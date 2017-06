Empieza la semana de planificación en el Linares Deportivo para la próxima temporada. Digerido el descenso, tras la primera reunión con Lasarte, el club aborda la clarificación de las cuentas para presentárselas a los socios y buscar ingresos para hacer un equipo potente en Tercera División. Pero aún a hay una esperanza, remota, pero que desde el Linares defienden.

Elías Cabrera cuenta que «planificar la temporada en Tercera es complicado respecto a la distancia que hay entre los ingresos y gastos respecto a Segunda B, pero no dejamos de mirar de reojo a esa posibilidad de volver a la categoría de bronce. No vendemos humo, vamos a pelear por la plaza, porque es real, pero no quiere decir que sea seguro. Hay que ser prudentes».

Todo viene marcado por el descenso del Mallorca que arrastra a Tercera al Mallorca B y esa plaza libre de la que todos hablan. «Estamos trabajando para reclamarla desde el trabajo y la prudencia. Lo primero es ver lo que dice la normativa de la RFEF en sus artículos 196 y 197. En el primero está la imposibilidad de que un filial comparta categoría con su patrocinador, y el 197.1 nos remite cómo debe ocuparse esa plaza, que será para el mejor de los equipos que haya competido en la misma categoría del que desciende (Mallorca B) y de esos, el mejor clasificado ha sido el Linares».

Desde otros puntos se señala al Poblense y Santa Eulalia como equipos preferentes por ser baleares, como el filial mallorquín, otorgando prioridad a clubes de la misma zona. Elías Cabrera añade que «hay muchos argumentos que pueden defender otros equipos, el Linares cree que esa plaza le pertenece. Tenemos gabinete jurídico con más de 11 años de experiencia en asuntos de fútbol profesional, que han armado la defensa para que los juristas de la RFEF, que deciden, vean que esta plaza corresponde efectivamente a nuestro club».

Los plazos

¿Qué plazo conllevará la resolución?

«No hemos actuado antes por respeto al Mallorca. Tras confirmarse el descenso, se presentará el escrito reclamando nuestro lugar en 2ª B. Todavía debe acabar la competición la semana que viene y desconozco los plazos que pondrá la RFEF, pero deseamos que sea pronto porque hay que trabajar para confeccionar el equipo».

Aunque el Linares trabaja pensando en Tercera, el gerente recuerda que «los presupuestos son tan distintos de una categoría a otra que sería importante tener claro dónde vamos a competir. Yo estoy volcado en mi trabajo, en la búsqueda de patrocinios y relaciones con otros clubes. En 2ª B es más fácil, pero en tercera se abre la puerta a patrocinadores de intereses provinciales. Yo estoy trabajando en los dos lado, tanto si volvemos a 2ª B como si no».

El gerente sabe que su papel podría estar de más, dado que el club tendría que centrar el grueso de las nóminas en plantilla y los ingresos bajan notablemente. «Mi futuro no pasaba nunca por Tercera, a nadie nos cabía en la cabeza, pero ya le he dicho a la directiva que no voy a ser un problema, y si voy a ser un lastre más que aportar, dejaré el club sin ninguna carga para la entidad. Si hay cabida para mí, entonces estaré, pero entiendo que no haga falta la figura de un gerente en Tercera. Entre tanto, seguiré trabajando hasta el final por el Linares, no pienso abandonar el barco», apunta.

Y en ese trabajo que está desarrollando se encuentra «hacer un poco de todo, pero sobretodo buscar patrocinadores y acuerdos con marcas importantes que generen valor. Nos estamos volcando».

Patrocinadores también para la cantera y para hacer viable un Linares B en División de Honor, aunque recuerda que «también buscamos patrocinadores para la cantera, pero el futuro del filial es algo que compete a las personas de la parcela deportiva y no a mí».