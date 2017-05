«Si el equipo sale igual, estamos muertos»

Con titulares haciendo referencia a «poco amor propio, bochorno ante toda a Andalucía, al que no le importe que se vaya, hay gente que ha bajado los brazos, proyecto deportivo fracasado, falta de actitud, tristeza, preocupación y desilusión», fue como empezaron los invitados a la tertulia periodística de Cope en el restaurante de El Corte Inglés, la situación en la que llega el Linares al play-out.

El invitado era Jesús Medina, que comenzó diciendo: «El domingo estaba hundido. Se venía preparando toda la semana el partido, no se estuvo a la altura. La consigna este año era consolidarnos sin pasar apuros y el objetivo no está conseguido. A día de hoy tenemos una eliminatoria, debemos resetear lo que ha sido la temporada. El Burgos está igual que nosotros, entre todos debemos unirnos junto a esos jugadores que son los que nos van a ayudar a quedarnos en la categoría. No debemos machacar a los jugadores, hay tiempo para todas las críticas y la primera al presidente».

Respecto a lo que la directiva pueda hacer por cambiar esta dinámica, argumenta que «nuestro análisis está hecho desde hace tiempo atrás. No sale Rivera y el equipo se hunde, ya en sus últimos partidos íbamos cuesta abajo y sin frenos, por eso se fue. Hemos tomado decisiones para que no pasara, pero al final jugamos el play-out. Hablamos con los jugadores, se cambió la actitud, pero en otros volvimos a las mismas. El San Fernando se jugaba la vida y nuestra actitud fue cero. Si el equipo sale igual que el domingo pasado, estamos muertos. Creo que los jugadores son conscientes y van a darlo todo. Estas dos semanas van a ser eternas».

Haciendo de bombero

El ambiente está tan enrarecido que se habló de si lo necesario es darle una prima a los jugadores para den todo lo que tienen en este doble partido. Medina fue tajante: «Entiendo que a los jugadores no hay que incentivarles más, son profesionales, cobran puntualmente y ellos saben cuál es su objetivo deportivo y que no lo están cumpliendo. Descender sería catastrófico, los jugadores no necesitan más incentivos para darlo todo en El Plantío y Linarejos. Todos los jugadores que tenemos son profesionales de Segunda B, con mejores o peores partidos, el de San Fernando fue desastroso».

Sobre que haya jugadores que ya estén pensando en sus próximos destinos y no comprometidos con el Linares, el presidente prefirió dar capotazo: «Hay rumorología, yo prefiero creerme la mitad de la mitad, son jugadores del Linares hasta el 30 junio del 2017 y algunos de 2018 y entiendo que velan por salvaguardar al Linares. Desconozco si piensan en la próxima temporada, no soy ello ni soy agente de ellos».

También lo hizo cuando le preguntaron si algún jugador ha pedido cobrar antes de irse de vacaciones, Jesús Medina dio capotazo y dijo «en fútbol de Segunda B hay costumbre de cobrar junio antes, pero no es nuestro caso. Yo cuando firmé con ellos les dije que cobraban el 30 de junio». Una vez más, el presidente daba la cara pero con el traje de apagafuegos, sabiendo que la situación es un polvorín y que lo último que necesita el entorno es más leña al fuego».

No dimitirá la directiva

Convencido de que la gestión del club en el resto de parcelas es satisfactoria, a excepción de la deportiva en el primer equipo, Medina asegura que aunque descienda el primer equipo «no dimitiré. El año pasado cuando di el paso para entrar de presidente fue antes del partido ante el Cacereño, no sabía si arrancaríamos en 2ªB y Tercera. Obviamente si bajamos habría cosas tenemos pensadas que no saldrían tan limpias, pero seguiríamos».

Pero además, lo peor sería que el Linares perdería una oportunidad histórica para «posibles mejoras en subvenciones y que seríamos el único en Jaén, en Granada, Córdoba y Almería estarían los filiales. En Andalucía Oriental hay unos cuantos futbolistas andaluces que quieren estar cerca de casa que vendrían aquí. Más cantera, División de Honor, el cadete, y lo venimos hablando con los jugadores y más con el descenso de Mancha Real y Real Jaén. Nos jugamos muchísimo el club y la ciudad, por eso hay que resetear, ganar como sea. No sé porqué los jugadores han cambiado la actitud, creo que están contentos con el cambio de entrenador».

¿Se arrepiente Jesús Medina de algo? «Hay cosas que se podrían haber hecho de otra manera, haberlas cambiado, tener a un jugador u otro, pero es mejor tomar una decisión en un momento dado que no tomar ninguna», concluyó el presidente.