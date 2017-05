180 minutos a vida o muerte

A las 18:00 en El Plantío arranca el primer segundo de los 180 minutos que durará esta eliminatoria por la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español. Linares y Burgos se lo juegan todo. Dos equipos llamados a estar de mitad de la tabla para arriba y que han acabado bloqueados en el campo, con caída en picado, goleados en la última jornada cuando les bastaba un empate, y teniendo que prolongas dos partidos más la agonía.

El Linares se encuentra desde ayer en Burgos. Durante la semana, Ferrando decidió dejar a un lado lo ocurrido el domingo pasado, pero no tirarlo al baúl del olvido. «San Fernando no voy a decir que es pasado, sencillamente lo aparto, creo que es algo que se debe analizar porque nos va a dar la clave de lo que nos ha pasado en este equipo y en este club. Todo el mundo quiere respuestas, yo el primero. Lo dejo a un lado y me centro en un partido en el que las emociones, los miedos, no creerse capaz, verse impotente, temerosos, es muy importante saber gestionarlo y a partir de ahí ser valiente», relató el técnico.

El catalán tiene claro que lo que ha condenado al Linares a jugar play-out tras ir tres cuartas partes de la liga en la zona media de la tabla es «que si este equipo ha pecado en algo ha sido del control emocional. Hemos visto como toda la segunda vuelta, ante las adversidades no ha sabido reaccionar, más que una falta de actitud creo que ha sido un problema de reacción y mi intención es hacerles ver que mientras se tiene vida, se puede luchar».

Asegurar que su Linares será valiente en El Plantío, donde se espera el lleno, y donde el cuadro minero no irá a reservarse ni a especular. Afirmar que incluso el pasado domingo «mi mentalidad cuando estábamos 3-0 y miré la hora, pensé que metiendo un gol se podían cambiar las cosas, soy una persona optimista hasta el último segundo. Lo que sí que es cierto es que hubo un bloqueo de los jugadores porque intentas cambiar las cosas, pero no sale nada. Cuando se están cometiendo errores de pases de 5 ó 6 metros, sencillos, sin oposición, y se pierde el balón, es porque hay una situación muy difícil y que va a ser complicado darle la vuelta».

Un Burgos de ascenso

En frente estará un rival que Juan Ferrando analiza como «una plantilla que tendrían que estar jugando un play-off y no un play-out. Hay jugadores como Prosi, como Fito o Chevy, que hace un año estaba con el Logroñés en play-off, Jorge García, Odei, es gente para luchar por ascender. Quedaron quintos el año pasado y se reforzaron para aspirar a más, no podemos olvidar que son un Burgos confeccionado para cotas altas».

Sin embargo, el Burgos acabó la liga siendo un equipo blando en defensa, que encaja goles con facilidad a la contra, anárquico en muchas fases del juego, y el Linares quiere aprovechar esos puntos flacos para traerse un buen marcador a Linarejos. «Creo que debemos visualizarlo todos, es eso, que en estos partidos se te ponga la cosa de cara a ti y en contra para el rival. Los dos equipos queremos visualizarlo, pero nosotros debemos gestionar muchos aspectos del juego para que la presión se le pase al Burgos y no sufrirla nosotros».

¿Salir con 5 atrás o poner a Chus con Casi en punta de salida? Serían dos extremos opuestos para afrontar un choque donde la idea de Ferrando es todos los partidos es la misma. «Lo que ocurre es que cuando el equipo no sabe resolver esa situación, tienes que buscar otros planes. No nos puede pasar es lo mismo que en San Fernando. Hay un plan ideado, lo he hablado con los jugadores y lo hemos trabajado. Además he intentado que visualicen que si las cosas van en una situación no muy buena, ellos deben tener esa capacidad de reacción», subrayó

Defendiendo a sus hombres

El catalán quiere encarrilar hoy la salvación azulilla y seguir siendo el técnico del proyecto de Segunda B la próxima campaña. Esta semana, él mismo hizo un escrito para la afición. Lo hice porque lo sentía. Llevo seis semanas aquí, me siento muy feliz, me preguntasteis la prensa tras La Roda que si me quedaría en Linares y dije que sí, sin parpadear. En Linares la gente siente a su club y me gusta que lo sientan y que les guste el fútbol, que se hable de fútbol por las calles, sientes que Linares es tu casa». explicó.

Y pide a la afición que esté del lado de sus futbolistas. «Los jugadores no tienen la culpa. Les ha pasado pues como cuando a niño de 5 años le pegas y llora pero sin saber por qué. Tenemos un grupo al que le han pegado mucho, no digo a nivel de afición, digo que han recibido golpes y no han tenido un líder, un entrenador o una persona que les diga 'aquí estoy yo y os voy a dar las soluciones para crecer y madurar'. Yo quiero ser esa persona, lo he intentado en seis semanas, cuatro estuvimos creciendo, en dos lo hicimos mal y en una muy mal».

Ferrando defendió a una plantilla que asegura ver comprometida en cada entrenamiento y trabaja con profesionalidad para revertir la crisis deportiva. «No son malos futbolistas, ni mala gente, ni tienen mala actitud, son gente que quiere sacarlo adelante, pero a los que les ha faltado una persona que les diga el camino. Asumo la responsabilidad y quiero llevarles a buen puerto para que confíen, que sean un grupo juntos, lo saquen adelante y especialmente que no se bloqueen. Lo importante es que hagan lo que saben hacer, jugar al fútbol», insistió.

Cuatro autocares de azulillos acompañarán hoy al equipo, salen de madrugada y atravesarán los 600 kilómetros que separan las dos ciudades. «La afición es espectacular. Es algo enorme y que tiene Linares, su afición que nunca le va a dejar. Hay que cuidarla, y cuando estemos en un momento duro nos vamos a apoyar en ellos, en los que se han desplazado y en los que se quedan en casa escuchando la radio».

Afirma que el entorno debe aceptar el enfado y las críticas que vienen, pero que hoy es el momento de devolverles la esperanza que algunos azulillos han perdido. «Yo entiendo como aficionado las reacciones malas, por nuestra parte trabajamos al máximo, me esfuerzo al máximo por transmitir a la plantilla ilusión, carácter ganador, todo lo que sea externo evitarlo y ayudarles a crecer. La parte mala se vivió en San Fernando. Quiero que este domingo y el siguiente estén orgullosos de seguir en 2ªB», espetó.

¿Quiénes serán los elegidos para estos primeros 90 minutos en Burgos? ¿Apostará por la veteranía o por la frescura para romper la dinámica? «Debo esperar hasta el último minuto porque las caras te dicen mucho. Levantarme el domingo, desayunar juntos y saber quién tiene el escudo en la mano y la lanza de guerra. Esperaré al domingo para ver esos ojos, es lo más importante y si soy capaz de acertar con esos once gladiadores iremos bien a la guerra», afirmó Ferrando.

Rueda es la única baja que tiene el Linares por elongación, Casi ha viajado aunque arrastra molestias en el nervio ciático. «Todos tenemos una molestia muy grande, la del corazón. Álex, Víctor y Cristian, del filial, trabajaron con nosotros estos días y son chavales espectaculares que espero ver pronto en la primera plantilla. Hablé con Chico, son jugadores que debemos cuidar porque merecen mucho la pena», concluyó Ferrando.

Se abre el telón del primer asalto, si el Linares demuestra ante el Burgos la actitud de otras ocasiones donde se enfrentó a rivales que sobre el papel eran mejores, nadie duda que la eliminatoria se decidirá en Linarejos y ahí es donde los azulillos se harán más fuertes.