus ideas y salimos enchufado sabiendo que en cualquier momento podemos cambiar de formación», añade.