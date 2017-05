La permanencia del Linares está en sus manos

La permanencia pasa por sus guantes. Fernando López Huete o Cristian Arco Cabello, uno de los dos estará bajo palos en San Fernando, sabiendo que sólo con mantener su portería a cero habrán dado la salvación al Linares, pues un punto les vale. Pero antes deberán enfrentarse a 90 minutos de asedio local en busca del mismo objetivo.

Lopito, de 24 años, es el que más ha jugado, un total de 2.790 minutos en 31 jornadas de titular. Un joven que ha vivido ya muchas finales con la elástica azulilla. Un guante milagroso suyo ya evitó el descenso del Linares la pasada temporada ante el Cacereño.

«Estoy tranquilo porque ya sé lo nos espera, tenemos experiencia en este tipo de situaciones donde te lo juegas todo a un partido. Es importante no tener nervios y da igual lo que salvara el año pasado, el fútbol tiene poca memoria y lo importante es saber afrontar una final como esta», cuenta el jienense.

Cristian, de 22 años, fue titular la semana pasada y está completando una temporada notable con 1.247 minutos con 14 partidos en el once. Se siente preparado para asumir el reto y ve a sus compañeros

«Con los ánimos muy bien, porque venimos de ganar el domingo y sabemos que dependemos de nosotros mismos. La victoria ante el Granada B nos ha dado mucha tranquilidad, además fue un partido donde tuve poco trabajo, aunque ellos es verdad que tuvieron más posesión, estuvimos muy bien atrás», valora el meta granadino.

Juan Ferrando no tiene decidido quién jugará de titular. Ya explicó el domingo que con una defensa adelantada prefiere a Lopito por su uno contra uno, pero cuando el rival va meter muchos centros prefiere a Cristian por su seguridad en balones laterales. El técnico estudia estos días cuál es la mejor opción para ganar el partido y no decidirá hasta el final a su portero.

Cristian apunta: «Cuando llegó, habló con nosotros y nos dijo que contaría con cualquiera de los dos. Lopito y yo entrenamos duro para luchar por el puesto. Aún no sé cómo le vamos a jugar al San Fernando, aún no nos ha dicho nada. Sabemos que, como nosotros, empezaron muy bien la liga y después han acumulado muchos malos resultados. Pero en este partido todo es diferente, ellos se juegan la vida y podemos esperar cualquier cosa. Van a salir a morder desde el primer momento, no podemos volvernos locos».

Lopito vaticina un partido en el que deben «manejar el tiempo y las emociones». «Los que deben arriesgar son ellos, y deben hacerlo más de lo que han arriesgado otras semanas. Creo que tenemos experiencia, el 95% de nuestro equipo ha jugado ya estos partidos. Habrá momentos en los que lo pasaremos mal por la presión que nos hagan, pero debemos calmarnos, creer en lo que nos diga el míster, el míster en nosotros y cada uno en su compañero de al lado», explicó el portero.

Su futuro

Cristian está en Linares cedido por el Granada B y, al preguntarle por su futuro, responde: «No he vuelto a hablar con el Granada desde que vine, volveré cuando acabe la temporada y a ver qué pasa. Aquí estoy feliz, me hubiese gustado participar más pero creo que he tenido mis oportunidades y las aproveché».

Lopito es uno de los veteranos del vestuario y lo tiene claro: «Primero está el Linares, y la gente ya sabe que rechacé ofertas de dos y tres veces más dinero cuando estaba en Tercera, y el año pasado dije no a otra. Soy del Linares, pero no tengo la última palabra. Confío en mí, en mi estado de forma, ya desde que cogió el equipo Alberto empecé a entrenar mejor y siento que he vuelto a mi mejor nivel. Si juego haré lo posible por dejar la puerta a cero».