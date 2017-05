La plantilla entrenó ayer en La Garza. Ferrando lo decidió para aportar frescura al último entrenamiento y, de paso, se preserva el césped para un encuentro que promete ser épico.

«A veces es bueno ver las cosas desde otro sitio y estando los mismos, a veces la gente cambia por estar en un sitio diferente. Es una semana muy importante para nosotros, nos jugamos 3 puntos contra un rival de un nivel muy bueno, que han ido de menos a más y que nosotros tenemos que ganar, lo tenemos claro. También que somos valientes y responsables de esta valentía», contó Ferrando en rueda de prensa a la vuelta de La Garza.

Consideró que un Linarejos lleno no es presión para sus jugadores: «La gente que viene es para animarnos. Tuve la experiencia del partido de La Roda y contra el Lorca, nos ayudaron mucho. Linarejos es nuestra casa y la vamos a defender como tal. El Granada B es una plantilla muy bien trabajada y con jugadores que pueden optar al primer equipo. No van a venir relajados, intentarán acabar lo más arriba posible. Será un partido fuerte por los dos equipos, conociendo al míster rival no van a venir a ver pasar el partido».

Aseguró que el equipo ha hecho borrón de la mala imagen ofrecida en Melilla y que «una torta a tiempo viene bien» porque se dieron muchos factores en contra, pero «ya limpiamos cabeza, no quiero que mi equipo dé malas imágenes, pero con lo que ha sucedido en este grupo no todos estamos perfectos en el día a día. Se corrigió, estoy cero preocupado, los jugadores tienen muy claro lo que tienen que hacer, estoy muy confiado en cómo se tiene que resolver el partido y en que van a luchar al cien por cien. No hay bloqueos, no hay miedos».

El Granada B pasó como una apisonadora por encima del Linares en la primera vuelta. Ferrando ha visto el partido y añadió: «Los filiales suman muy buenos futbolistas y cuando pasa la competición se convierten en buenos equipos, tienen ese perfil alto. Nosotros queremos demostrar que también lo tenemos, vamos con una idea de juego clara, y desde ahí luchar con sus armas cada uno. La diferencia con aquel partido es que ya tenemos una idea clara de lo que vamos a jugar, con un perfil de juego que ya estamos llevando en estas cuatro semanas y eso es lo bueno».

Viene de cumplir sanción el técnico catalán, la primera expulsión de su carrera. Esta semana cree que el Linares tendrá un buen arbitraje. «Rafael, de Murcia, por lo que sé lleva bastante bien controlados los partidos de alta tensión. Aquí arbitró en el 1-1 del Córdoba B y no creo que haya problemas. En los momentos difíciles sale la casta del árbitro, la de los jugadores y la de un entrenador para dar variantes al partido».

Los rivales directos

Tres equipos y un play-out que salvar, así lo ve el técnico. «El partido Recre-San Fernando nos va a dar muchas pistas. Ahí estamos todos en esa pelea. El Extremadura ha hecho muy bien los deberes ante el Real Jaén y el Marbella, creo que tienen la visita del Sanluqueño y no debe darles muchos problemas, han sabido jugar sus bazas e hicieron muy buenos fichajes para salvarse de la criba», subrayó.

«Nosotros, Recre y San Fernando, entre los tres está el play-out. El Ejido tienen un calendario con Lorca y Mérida que son difíciles porque los dos tienen que optar a play-off, el Mérida debe ganar sí o sí, el Lorca ya veremos, pero se pueden permitir el lujo de equivocarse aún, por eso no lo meto», incidió

De aquellos que critican que bajo su mando el Linares no ha mejorado los números, aseguró Ferrando: «No me lo tomo mal, cuando vienes aquí sabes el calendario, la dinámica, la situación del grupo y de los jugadores, mi objetivo es cambiarlo. Se ganó a La Rosa, no se sacó en Mérida, contra el Lorca merecimos más y perdimos en Melilla. No me obsesiona, las estadísticas se romperán cuando se deban romper. Haciendo las cosas bien, al final acabarán bien. Estoy tranquilo, me preocuparía si el ambiente en vestuario no estuviera al cien por cien o no estuvieran comprometidos, y lo están. Me preocuparía si no tuvieran una idea clara de juego, y la tienen. Tienen información del equipo rival, así que todo lo controlable por mí está controlado».