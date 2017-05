Los mineros quieren abrir por última vez el telón de Linarejos

Se baja el telón de la temporada en Linarejos o, al menos, es lo que intentarán los azulillos, no volver a pisar su campo hasta la próxima temporada. Sería sinónimo de haberse salvado del play-out, y a su vez, sinónimo de haber sacado adelante el partido frente al Granada B. A las 20:00 se salen al escenario los protagonistas del choque y se espera más de media entrada en la grada, ambientazo de lujo para la gran final de los mineros. No hay margen para la crítica, que queda aplazada, esta tarde todos reman en el mismo barco para llevarlo a buen puerto y acabar dignamente la temporada, que será más o menos dura en el último asalto dependiendo de lo que ocurra en el choque en Huelva entre Recreativo-San Fernando, que se juega a la misma hora.

Para Corpas, uno de los hombres de peso del vestuario, ver el ambiente de una gran final no es sinónimo de presión. No es sólo la importancia de los 2 puntos y la motivación de lo que hay en juego, los azulillos quieren sacarse la espina del encuentro de la primera vuelta. «Presión en otras circunstancias, nosotros vamos a salir a ganar. Vamos a ir con todo, sabemos que es un rival complicado, lo pudimos ver allí cuando nos pasaron prácticamente por encima en todos los sentidos y todos los aspectos del juego. Creo que aquí, con nuestra afición, que nos va a arropar como ya está haciendo, vamos a sacar el partido», apuntó Corpas.

Además, la plantilla del Linares sabe que su afición es sufridora y que todos dentro del campo tienen experiencia en este tipo de circunstancias. «Es cierto que el año pasado sin ir más lejos jugamos el play-out de descenso contra el Cacereño y tuvimos la suerte de sobreponernos a una situación complicada, recuerdo que aquí empezamos perdiendo 0-1 y ellos se encerraba muy bien. Con esta sensación ya hemos jugado, nos recuerda a cosas vividas otros años, pero cada partido es especial, cada partido es diferente y cada liga es distinta».

Delantero o interior

Habló Corpas de lo que ha inculcado Juan Ferrando a sus hombres estos días: «Sigue con la misma filosofía de entrenamiento, pero es cierto que está intentando limpiar las cabezas porque estamos en una situación complicada. Tenemos que llegar lo más frescos, tanto física como mentalmente al partido».

¿Cómo delantero, interior diestro o zurdo? Es una de las incógnitas, cómo jugará Corpas, que desde la llegada del técnico catalán ha visto adelantada su posición. «Yo intento hacerlo lo mejor posible y trabajo en cada entrenamiento para exponer en el campo lo que el míster me pide. Me encuentro en una situación diferente porque no lo había hecho nunca en Segunda B, pero en Tercera División sí había jugado ahí algunos partidos. Estoy trabajando al máximo para ayudar al equipo», afirmó.

Sobre el movimiento creado estos días en torno al equipo y las muestras de apoyo, no puede más que afirmar por enésima vez: «La afición del Linares es única, es especial y ya han demostrado que en los momentos difíciles y cuando peor hemos estado, nos han apoyado siempre y este partido así va a ser. El club ha hecho una buena campaña con las entradas y eso es bueno porque vamos a tener más gente para ayudar y para animar».

Joselu entra en la convocatoria, todos confiaban en ello. Completan la convocatoria los metas Lopito y Cristian; los defensas Higinio, Vega, Rosales, Gonzalo e Ismael; para la medular Rueda, Rodri, Cuerva, Fran Lara, Juanfran y Gámiz; en ataque Casi, Luis Lara, Mario Martos, Chus Hevia y Corpas.