«Con algunos jugadores me he sentido engañado»

Finalizada la temporada, consumado el descenso, fracasado el proyecto deportivo y a la puertas de presentar el estado de cuentas del club a los socios, el presidente del Linares pasó el tercer grado al que le sometieron los contertulios de Cope en la última cita de la temporada en El Corte Inglés. Había muchas preguntas que hacer.

Medina empezó siendo contundente: «No voy a dimitir. Lo más importante es el primer equipo, pero hay que reconocer muchas otras que se han hecho bien. Soy el primer dolido, no hemos cumplido el proyecto. Por mucho que hagas bien la tienda, la cantera, los accesos, acuerdos con otros clubes de superior categoría, los reproches son múltiples».

Mantuvo que el problema no fue la plantilla que se confeccionó: «Estoy de acuerdo que teníamos una de las mejores plantillas del grupo para pelear por la permanencia. Pero cuando hay dos cambios de entrenador, vamos cuesta abajo y te vas enterando que hay jugadores que no se llevan bien, algo pasa. Yo trabajando en obras me llevaba mal con el encargado y cada uno hacíamos nuestro trabajo bien. Aquí las rencillas se han plasmado en el campo, no he venido para contar los problemas entre jugadores, yo he bajado cuatro veces al vestuario y lo que digo ahí, se queda en el vestuario».

El punto de inflexión llegó con la salida de Curto, la crítica de Rivera a los fichajes y el bajón que experimentó un vestuario que estaba en tensión con su técnico. Medina se reafirmó en que la decisión de destituir a Miguel fue lo correcto, el problema vino cuando la plantilla no reaccionó como todos esperaban, ni con Lasarte, ni con Ferrando.

«Después del derbi empezó a tener malos resultados, el día a día con los menos titulares era duro, sus declaraciones, jugadores jodidos con él y en las últimas conversaciones con Miguel, él me dijo que quería que se acabara ya la temporada. Sus declaraciones desmotivaban. Rivera dijo que si le traíamos a Chus Hevia, jugábamos Copa del Rey. Vino Chus y estamos en Tercera. Lo normal es que todos cambiaran el chip con un entrenador nuevo. Alberto Lasarte tuvo tres partidos fundamentales, sólo sacó 1 punto. Queríamos que fuera alguien conocedor de la plantilla, al margen de mis reuniones con Juan Ferrando. Lo de Alberto se sabía que sería algo con una duración determinada», afirmó.

Se filtró días atrás que algunos futbolistas habían pedido irse de vacaciones cobrando el mes de mayo y junio o denunciarían al club. Medina cuenta sobre ese tema que «amenazas no hubo, yo hice un calendario de pagos, cuando acabe junio cobran junio y así va a ser. Otros años había costumbre de pagarlo todo cuando se iban de vacaciones. Nosotros pagamos del 1 al 7. Que se hable de denuncias por impago cuando nunca hubo problemas son rumores infundados».

Proyecto en Tercera

En Tercera se rebajarán los ingresos del club, algo que podría hacer peligrar la salida a competición del Linares B en División de Honor. «Linares cree en su cantera. Si le preguntas si prefieres tener cantera o la Segunda B dirían que quieren cantera. Lo más importante es el primer equipo, pero lo otro también pesa. Hay que hacer reestructuración, el gerente, el salario de los jugadores debe ser la mitad, queríamos hacer muchas cosas en Segunda B. Eso se dirá en la asamblea a los socios, antes del 30 de junio».

Los futbolistas han empezado a despedirse de la afición por Twitter, para la mayoría, su futuro pasa por otro club en Segunda B. Para el proyecto en Tercera de intentar devolver al Linares a Segunda B, Medina afirma que «un solo jugador me ha transmitido, a través de un tercero, que quiere seguir. Tenemos con contrato a Joselu, Luis Lara y Juanfran, no se rescinde al bajar».

Por qué un equipo que parecía optar a la Copa del Rey acabó descendiendo, es la pregunta del millón. Por qué algunos jugadores daban la sensación de haber bajado tanto su rendimiento. ¿Por qué sólo Chus Hevia funcionó como refuerzo? Preguntas que aún se hace la afición.

El presidente consideró: «Los mismos fallos de la primera vuelta los hemos tenido en la segunda, pero Curto tenía dos y metía dos. ¿Refuerzos? Chus Hevia es un pedazo de jugador y lo ha hecho muy bien, Rueda ha tenido minutos pero también ha tenido lesiones. Se juntó el bajón físico, la dinámica negativa, falta de compromiso de determinados futbolistas, bajas al vestuario a hablar, sale un partido y dos no. Sí que con algunos jugadores me he sentido engañado».

Esta semana habrá reunión con el director deportivo. «Alberto va a continuar en el club», afirmó Medina, pero dejó entrever que el Linares le quiere centrado en labores de cantera. Lasarte fue uno de los focos de las críticas durante toda la temporada, sufrió dos ataques a su coche particular y podría estar sopesando su continuidad. Aseguró que la noticia de su fichaje por el Villacarrillo, a día de hoy, es falsa.

Ferrando entra en los planes como técnico. A los rumores sobre el alto precio que pagó el club por cambiar de entrenador, avanzó: «Rivera no cobró el 100% de lo que quedaba. La suma de lo que se pagó a Miguel, más lo de Ferrando, fue inferior a lo que quedaba por pagarle a Rivera. Tengo que sentarme con Juan, es nuestra intención que siga». Y sobre la opciones de recuperar la 2ªB en los despachos, añadió: «Era el plan B del Burgos. Hay una posibilidad, si desciende el Mallorca, el porcentaje de éxito no lo sé».