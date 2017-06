El meta Jorge Sánchez, tras despuntar en Martos, se deja querer por el Linares

Jorge Sánchez Colacio quiere volver al Linares, no es ningún secreto. Después de vivir como sub 23 el ascenso en Castellón en una temporada donde llegó a discutirle la titularidad a Lopito, esta temporada ha despuntado definitivamente en el Martos de Tercera.

Observando su actividad en redes sociales en las últimas semanas, cualquiera diría que verle subiendo fotos de su pasado azulillo es un guiño al club para dejarse querer, aunque el propio arquero granadino asegura que «no lo he hecho con esa intención, pero el día que me fui dije que siempre sería un azulillo más y claro que si el club decide volver a contar conmigo estaré encantado. Todo lo que tengo en Linares son buenos recuerdos, fue donde mi carrera empezó en serio. Pisar Linarejos con 3.000 personas hace que te sientas futbolista».

Lamenta el descenso de los azulillos, nunca se alejó del Linares «porque tengo muchos amigos en la plantilla (el capitán Higinio es su cuñado), he seguido al equipo todas las semanas y para todos ha ido un palo muy duro. Ninguna esperábamos vernos así cuando llegó Navidad el objetivo parecía casi cumplido. El fútbol te da estos palos, hay que levantarse. Por suerte, tenemos una afición curtida en mil batallas que sabrá estar al lado del club en estos momentos difíciles».

29 partidos ha jugado esta temporada, 35 goles encajados (1,2 de media por partido), el quinto guardameta del grupo con mejor promedio al final de la campaña y uno de los artífices de que el equipo marteño soñase hasta el final de temporada con meterse en el play-off de ascenso.

«En el aspecto individual ha sido una temporada muy buena, jugué muchos minutos y he sido pieza fundamental del equipo, así me ha hecho sentir el entrenador. Aunque es un trabajo del equipo, ser muchas jornadas el portero menos goleado del grupo tiene su mérito. Me hacía falta tener esos minutos para poder demostrar el portero que soy. Lo he conseguid en el Martos y ya la gente me va conociendo en la categoría, aunque soy joven», asegura.

En el Martos estuvo peleando en la primera vuelta en el grupo de cabeza, pero al final se desinflaron cuando el Linares se llevó en invierno a su eje, Juanfran, y después se lesionó Adri. Acabaron novenos.

Juanfran (21 años) no llegó a debutar en el Linares en 2ª B, pero Jorge asegura que «para nosotros estaba siendo indispensable, marcaba las diferencias en lo ofensivo, es un centrocampista desequilibrante en Tercera. Nos fuimos desinflando sin él, luego vino la lesión de Adri, que es de lo mejor de la categoría, y fueron dos bajas que se notaron mucho en momentos clave. Con Juanfran el Linares ha fichado a un gran futbolista de futuro».

Jorge Sánchez desea que el Linares recupere la plaza de Segunda B, aunque sea en los despachos, aunque sabe que para volver a vestir la azulilla «aunque en Tercera es cierto tendría más posibilidades, en 2ª B también me siento preparado para volver al Linares, aunque sé ahí hay más presupuesto para fichar jugadores con más experiencia y aspirar a algo más que la salvación».