Higinio : «Hemos hablado a la cara y nos hemos dicho las cosas claras»

Si hay un jugador que representa perfectamente en la plantilla del Linares los valores de profesionalidad, coraje, dar la cara en los momentos difíciles, sufrir como un azulillo más y cumplir cada domingo como mejor sabe, es Higinio Vilches, el heredero del brazalete de capitán que dejó el año pasado Chico y que lleva bordadas las siglas de Fran Carles, que iba a ser su sucesor natural hace un año.

Pero Higinio ha sido un digno futbolista minero y está siendo un más que digno capitán en esta temporada de altibajos. El defensa no quería estar ayer en la sala de prensa de Linarejos, pero ese punto que ha faltado para la salvación le obliga a él y a al resto de jugadores a vivir dos semanas de nervios, la primera de ellas está a punto de llegar a su momento álgido.

Cuenta Higinio que la semana se hizo larga: «El domingo fue un día muy jodido y el lunes también, el martes reflexionamos y el miércoles nos centramos en entrenar, trabajar y hacernos más fuertes mentalmente tras la situación vivida. Estamos preparando el partido de la manera más adecuada».

«Es un rival muy fuerte, hecho para el 'play-off', con jugadores de superior categoría»

Hubo una charla en el vestuario tras el desastroso encuentro del domingo. «Hasta el día del San Fernando hemos sido un equipo que mentalmente lo ha pasado mal por muchas circunstancias, y allí lo que nos pasó fue un bloqueo más mental que físico. Hemos hablado a la cara y nos hemos dicho las cosas claras, asimilamos que lo mejor para todos es ser fuertes, tirar para adelante, es una situación complicada para nosotros y más para el Burgos. Era un equipo hecho para play-off y se ha visto metido en esta situación», cuenta.

Sanse, Atlético Levante o Burgos, cayeron los terceros. El equipo a ido analizando al rival contra el que se jugarán no descender y «no conocemos a los otros dos equipos, pero al Burgos le hemos estudiado y podemos decir es un rival muy fuerte, con jugadores de superior categoría. No es que preferíamos, pero es el que nos ha tocado y para doblegarlo trabajamos».

No cree que haber vivido un play-out la pasada temporada sirva de mucho ante el Burgos: «Los que tenemos experiencia en play-off de ascenso y play-out de descenso, este año menos nervios que el año pasado pero el Burgos tienen gente de mucho cartel y no creo que sea una ventaja nuestra respecto a ellos. La experiencia nos debe dar tranquilidad pero no es algo que incline la balanza para nosotros».

Higinio sabe que hay un sector de la afición a la que le dura el enfado y considera que sólo hay un responsable de esta situación, el propio equipo, los jugadores. «Esas críticas tienen que ser hacia nosotros porque somos los máximos responsables de que el club esté hoy en la situación en la que está. Hay que asumirlas con hombría, saber aceptarlas, entenderlas y convertirlas en halagos al final de la eliminatoria».

En la intimidad de su hogar familiar, Higinio tiene el ejemplo de alguien curtido en mil batallas y añade que «mi padre que tenga pensamiento positivo, no hay otra forma de afrontarlo. Nadie lo quería, pero cuando sucede, o bien te rajas y te crees inferior y lo das por perdido, o lo hacemos como hombres, venirse arriba, cabeza fría y creer en sacarlo adelante».

Y para el capitán la clave estará en «darle más de un susto al Burgos al principio, nos lo pondría más fácil. Jugar en casa ante tanta gente puede ser positivo o volverse en contra cuando salgamos a ganar. En San Fernando nos valía el empate y cuando nos hicieron el gol nos bloqueamos. Iremos a ganar y aprovechar sus debilidades, que son pocas, pero si están aquí es por sus errores».