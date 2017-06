La Asociación Española de Derecho Deportivo sitúa al Linares en 2ªB

Los clubes baleares andan nerviosos, o al menos eso se muestra desde algunos medios de comunicación. Ayer desde Cope Mallorca manifestaban la «indignación en el Poblense por la tardanza de la RFEF en adjudicar la plaza del Mallorca B. ¿Qué planifican? ¿Segunda B o Tercera?», mientras en la UE Petra mandaba un comunicado pidiendo aplazar su encuentro frente al Santanyi «mientras que no haya resolución de la RFEF, no tendrá ningún valor si al final no dan la plaza a un equipo balear», informó SaRoqueta Esports de Fibwi Radio.

En Linares, mientras tanto, todo es calma. La directiva y Ferrando han trazado una estrategia para Tercera y otra para 2ªB, que empezarán a poner en práctica el lunes. Sin prisa. El Comité no decidirá, como siempre se supo, hasta que no acaben las competiciones, y eso les lleva a la última semana del mes de junio. ¿Es esa tranquilidad en los mineros un signo de confianza?

Antonio Millán Garrido, presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD), ha analizado la situación que se presenta con la vacante que deja el Mallorca B y el que, a su juicio, como experto en la materia, debe ser el que ocupe ese lugar en Segunda B.

Millán expone en un artículo dirigido a los interesados y visitantes de la web de la AEDD, lo que considera ya algo habitual al final de cada temporada «debido a una defectuosa reglamentación federativa, nos encontramos con contenciosos y disputas entre varios clubes que pretenden ocupar una plaza que ha quedado vacante».

Sobre el caso que interesa a los azulillos, manifiesta «a la vista de la muy confusa reglamentación federativa, no resulta fácil determinar a qué entidad corresponde la plaza que deja vacante el Mallorca B. De hecho, ya son tres los clubes que la han solicitado formalmente: el Linares Deportivo, descendido a 3ª en el Grupo III de 2ªB y los clubes del Grupo XI de 3ª Poblense y Peña Deportiva de Santa Eulalia, si bien éste aún puede lograr el ascenso por méritos deportivos».

Después de desglosar los ya para muchos famosos artículos 196.1 y 197, donde aparece el controvertido párrafo haciendo referencia a que la plaza «corresponderá al inmediatamente siguiente mejor clasificado en la competición o, en su caso, fase, que con él hubiese competido», y a la que se garra el Linares porque ha competido en la misma categoría que el Mallorca B, un experto como Antonio Millán intenta arrojar luz sobre el asunto.

En Baleares se cita el año del ascenso administrativo del Rayo B desde Tercera para ocupar la plaza del Madrid C en 2ºB. Ese año el Rayo B fue eliminado por el Linares. Sin embargo Millán considera que este criterio «debe ser rechazado en la cobertura de vacante del Mallorca B», pues se debe elegir sustituto en otro equipo de 2ªB si se sigue a rajatabla el reglamento.

«La plaza vacante por el descenso del Mallorca B corresponderá, pues, al equipo de 2ªB que, descendido a 3ª, haya logrado una mejor clasificación, determinación que también depara dificultades interpretativas. Si únicamente se tiene en cuenta la fase regular, el descendido con mejor puntuación es el CD Mensajero, con 46 puntos. En cambio, si se computa el play-off para eludir el descenso, el Linares Deportivo alcanzaría también los 46 puntos (45 más uno por su empate con el Real Burgos CF), siendo igual la diferencia de goles obtenidos y recibidos, pero, al haber logrado 41 goles (48 en contra) por 40 (47 en contra) del CD Mensajero, resultaría ser el mejor de los equipos descendidos», añadió Millán, otorgando el derecho de volver a 2ªB al Linares.

El Mensajero, al hilo de la cuestión, no ha reclamado la plaza y sufrió un descenso directo. «Sea cual sea la solución final en este caso, queda patente la necesidad de criterios uniformes que sirvan para resolver indubitadamente la cobertura de vacantes que puedan producirse, eliminando los preceptos ambiguos y discordantes, cuando no contradictorios, conducentes a situaciones inconvenientes para la certeza y seguridad que deben presidir las competiciones futbolísticas», concluyó Millán, en una visión esperanzadora para los mineros.