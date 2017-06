Corpas, al Marbella, y Rodri, al Ejido, los primeros en tener nuevo destino

Pasa el ecuador del mes de junio y los primeros jugadores del Linares que quedan libres dentro de 15 días ya han anunciado sus nuevos destinos para la temporada 2017/18. A falta de saber en qué categoría juega el Linares, parece que todos tienen claro que tras un año tan difícil, el cuerpo les pide un cambio de aires.

José Corpas lo comentaba ayer en estas páginas, y ayer por la mañana hacía oficial su fichaje el Marbella, que también se ha hecho con los servicios del exjugador minero de la pasada temporada, Francis Ferrón. El Marbella de esta año tendrá un presupuesto más discreto pero no quiere sobresaltos.

Ayer se despedía también de la afición minera el centrocampista Rodri, que ficha por El Ejido. Reconoce que el Linares tenía interés en él: «Me llamó Ferrando y me dijo que querían contar conmigo, pero tenía ganas de cambiar de aires, lo necesitaba. Ha sido una decisión muy difícil, no sé lo que me deparará el futuro, pero en Linares he vivido los tres años más importantes de mi carrera. Con esta camiseta logré el ascenso a Segunda B, sufrí para lograr la salvación contra el Cacereño en el play-out, pero este año la hemos liado. El Linares como club, el equipo y la afición, no se merecen lo que hemos hecho, dónde les hemos llevado».

«Este club, el equipo y la afición, no se merecen lo que hemos hecho», dice Rodri

Alberto Rodríguez Expósito va a cumplir 29 años en el próximo curso liguero. Estaba ante, posiblemente, la última oportunidad de probar suerte lejos de casa. Pero si algo ha hecho que se decida a no seguir en el Linares, en Tercera o Segunda B, fue esa mancha que ha quedado aún un mes después de la competición en la mente de los jugadores a los que más les ha dolido el descenso.

«Ha sido una temporada durísima, he terminado agotado mentalmente porque pasaron muchas cosas negativas desde el principio y acabamos mal. Cuando termina un año así, necesitas cambiar de aires. Creo que el enfado de la gente es normal, pero no soy un pesetero ni nada de eso, no he ido al Ejido por dinero. Deben entender somos profesionales, que tenemos que buscarnos la vida y la carrera deportiva de un futbolista es muy corta. Ahora necesito probar algo fuera, vivir otras experiencias y desconectar de todo lo que pasó este año en Linares», comenta Rodri.

Buen rendimiento personal

Parecía que este año iba para suplente, pero ni el fichaje veraniego de Guilló, ni el invernal de campanillas de José Rueda, le quitaron el sitio como titular al iliturgitano. 38 partidos jugados este año, 2.771 minutos y 1 gol, en lo personal se puede decir que fue su mejor temporada, brilló especialmente en la primera vuelta.

Se marcha con la conciencia tranquila por el trabajo puesto en el campo. Se calla porque es discreto cuando se le pregunta si otros compañeros de vestuario de esta última temporada también la tienen tranquila. Pero Rodri se lleva el peso de haber vivido unos meses de excesivo estrés por la negatividad que fue envolviendo al vestuario hasta desembocar en un descenso que nadie esperaba.

«Ha sido una temporada que me ha pesado como cuatro. Creo que he sido un buen profesional, he recibido mucho cariño y lo he devuelto. Habrá quien no me entienda, pero Linares es mi casa, aquí he dado el salto como jugador, estaré eternamente agradecido al club y a la afición la oportunidad que me dieron».

Ayer por la tarde anunció El Ejido su fichaje, club en el que le conocieron pero cuando no era el tipo de futbolista en el que se ha convertido ahora.

«Han sido el primer contacto que tuve y me llamó la atención que entrenador y director deportivo mostrasen tanto interés en mí. Me explicaron el proyecto de este año y me gustó, van a hacer un equipo casi nuevo, han dado muchas bajas y me han valorado para que sea un jugador importante con ellos. Me han convencido», concluye el ya exmediocentro azulillo.