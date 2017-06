Ferrando: «Sí, me quiero quedar y así se lo he comunicado al presidente»

Juan Ferrando y Jesús Medina se reunieron. El primero había dicho desde que acabó la temporada que contaba con el técnico catalán, aunque fuese en Tercera. Ferrando tenía otras opciones para trabajar con equipos de superior categoría, los dos meses vividos en Linares han sido tan intensos y han calado tanto en el joven entrenador que la decisión ha sido firme: «Sí, me quiero quedar y así se lo he comunicado al presidente».

Se había quedado en Linares tras el descenso, sentía que aún tenía trabajo por hacer. Llegó con el Linares a un paso de lograr la salvación por su gran primera vuelta, pero con el equipo hundido en la segunda y cuesta abajo. Al final, él tampoco pudo evitar el desastre, por muchas novedades que intentó introducir en los entrenamientos, por muchos cambios de sistema y muchas charlas motivadoras, el vestuario nunca estuvo unido y no fuero ese bloque que todo grupo debe ser para superar las adversidades.

Los días posteriores al descenso no fueron fáciles para Juan Ferrando, el primero que siempre estuvo convencido de la salvación, incluso cuando hasta los más optimistas dudaban. «Ha sido una semana donde a nivel personal analicé los errores de mis 8 semanas y he intentado valorar mi trabajo, pero separando lo externo y lo que venía arrastrado como lastre del pasado, para centrarme en lo que yo hice y mejorarlo para el futuro», sostuvo.

LAS FRASES Juan Ferrando Entrenador del Linares «Sería fundamental para el proyecto seguir en 2ªB, hay muchos errores que no se van a volver a cometer» «Tengo muy claro quién seguiría conmigo de la temporada pasada, y también quién no»

Dijo cuando acabó la última rueda de prensa en Linarejos el Burgos mandaba a Tercera al Linares, que muchas claves se verían en el partido ante el San Fernando. «Me lo he visto dos veces, una desde el punto de vista táctico para saber lo que debimos hacer y otra desde el punto de vista de todo lo que preparamos esa semana para ganar el partido. Vi muchos errores por exceso de tensión y de nervios, un cúmulo de todo lo que pasó en la temporada y gente teniendo 'déjà vu' de situaciones anteriores. En un momento tan decisivo, no tuvieron confianza».

No quiso entrar en polémica, no quiso remover el pasado que fue presente hasta hace pocos días. Ferrando se centra en el futuro, en lo que puede hacer y no en lo que ya no tiene solución. En su interior hay una vela de esperanza, un documento que puede ser el pasaporte para que el Linares gane la plaza que deja libre el Mallorca B en la categoría de bronce y volver a empezar de cero, pero sin la penalización de tener que pasar por Tercera.

Su rol la próxima temporada

Con el paso de los días se van clarificando los escenarios y las papeletas del Linares, que parecían muy remotas hace una semana, empiezan a cobrar probabilidad de éxito cuando los expertos en legislación interpretan el reglamento de la RFEF y ponen la balanza en un 50% para los azulillos.

Juan llama a la prudencia pero «intento ser optimista. Hablo con toda la gente que conozco en la RFEF y estoy nervioso, con ganas de que se anuncie que somos de 2ªB. Entiendo que no sería para celebrarlo por todo lo alto, es eludir el descenso en los despachos y no en el campo, pero sería fundamental para el proyecto del club seguir en 2ªB, porque hay muchos errores que no se van a volver a cometer».

¿Y si la tostada cae del lado de la mantequilla y salen a competir en Tercera? «Pues entonces hay que profesionalizar las cosas al máximo, pasar el ser un club muy serio en todo su organigrama, asumiendo cada uno su rol y sus responsabilidades, con sus virtudes y defectos, porque si hacemos bien esto, llegarán los resultados. Si todos discutimos y nos entrometemos, nadie hace nada y todo acaba mal», dijo.

Tras la salida de Lasarte como director deportivo ¿asumirá Ferrando el rol de manager a la inglesa fichando y negociando? «Eso lo tengo que hablar con el presidente. Primero es saber la categoría en la que estamos. Si arrancamos en Segunda B, puedo asumir esa responsabilidad. Si es en Tercera, tendré que apoyarme en mucha gente que conoce mejor a los jugadores de la categoría», respondió.

En estos días de incertidumbre, Ferrando mira al mercado de las dos categorías. Un central o delantero titularísimo en Tercera sería un tercer espada de garantías en un equipo de 2ªB, pero de momento el técnico prefiere esperar: «Hay jugadores que en Segunda B tengo muy claro que los quiero, para Tercera hay que darle más vueltas».

¿Y contaría con algunos jugadores que tuvo dos meses a sus órdenes? «Tengo muy claro quién seguiría conmigo de la temporada pa,sada, y también quién no», rsubrayó.

No hubo denuncias

Ayer hubo 'lío' en las redes sociales porque presuntamente tres jugadores de la pasada campaña habían denunciado al club por impago de mayo y junio.

Desde la directiva se emitió un comunicado afirmando que «a fecha 6 de junio, habiendo finalizado el plazo para la presentación de denuncias por impago ante la AFE, no consta ninguna denuncia contra el Linares por partningunoinguno de los profesionales que han formado parte de la entidad».