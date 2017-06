Lopito e Higinio quieren seguir en Tercera

Dijo Jesús Medina el martes que sólo un jugador, a través de un tercero, había dicho que seguía en el Linares aunque fuese en Tercera. Ese futbolista era el guardameta Lopito, que le había manifestado su deseo a los compañeros del cuerpo técnico. A él se ha unido el capitán Higinio, otro que no piensa en otro escudo que no sea el del Linares.

Lopito sigue en la ciudad, no se ha ido de vacaciones. «Estoy asumiendo un poco el palo, ninguno nos lo esperábamos, ni lo pretendíamos, y más lo que sabemos lo difícil que fue ascender y mantenernos el año pasado. Nosotros somos los más jodidos por eso, pero hemos empezado la semana con la intención de levantar cabeza. Eso está en el ADN de este club, seguir adelante y levantarse, para volver a llevar al club donde mínimo merece estar», aseguró el meta.

No le importa que le llamen de otros clubes «ni que me bajen el sueldo». Él se siente responsable de lo que ocurrió esta temporada y quiere estar entre los que refloten al Linares la próxima campaña. «Ya renuncié a ganar más dinero (más del doble), cuando me llamaron otros clubes hace dos temporadas. Demostré que lo que me importa es el club, me siento uno más de aquí y quiero seguir en el Linares, este es mi club», explicó.

¿Qué ocurrió dentro del vestuario para no remontar la situación? Cada jugador aporta su versión, aunque han sido muy pocos los que han hablado en prensa después de los primeros días de duelo. El cancerbero señaló que «No lo sé muy bien, pero te aseguro que se intentó cambiar la dinámica de todas las maneras, nos dijimos las cosas a la cara porque se veía venir, y lo que más me duele es no saber por qué no se cambió. Yo particularmente no he tenido problemas con los compañeros, no sé qué pasó, quizá porque yo tengo aquí a mi novia y hay mi vida muy en familia, aislado de todo, no soy de los que salen con otros compañeros».

¿Siente Lopito que hubo jugadores dentro del vestuario a los que no les importaba el destino del club? Fernando respondió: «Quiero pensar que no, luego cada uno es como es y tiene sus pensamientos. No te sé decir quién estaba más o menos implicado, cada uno actuaría como creyese más conveniente»

Hay un sector de la afición que critica a Lopito por la jugada del 0-1, cuando pidió a Fran Lara que dejase pasar el balón porque se iba fuera, pero apareció un jugador del Burgos y le dio el pase de la muerte a Diego Suárez. Él ya está curtido en estas lides, unas veces es el santo, cuando salva goles que valen puntos, y otras veces le toca vivir la cara amarga de ser el que encaja los goles rivales.

«En esa jugada digo 'déjala' y luego digo 'salta'. Es una acción que transcurre muy rápido, lo fácil es echarle las culpas siempre al mismo. Yo tengo que convivir con esas críticas, pero procuro estar tranquilo, hay gente que habla por despecho y por otras cosas sin sentido, otros lo hacen por envidia. Yo no puedo centrarme en eso, siempre que salto al campo lo intento hacer lo mejor posible para el equipo», argumentó.

Los que ascendieron

Lopito espera la llamada del club para hablar de las condiciones. A él se ha sumado Higinio y se espera que algunos de los que ascendieron con el Linares en Castellón y han formado parte del retorno y descenso a Segunda B, también den el paso de hablar con Jesús Medina si Juan Ferrando cuenta con ellos.

«Es importante que haya gente dispuesta a seguir para sacar adelante al equipo, conociendo a muchos compañeros, algunos más además de Higinio o yo van a querer seguir en Tercera. Hay que construir una plantilla fuerte y siempre es bueno que haya gente con experiencia en lo que significa este club», subrayó.

Su trato con Ferrando fue muy bueno. «Es de los que más me ha ayudado, y se ha notado, después de San Fernando y Burgos vino a mí el primero y esos detalles cuentan. Rivera no confiaba en mí. De este descenso nos vamos a acordar siempre, sobre todo cuando vayan mal las cosas, pero hay que levantarse y subir otra vez a Segunda B», concluyó Fernando López 'Lopito'.