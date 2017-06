Primer cónclave entre Medina y Lasarte

Reunión entre Jesús Medina y Alberto Lasarte. El presidente quiere que siga la próxima temporada en el club, pero aún se desconoce en qué términos se encarrilará la negociación. Todo apunta a que el club le ofrecerá mantener su cargo enfocado en la cantera, pues con el descenso a Tercera las nóminas serán rebajadas y está en el aire si, además, Lasarte seguirá al frente de la dirección deportiva o dejan la responsabilidad de los fichajes exclusivamente en manos del próximo técnico. Juan Ferrando sigue siendo el mejor situado.

Asume su responsabilidad: «No se ha cubierto el objetivo. La plantilla daba sensaciones de que no pasaríamos apuros. Gran parte de la responsabilidad es mía y tendré que pasar factura a mi puesto. Yo tengo parte de culpa. Hay jugadores que vienen más de mi cuerda y otros de Rivera; se ha echado en falta que hubiera jugadores como Chico o Payán y es responsabilidad mía permitir que un entrenador se cargue a todo el que podía ser veterano. Asumo mis responsabilidades y el precio a pagar. Hay muchas voces críticas hacia mí, es razonable, pero yo ni juego, ni meto la pierna. Han sido muchas circunstancias».

Mientras ambas partes quedan emplazadas a una nueva reunión, Lasarte ha sido noticia por las declaraciones que ha realizado en Radio Linares, donde da su visión de lo ocurrido esta temporada: «El equipo estaba enchufado por los goles de Curto, con su salida se desenchufaron. Él dijo textualmente que no quería a Curto y tiraría con Canillas hasta el invierno. Le dijimos que no teníamos nada arriba y Curto tenía el perfil de jugador de cierta edad que le podía complicar las cosas en el vestuario».

Las decisiones de Rivera

Asumida su parte, Lasarte centró las críticas en la gestión de Miguel Rivera y que él mismo le permitiese tomar algunas decisiones que pasaron factura, como la salida de hombres de peso del vestuario, o que no se atajase antes la crisis interna.

«Mi relación con Rivera ha sido buena -aseguró-. Él piensa que yo estaba por quitarle el puesto, pero cuando Miguel vio que el equipo caía y ni se ha levantado con tres entrenadores provocó lo que provocó. La primera persona que dijo en la reunión de su cese que Rivera siguiera fui yo y eso no lo sabe nadie. Este hombre se cargó a los jardineros, fisios, se peleó con directivos y jugadores, era insostenible. No sé si fue demasiado tarde o que en verano se le dio demasiado poder de decisión. Pregunten en Almería, le pasó exactamente lo mismo, provocó su cese».

Y añadió: «Si un entrenador te dice que no lo quiere, yo negocio, aprieto y sondeo el mercado; el entrenador hace la plantilla. El que negocia tiene un desgaste con los jugadores que un entrenador no debe tener. No quería a Chico ni en el cuerpo técnico. Luego dijo haberse arrepentido de dejar salir a Payán».

Afirma que el club evitó males mayores con el fichaje de Curto y que los jugadores jugaron la segunda vuelta sin estar centrados: «Hubo jugadores que vieron el objetivo conseguido y se dejaron llevar.

Sobre sus apuestas personales en el campo, recordó que «a Joselu y Rodri los traje yo. Mario Martos y Luis Lara este año, ambos tienen suficiente bagaje, David Cuerva tendrá un 2ªB seguro. La caída en picado fue generalizada. La gente se distrajo con sus temas personales. Cuando se dieron cuenta nos enfrentamos a equipos agresivos que los nuestros no pusieron hasta Burgos».

Pase lo que pase con su futuro avanzó: «Tengo contrato con el Linares y no voy a ser un problema, como otras personas, no cobraré un trabajo que no voy a hacer en el futuro. Cuando estábamos en Tercera no teníamos las raíces de esta cantera, quién va a tener mejores sub-23 que el Linares. Y este es el mejor equipo donde puede estar en el Grupo IX, por solvencia económica, capacidad de trabajo y profesionalidad. Más difícil es convencer a Chus Hevia que venga, que a cualquier jugador en Tercera porque volvemos a ser cabeza de grupo. Tendrá equipos, pero Hevia no mirará lo económico, es de las personas que me duelen, se ha partido la cara».