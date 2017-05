Juan Ferrando: «No podemos hablar de empatar ni especular, es ganar, sí o sí»

Ganada la primera gran final, los azulillos afrontan con la moral alta el que quieren que sea su último examen de la temporada: el domingo, a las 18:00, en San Fernando. Son los gaditanos los que necesitan ganar o ganar frente a un Linares al que un punto le basta.

Juan Ferrando insiste en que el 1-0 al filial nazarí sólo es la mitad del trabajo hecho: «En el vestuario todos saben que hay que ganar los dos partidos. El viernes me preguntaban por mi estadística, vine para 6 jornadas y de los 18 puntos quería no perder más de 8, los de Mérida, Melilla y los dos que se escaparon aquí contra el Lorca. Ahora no podemos hablar de empatar ni especular en San Fernando, es ir a ganar sí o sí, es lo único que nos asegura salvarnos y no tener que pensar en combinaciones. Sí que valdría 1 punto, pero mejor sacar los 3. Si vamos con la mentalidad de empatar, nos podemos llevar una sorpresa. Será un partido muy bonito, los dos nos jugamos mucho».

El técnico 'minero' tenía bien estudiado al equipo del Granada B y demostró que este Linares no es inferior al equipo vecino. «Circulan bien el balón, pero si nos damos cuenta, tienen 20 minutos muy buenos y luego no es que desconecten, pero sí se pausan. Si circulasen siempre rápido, serían jugadores de Segunda el año que viene; si hicieran esos mismos movimientos con velocidad, estarían peleando por 'play-off', pero les ha faltado y lo hemos visto en los últimos partidos, como cuando el Recre les remonta en su campo ganando 2-0», analiza Ferrando.

Sobre el cambio en la portería esta última jornada explica: «Con Lopito ponemos la línea defensiva adelantada en porque tiene una buena salida en el 1 contra 1. El Granada cae bien a banda y Cristian es muy bueno en los centros laterales, así que retrasamos la línea defensiva un metro más y dividimos al equipo. Cuando vayamos a San Fernando veremos cómo desordenarles para entrar en sus espacios».

Apuesta acertada

Le salió bien la apuesta y secaron a los atacantes visitantes. «Tuvieron sólo un par de acciones, se trataba de entender el juego del Granada B y apretarles para evitar sus desmarques de ruptura. Nos costaba replegar, pero entiendo que cuando digo que hay que subir la línea defensiva al medio campo me mire más de uno sorprendido, yo les digo que es mi responsabilidad. Ellos ya tienen mucho mérito luchando como están luchando».

Entrando a valorar a sus jugadores, el técnico comenta que se le podría sacar más jugo a esta plantilla pero entiende que todos estén deseando acabar la liga con la permanencia. «A quien más felicito al final de estos partidos es a Ismael, Rueda o Juanfran, porque ellos aprietan mucho entrenando y hacen que el once inicial salga a otro nivel, la gente debería ver entrenar a los suplentes y no convocados, es espectacular y le aprietan las tuercas a los titulares. Es importante en este grupo la forma de hacerse mejores los unos a los otros».

Y sobre la actuación de Chus Hevia, desveló que estaba «tocado al final del partido y es normal, tuvo el 2-0 de la tranquilidad, pero desde el viernes dijimos que él o Corpas serían los lanzadores. Corpas estaba renqueante del gemelo, lo tiró Chus, a animarlo y cabeza alta, es un profesional y al día siguiente volverá a encarar al miedo. Si hubiese habido otro penalti, confianza 100% en que Chus lo marcaría. Que la gente no se quede con el fallo de Chus, marcó un golazo, robó 12 balones a los defensas, abrió espacios y tantas cosas que me quedaría hasta las 12 de la noche hablando de Chus y de cualquiera de mis jugadores».