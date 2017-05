Elías Cabrera planifica la próxima temporada con plena confianza en un Linares de Segunda B

La cuenta atrás se acelera, tres entrenamientos le quedan al Linares antes de afrontar el último partido del curso, a vida o muerte, frente al Burgos CF. Salvación o descenso. Las pilas cargadas al cien por cien en los azulillos, que hoy tienen el partidillo de ensayo con lo que Juan Ferrando ha previsto para ganar la eliminatoria.

Desde el club se respira optimismo y seriedad a partes iguales. El fútbol es impredecible. El gerente, Elías Cabrera, comenta que «han pasado los primeros 90 minutos y lo mejor ha sido recuperar la comunión entre equipo y afición, una hinchada que estaba minada por cómo se cayó en la última jornada de liga y que estaba preocupada por la actitud de sus jugadores. La confianza se ha recuperado y lo más importante es que veamos el domingo un Linarejos como en las mejores ocasiones», señala.

Añade en su valoración que el encuentro de ida les ha dejado a todos «sensaciones positivas» para salvarse del descenso. «Quiero destacar es el carácter que tuvo la plantilla en Burgos. Fueron a por todas, se les veía unidos cuando había que protestar una jugada, y se vio que la comunión con la grada ha vuelto», declaró.

Habrá más de media entrada, seguro. A los 2.000 abonados que accederán gratis les acompañarán otros tantos que se beneficiarán de los precios populares, entre 4 y 9 euros, por ver al equipo en su partido más importante de la campaña.

«Como club, estas situaciones se deben gestionar con el corazón y con la cabeza. Los precios los teníamos fijados, fuese el resultado de la ida que fuese, con la tendencia de llenar Linarejos para que el club siga creciendo y enganchando a su afición. Se premia a los abonados de todo el año y se sacó la media del precio del abono con 19 partidos, cada abonado ha pagado unos seis euros de media y ese es el precio que se puso, de forma ponderada, para que el resto de la afición estuviera en cierta igualdad. Así cuidamos a los abonados y ponemos una entrada asequible al resto», comenta Elías.

Queda claro que el Linares no quiere hacer taquilla, lo que quiere es que se valore un partido tan trascendental y que nadie que quiera estar en él tenga la excusa del precio de la entrada para perdérselo. Cabrera también aclara que inicialmente no hay prevista una prima a la plantilla por lograr el objetivo.

«Entiendo que no la hay, aunque es una gestión que yo no he llevado. Sí puedo decir que desde la directiva no se ha hablado de primas. El gran incentivo de estos jugadores es defender el escudo del Linares, a su afición, y en lo personal todos saben que un jugador con un descenso en su expediente pierde valor y caché para la próxima temporada. Así que todos tienen motivos suficientes para ganar este partido», subraya el gerente azulillo.

El futuro pasa por 2ªB

Tal es la confianza, que esta semana Elías Cabrera está planificando la siguiente y lo hace pensando exclusivamente en seguir en Segunda B, donde el Linares sería el único equipo de la provincia y referente del fútbol de bronce en Andalucía oriental.

Desde que llegué, estoy proyectando lo que debe ser un Linares de Segunda B con todo el potencial que el club tiene para seguir creciendo. «Esto es más que un club de fútbol donde la gente va al partido de los domingos, es un referente en valores para los niños y un escaparate de promoción para grandes empresas, también es vehículo de comunicación para la ciudad y para la provincia. Todo pasa por la permanencia, hacer lo que tenemos que hacer y generar todo ese valor en torno al club», afirma Cabrera.

Llamó la atención el lunes que la línea de comunicación interna cambiase, dado que precisamente ha sido uno de los grandes éxitos de esta directiva. Elías comenta que fue su decisión para centrarse en un único mensaje: «Club y afición deben defender el escudo. Quiero que el centro de todo sea el escudo, así que el cartel se diseñó de otra manera. Pero eso no quita que el trabajo de comunicación que he visto desde mi llegada al club está en el 'top' de cualquier entidad de Segunda o Primera, la gente que lo ha hecho se merece todos mis respetos, desde Juan Alberto a Carlos Alarcón y la gente de Somos Linares».

El Linares también ha emitido un comunicado pidiendo el apoyo, no sólo de la hinchada local, que siempre está ahí, también del fútbol provincial y andaluz por lo que representa que los mineros sigan en Segunda División B.

«El comunicado se le ha remitido a algunas instituciones por email y fax, a otros clubes, a la federación, y hemos recibido respuestas de ánimo de gente cercana. Estamos construyendo un futuro en el que debemos entablar relaciones con clubes que nos deben ayudar y a los que ayudaremos. Ahora necesitamos que todos remen con nosotros para lograr la salvación», concluye el gerente del Linares.