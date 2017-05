Casi y Chus Hevia, dos goleadores con estilos diferentes y con un mismo objetivo en mente

Sí que la permanencia del Linares empieza por no encajar gol en San Fernando, pero Juan Ferrando está inculcando a sus hombres estos días que al último encuentro de la temporada hay que ir a ganar, hay que salir a morder arriba, y cuando se habla de gol en Linares, se habla de Casi y Chus Hevia.

El asturiano cumplió ayer 27 años y fue el protagonista del último triunfo ante el Granada B con partidazo y gol de vaselina incluido. «Se afronta mejor la semana cuando vienes de una victoria y más si marcas un gol y puedes hacer más, ahora deseando que llegue el domingo para finiquitar bien el año. Fue una pena fallar el penalti, hubiera sentenciado el partido y se nos puso difícil la recta final. Estaba jodido cuando acabó; hubiese sido importante ese gol, me fui cabreado a casa pero luego le di vueltas y me quedé con la victoria, que era lo importante».

Chus ha marcado 5 goles en los 14 encuentros que ha jugado como azulillo durante la segunda vuelta, llegó como refuerzo invernal y opina de su trayectoria que «siempre se puede dar algo más, tienes días bueno y días malos. Lo cierto es que la llegada de Ferrando me ha dado la vida porque ahora juego con más confianza y libertad de movimientos, bajo a recibir y no soy solo el punta referencia como antes. Me da pena que ahora, cuando mejor estoy, se vaya a terminar el año».

Chus llegó en Navidad con ganas de sacarse la espina del poco protagonismo que había tenido en Cartagena y volver a poner su nombre en valor. ¿Se sentaría a renovar por el Linares a partir de la semana que viene o buscaría un proyecto más potente? «Yo estoy muy a gusto en la ciudad y en el equipo, se agradece salir al campo y que haya 6.000 espectadores, eso pasa en muy pocos sitios de Segunda B. El club no se ha puesto en contacto conmigo, no sé lo que pasará, pero ya adelanto que valoro mucho sentirme feliz y no le voy a cerrar la puerta a seguir en Linares», afirma el delantero.

Respecto a lo que espera del domingo en el Iberoamericano Bahía Sur de su rival: «No sé qué tendrán preparado, pero supongo que saldrán a apretar desde el principio, más jugando en su casa y que sólo les vale ganar. No va a ser fácil para ellos frenar nuestro contraataque, tenemos gente rápida que puede matar el partido como Corpas, Casi y Lara, pero llevamos toda la semana hablando de ir a ganar y no sólo meternos atrás para buscar la contra, pero no nos puede pasar como el día del Melilla o el Murcia, debemos empezar bien armados atrás e ir creciendo. Con el 0-0 la presión irá creciendo en ellos, en el fútbol se juega también con ese factor».

Defender y marcar

Casi es el máximo artillero con 13 goles en 37 partidos, y vive una semana previa «con confianza, sabemos que será un partido difícil fuera de casa y que tendrán a su afición presente, ellos se juegan la vida pero nosotros lo tenemos más fácil. La ida les ganamos 3-0, pero esta vez es una final de Champions y el calendario ha sido caprichoso».

La mejor forma de buscar el gol para Casi es «salir a muerte, me lo voy a dejar todo. Últimamente estoy siendo titular y lo estoy haciendo bien, aunque ahora marque otro compañero no olvido que llevo 13 goles y nunca había hecho tantos. Me gusta trabajar para el equipo, si tengo que defender, lo hago, y si me llega el premio de marcar pues más contento acabo. La mejor forma de despedir la temporada en Linares es marcar, y espero que sea el gol de la victoria, sería la hostia».

Al igual que Chus, Casi coincide en que la clave del partido para el Linares estará en saber esperar el momento oportuno cuando el rival esté descolocado. «Tenemos que ser un bloque en defensa, lo hemos hablado, estar juntos y aprovechar nuestra potencia arriba. Muy pocos equipos de la categoría tienen un contraataque como el nuestro, somos muy dinámicos, ellos se van a poner nerviosos y seguro que más de una vez les vamos a pillar la espalda», cuenta el murciano.

No sólo del gol vive Casi, es un jugador potente, de fuerza, y el mejor aliado de Higinio como demostró una vez más contra el Granada B. «Me desgasté mucho en la primera parte porque Jean Carlos y Marín nos hacían mucho daño y tenía que bajar a ayudar a Higinio. Si esta semana el rival me exige lo mismo, defenderé y ayudaré», recuerda.

¿Quién es mejor delantero? Es imposible responder a esta pregunta porque se trata de dos perfiles muy diferentes. El asturiano es elegancia y sutileza en la definición, el murciano es pura furia y potencia rematadora, el primero se siente cómodo bajando a la zona de creación, el segundo necesita del espacio de la banda para acelerar a fondo y pisar en diagonal el área. Dos hombres con gol, dos futbolistas con una misma misión en San Fernando.

«Chus es más técnico -cuenta Casi-, tiene mucha calidad. Yo soy más trabajador y más rematador, él es más el mediapunta que juega a girarse con esa zurdita genial que tiene. Es muy bueno, por eso mete esos golazos que nos están dando la vida. Lo bueno es que, si se me apagó la mecha a mí, se le ha encendido ahora a él. Arriba nos compenetramos muy bien, y en lo personal nuestras parejas son amigas y yo me alegro y le felicito por sus goles».

Chus opina de su compañero también: «Creo que Casi y yo no nos parecemos en nada, somos dos jugadores muy diferentes, pero claro que podemos jugar juntos, de hecho lo venimos haciendo en las últimas jornadas. Él tiene mucho gol».

Mensaje a la afición

Aunque el partido es televisado, dos autocares de aficionados mineros y otro centenar en coches particulares, están en Cádiz el domingo.

«Es el último partido, que estén con nosotros desde Linares o en San Fernando, pero que sepan que les vamos a devolver con la salvación todo lo que nos han dado, que estén tranquilos porque a las 20:00 el Linares seguirá en Segunda B y lo celebraremos con ellos. Somos mejores que el San Fernando de aquí a Lima, sé que este equipo se hizo para estar entre los diez primeros y por circunstancias no ha salid bien, pero que sigan a nuestro lado, que nos animen, y que ver una afición así en una ciudad de 60.000 habitantes es algo precioso, para estar orgullosos», le dice Casi a su afición.