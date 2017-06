Juan Ferrando : «Tenemos un proyecto al que hay que darle una continuidad desde ya»

Ya es oficial, Juan Ferrando será el entrenador del Linares Deportivo para el curso 2017/18, aunque aún no se sepa muy bien dónde les tocará desarrollarlo, si en Tercera División o Segunda B. Sea en la categoría que sea, el catalán se pondrá al frente de un proyecto donde, además de entrenador, asumirá el rol de director deportivo.

El presidente ya había dicho que quería que siguiera, el entrenador dijo en IDEAL a primeros de semana que le había respondido sí al presidente, sólo faltaba la rúbrica.

«Con Jesús estoy de acuerdo en muchas cosas, y sólo había que limar los flecos y tener en cuenta en qué categoría saldremos a competir, pero la idea de toda la junta directiva, sea en la que sea, concuerda con la mía en muchos aspectos. Tenemos un proyecto al que hay que darle una continuidad desde ya. Empezaré a confeccionar la plantilla, mientras Elías sigue trabajando en la parcela jurídica para saber en qué categoría estamos», afirma el ya ratificado técnico del Linares.

Juan Ferrando entra este año con la figura de mánager de un equipo, algo que es muy conocido en el fútbol inglés, como Arsène Wenger o Alex Ferguson, pero es menos habitual en España a partir de cierto nivel competitivo. El entrenador es el máximo responsable de la parcela deportiva.

«Simplemente es que a la hora de configurar la plantilla puedo tener más peso cuando toca decidir. Que haya una persona con la que puedas compaginar tu trabajo y estar en el día a día es interesante, pero el Linares en este momento no puede tener esa figura. Así que estaré yo y me apoyaré en mucha gente a la hora de formar el equipo que quiero, cómo lo quiero y para qué lo quiero. Voy a ir al mercado a por los ingredientes concretos para lo que quiero cocinar».

Y añade: «No olvidemos que detrás de gente como Ferguson o Wenger hay un equipo de trabajo brutal. Se trata de saber repartir las responsabilidades de los demás, de los colaboradores, todos buscamos el mismo éxito. Es algo que con el día a día iremos encaminando para trazar el camino que queremos, así la gente que vaya llegando al club también sabrá qué responsabilidad asumir».

Y de esos ingredientes, una de las cuestiones que más mirará el técnico será la formación táctica de los jugadores. Deben ser profesionales que vengan de buena escuela, que conozcan al dedillo las posiciones en las que se puede desenvolver, sea cual sea el sistema que utilice el Linares a lo largo de un partido.

«En eso estamos teniendo suerte, los jugadores que vienen ya a las categorías altas se están formando muy bien y el trabajo que hizo Alberto Lasarte para nuestra cantera en ese aspecto también es muy bueno. Hace falta tiempo para que esos chicos vayan llegando hasta el B y luego al primer equipo, pero la idea de fútbol que tenemos es esa. Vamos a intentar que el equipo se profesionalice en todos los ámbitos y que cada uno ocupe su rol».

Tampoco tiene definida la figura de segundo entrenador. «De momento no hay una persona concreta para un segundo hasta que no sepamos cómo se resuelve la burocracia y en qué categoría salimos. Lo que sí es importante es que me apoye en gente del club para confeccionar la plantilla, por lo que veamos entre más ojos. Aunque se me haya puesto la figura de manager, no tengo poder absoluto, sólo aclara que voy a asumir más responsabilidad», asegura Ferrando.

Fichajes en un caso u otro

El teléfono del técnico no deja de sonar. «Sí que hay llamadas de representantes y de jugadores. De momento no he querido certificar nada porque primero tengo que hablar con los jugadores que estaban aquí, con los que se quieren quedar y con los que sé que quieren trabajar con nosotros».

Si se queda en Tercera, tendrá que apoyarse en Lasarte y Chico, que conocen mejor ese mercado y tirar del mercado nacional. Pero si es en Segunda B, Juan tienen muchos jugadores en su agenda, algunos de los que él conoce de su pasado en el extranjero y que encajarían bien en un club como el azulillo.

«En Segunda B debemos controlar el mercado nacional y el extranjero para hacer lo mejor con el presupuesto que tengamos. Tengo en mente a jugadores que tuve en La Cultural Leonesa, pero también futbolistas de Moldavia, de Grecia y Francia, buenos jugadores que he visto o que conozco, y que me gustaría ofrecerles que venga a Linares», avanza de su plan.