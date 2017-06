Jesús Medina: «No estamos parados, el objetivo será volver a Segunda B»

Calma relativa en el seno del Linares, la sede cerrada, pero desde fuera cada directivo y el cuerpo técnico ya trabajan en planificar una temporada con la incógnita de la categoría en la que militarán. Dos proyectos sobre la mesa, dos destinos y dos semanas por delante hasta conocer el que tendrá en club.

Jesús Medina habla del trabajo de días: «Aunque la sede esté cerrada, en el club no estamos parados, trabajamos desde el lunes después de Burgos en planificar la siguiente temporada. Seguimos pendientes de la plaza, con los pies en el suelo, estamos en Tercera, pero trabajamos de forma paralela en los dos escenarios», apunta el presidente.

Se abre una semana donde se irán conociendo las primeras renovaciones de jugadores y puede que los primeros fichajes. «Las negociaciones necesitan tiempo de maduración, hay equipos todavía jugando play-offs y jugadores que están pendientes de nuestra categoría para saber si venir o no, es una situación extraña. Trabajamos para convencerles que no importa la categoría, deben formar parte del proyecto, pero es entendible que no nos hayan respondido aún. Esta semana saldrán algunos nombres a luz».

También empezaron las renovaciones, aunque de momento sólo ha trascendido que Corpas y Rodri las rechazaron para firmar por Marbella y Ejido en la Segunda División B. «Son dos jugadores que nos han dado mucho, les estaremos siempre agradecidos. Hay más futbolistas a los que se les ha ofrecido renovar y esperamos que las negociaciones avancen».

Dos planes sobre la mesa

¿Cuál es el plan A y el plan B del Linares? Para Medina «el plan A es Tercera, nos gustaría tener ya la resolución para saber si vamos a estar en 2ªB, pero sabemos que la RFEF tiene sus plazos y esperará a que acaben las competiciones. Desde la renovación de Juan Ferrando, estamos centrados en Tercera pero de reojo miramos el plan B»

Mientras otros clubes que han solicitado la plaza presionan para que se resuelva ya el caso, contrasta del Linares la extrema tranquilidad con la que el club afronta ese posible giro a su destino. El presidente está confiado: «Consultamos el reglamento y entendimos que sí, era nuestra, pero la RFEF es la decide y los que dan la plaza son los juristas. Nosotros pusimos el caso en manos de un jurista de prestigio, le dejamos la consulta y al estudiarla detenidamente consideró también que somos los beneficiarios de la plaza.

Cada club defiende sus intereses, nosotros estamos tranquilos».

En este momento, a falta de acabar los play-offs, se aventura un overbooking de equipos en el grupo IX de Tercera y en 2ªB se queda cojo el grupo IV, algo que podía ayudar a decantar el caso en favor de los mineros. «Es bueno que se dé esa casualidad, la resolución podría apoyarse en eso como uno de los motivos para rescatarnos del descenso, pero no creo que sea algo decisivo para otorgar la plaza».

Esta situación lleva al club aplazar la asamblea de socios hasta julio o agosto, para saber si hay que aprobar un presupuesto para Tercera o 2ªB. Y es tan diferente el balance, que hasta la continuidad del senior B depende de ello. «Estamos muy orgullosos de la temporada del filial y cómo ha competido. Evidentemente, el descenso del primer equipo repercute mucho en el Linares B y en el resultado económico que genera. Su futuro dependerá bastante de esa plaza», explica.

En el club dirimen esta semana si presentar la campaña de abonos antes o después de la resolución, pues los precios variarían de una categoría a la otra. «Se decide en la reunión de mañana (hoy lunes), y no sé si debemos esperar a la RFEF porque tampoco tenemos una fecha segura de cuándo se adjudicará la plaza. No podemos tener todas las decisiones del club esperando ese tema, el Linares debe funcionar mientras. Lo que sí es seguro es que queremos conseguir más abonados que el año pasado, si estamos en 2ªB, o más que el año del ascenso en Castellón, si hablamos de Tercera».

Sobre la falta de experiencia de Ferrando para fichar y competir en Tercera, a Medina no le cabe duda que «ha estado unos días de vacaciones, mientras estudiaba el grupo IX, es un estudioso del fútbol. Además, Juan tiene un staff técnico en el que apoyarse para afrontar cualquier decisión y preparar los partidos de cada jornada. Lleva muchos días trabajando sobre las particularidades de Tercera. El objetivo será volver lo antes posible a 2ªB».