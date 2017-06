Joselu pide salir del Linares por cláusula y Medina insiste en que «tiene contrato»

Disputa entre Joselu y el Linares Deportivo por su continuidad. El defensa ha decidido acudir a su abogado de la AFE y reclamar que, aunque la pasada campaña firmó por dos temporadas, en su contrato aparece que es un jugador libre por haber cambiado el equipo de categoría. La entidad defiende que entra en los planes del próximo ejercicio porque tiene contrato en vigor y que así se lo ha comunicado.

El lateral explicó: «A principio de temporada puse una cláusula en mi contrato privado con el club, que dice que en caso de ascenso o descenso quedo libre. Parece que el club no ha metido a su vez esa cláusula en el contrato federativo. Así que mi abogado de la AFE ha intentado llamarles, pero el presidente no da señales de vida, estoy esperando a ver si se ponen en contacto conmigo y qué decisión se toma».

Joselu hizo un formidable final de la pasada temporada y una completa campaña en la última, de los más destacados del equipo, jugando incluso el tramo final de liga con las dos rodillas lesionadas y tomando calmantes para soportar el dolor en los partidos. De ahí que resulte especialmente extraño que no haya un acercamiento de posturas entre él y el club, y este tema haya terminado trascendiendo a la prensa como un enfrentamiento entre las dos partes por un conflicto de intereses. El Linares quiere a uno de sus mejores jugadores en la plantilla de Tercera y el jugador desea seguir su trayectoria deportiva en la categoría de bronce.

«Ferrando llamó a los jugadores con contrato y le dijo a Joselu que entraba en sus planes»

Incluso de cara a seguir en el Linares, con la posibilidad de una plaza en Segunda B sobre la mesa si le conceden a los azulillos la vacante del Mallorca B, Joselu asegura que esta disputa le pasará factura en su trato con el club.

«Lo que está pasando merma, me ha molestado esta situación y no esperaba que me dijesen que mi contrato privado con ellos no vale. Por eso lo he tenido que poner en manos de abogados. Si después del descenso me cogen y me dicen: Mira Joselu, que tenemos este proyecto en Tercera y contamos contigo, pues me lo hubiese pensado. Pero las maneras que están teniendo no me están gustando nada», añadió el titular del costado diestro de la zaga durante los dos últimos ejercicios.

Respuesta de Medina

Sin embargo, en el Linares Deportivo la versión de los hechos es diferente a la que da el jugador. Desde IDEAL intentamos conocer la postura del club al respecto y por qué Jesús Medina no atiende a su futbolista. Aseguraron desde la entidad minera que ha existido comunicación entre todas las partes desde el primer día y que la postura que ha mantenido la entidad con el futbolista ha sido correcta.

El presidente manifestó a esta redacción que se siente sorprendido por ver este tema en la prensa, cuando todo estaba hablado con el jugador: «No entiendo por qué lo dice, es falso que no hayamos hablado con él. Yo hablé con su abogado Santiago Nabot, que además tenemos amigos en común, y le dijimos que tiene contrato y contamos con él en Tercera o en Segunda B, así que no esperábamos esta reacción ahora».

El presidente prefirió no desvelar los detalles del contrato que firmaron las partes en verano ni el contenido de las cláusulas. «Los contratos que firmamos con los jugadores son privados, no voy a decir cuánto cobra, ni la cuantía de su cláusula de rescisión, pero desde luego si quiere marcharse, deberá abonarla. De hecho, nosotros le ofrecimos un contrato de un año y fue él quien insistió en firmar por dos temporadas, así que más extrañado si cabe estoy», insistió

Jesús Medina añadió que Joselu sí sabe a día de hoy que es pieza importante para Ferrando «porque yo hablé con él antes de Burgos, después del descenso, y Ferrando llamó a todos los jugadores con contrato cuando renovó y le dijo a Joselu que entraba en sus planes, porque es jugador del Linares hasta el 30 de junio de 2018, salvo que pague su cláusula de rescisión».