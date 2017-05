Ferrando ha visto a su Linares crecer y están listos para finiquitar la salvación

Se acaba la liga regular y el calendario ha querido que Linares y San Fernando se jueguen la única plaza de play-out en la última jornada en el Estadio Iberoamericano Bahía Sur. El choque a las 18:00 (en directo por ATV) y dos horas después uno estará celebrando la salvación y otro prolongando dos semanas más la agonía.

Son dos equipos con trayectorias similares, buena primera vuelta y horrible segunda, sólo que Ñoño Méndez fue ratificado en el cargo de entrenador a petición de los propios futbolistas y Miguel Rivera fue cesado en el Linares, Lasarte hizo de puente y después llegó Juan Ferrando, que le ha dado otro aire al equipo minero.

Los azulillos llegan con mentalidad ganadora al choque. «Vamos a por los 3 puntos y no tiene que ir más allá la temporada para nosotros, tener un viaje de regreso tranquilo y centrarnos en otros temas. Argumentos tenemos, hemos asimilado una idea de juego, de la propuesta, los jugadores entienden los conceptos ofensivos y defensivos, hemos tenido un calendario muy exigente que nos ha hecho crecer, así que hay muchas cosas positivas para pensar en sacar el partida», cuenta Juan Ferrando.

Poco importa el 3-0 de la ida en Linarejos. Es una final y los gaditanos la jugarán a otro nivel. «Nos podemos encontrar adversidades, hay plan B y plan C para que tengamos variantes por si las cosas no van como queremos. Si tenemos muy mal día, el empate nos vale y eso hay que tenerlo en cuenta. No he valorado el partido de ida, más las últimas diez jornadas que era donde ellos se la jugaban. Cambian mucho las cosas respecto a la primera vuelta. A ver qué tienen previsto en los primeros 10 minutos y eso lo puedo sacar de partidos más recientes».

Se puede pensar que será un partido loco, de ida y vuelta, pero será el crono y el marcador el que empuje a cada equipo a quemar las naves o aguantar el resultado. Ferrando tiene claro que «si van pasando los minutos, vamos 0-0 o vamos ganando, ellos se volcarán y habrá transiciones rápidas y nosotros tenemos que tener muy claras las transiciones en ataque y defensa para resolverlo. Hay que leer muy bien el juego, es un partido para entrenadores, para intervenir durante el juego para que los futbolistas encuentren lo que queremos».

El Linares los tiene a todos disponibles y nadie se queda en casa, viajan los 19. El San Fernando no puede contar con dos de sus mejores defensas como Castillo y Regino, pero sí está su estrella, el delantero Espinar con 8 goles en su cuenta.

El preparador azulillo destaca del rival: «A nivel ofensivo creo que se asocian muy bien, no cuelgan balones para segundas jugadas, saben buscar interiores para sacar centros. Esa idea no creo que la varíen, les puede perjudicar. Son jugadores con cierto talante, tienen el último pase y lo que les falta es el gol. Ante el Linense tienen tres mano a mano, Espina y Dani se asocian y buscan espacios».

Se esperan unos doscientos linarenses en tierras gaditanas, dos autocares y coches particulares, con la intención de festejar la permanencia al final de los 90 minutos.