Linares Deportivo «Estoy muy orgulloso del Linares que se ha creado» Miguel Linares, director deportivo de los azulillos. / ENRIQUE El director deportivo habla de sensaciones, fichajes y objetivos | Miguel Linares afronta las próximas 72 horas «pendiente del cierre de mercado en Segunda B, tenemos cinco opciones que estamos barajando» ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 31 agosto 2018, 00:21

Se acerca el cierre del mercado en Segunda B y los equipos punteros de Tercera se mantienen al acecho para terminar de reforzar sus plantillas con esos jugadores de bronce a los que le cierran las puertas sus entrenadores o ven que van a tener poco protagonismo y prefieren ser cabeza de ratón que cola de león.

Tras una comida de hermandad en la feria de plantilla, cuerpo técnico y directiva, el director deportivo, Miguel Linares, se prepara para 72 horas intensas que comienzan esta noche y comparte sus impresiones de este arranque de temporada con los lectores de IDEAL.

−Ganas de empezar este domingo la liga en casa, imagino.

−Muchas ganas de estrenarnos en Linarejos. Ha sido un verano largo y tenemos ilusión por ver a nuestra afición en un partido de liga, están muy enganchados con el equipo y se merecen que les demos la primera alegría. Después de lo visto en pretemporada, ha llegado el momento de ver lo que puede dar esta plantilla en liga en los partidos de casa.

−Porque en Jaén todos se quedaron con las ganas.

−Desde luego, llegamos muy bien al derbi, con buenas sensaciones, una planificación de menos a más, bien hecha y como todos queríamos. Luego está todo a lo que te expones en un primer partido de temporada con derbi, es difícil de gestionar y puede pasar de todo.

−¿Curioso que muchos acabasen contentos, pese a la derrota?

−Pusimos todos los argumentos para ganar, hicimos el partido que queríamos durante 70 minutos y estábamos listos para romper el partido, cuando nos encontramos con un golazo en contra. Sólo te queda aplaudir a los chicos, nada que reprocharles, su actitud fue buenísima, pero nos dio rabia por la afición que se merecía celebrar el triunfo. Se puede decir que salimos de La Victoria jodidos, pero reforzados, con buenas sensaciones.

−Y eso estuvo latente, imagino, en la comida de feria.

−Si algo hemos conseguido este año es un equipo humano muy bueno, en las buenas y las malas. Se merecían esta comida y toda la directiva ha estado con ellos, de no haber sido feria, la hubiésemos tenido igual. Tendremos más reuniones para disfrutar juntos de esta temporada y del bloque que se ha creado.

Fichaje sí o no

−¿Qué ha dicho Jesús Medina en el discurso?

−La verdad es que estamos todos muy cerca de la plantilla, hablamos mucho y estamos en contacto. El presidente está contento con los chicos, con su actitud, y muy orgulloso del Linares que se ha creado, así se lo ha dicho, y tiene muchas ganas de verles debutar en liga en Linarejos ante el Huétor para dedicarles la primera victoria a la afición.

−Casi 1.300 abonos y quedan aún 15 días de campaña. ¿Es la cifra que esperaban?

−Veníamos de un año complicado, pero merece la pena el trabajo de todos en el club para ilusionar a la grada y llegar esta cifra tan buena. Se presumía que tendríamos algo más a estas alturas, confiamos en ese pequeño empujón que queda y que entren todos los que estén indecisos. Tanto en lo social, como en lo económico, al club le vendrá genial mejorar esta cifra.

−Y porque a más abonos, más opciones de apostar fuerte por el delantero que falta para ponerle la guinda al proyecto.

−Lo del delantero no quiero que sea un tema principal de atención, porque tenemos dos atacantes como Chendo y Pedro Beda que consideramos excelentes. Les queríamos, nos bastaría con ellos y quiero aprovechar para trasladarles toda mi confianza. Lógicamente, en la planificación del equipo se contempla tener a tres delanteros para superar cualquier contingencia, la temporada es muy larga, ahora tenemos dos, de corte diferente, y estamos muy contentos.

−Hoy es día 31, todo se acelera. ¿Acelerará también el Linares o esperará a que acabe la primera vuelta para firmar a ese tercer delantero?

−Llevamos tiempo trabajando y no queremos cualquier delantero, debe ser un jugador que nos dé un pequeño salto de calidad, porque la plantilla ya de por sí es muy buena. Estoy pendiente del cierre de mercado en Segunda B, tenemos cinco opciones que estamos barajando, todos quieren seguir en la categoría de bronce, es normal, y el Linares es uno de los fuertes de Tercera que está en la puja, como otros equipos punteros. No puedo decir cuánto tardará en cerrarse la operación, pero sí que estos días se moverá mucho el mercado y vamos a estar encima del cierre para hacer una ofensiva por los jugadores que seguimos.

−Estarían todos los puestos cubiertos con dos buenas soluciones, a excepción del lateral derecho.

−Creemos que la configuración de la plantilla es correcta, doblamos todas las posiciones y no lo vemos necesario en el caso de Miguelito, confiamos en su nivel para jugar toda la temporada y, si un día no puede o hay que hacer variantes, Juan Arsenal ha ensayado con defensa de tres y otros compañeros como Rosales, Lara o Andoni pueden ser laterales en un momento dado. También, que para apostar fuerte en ataque, hay que hilar muy fino en los demás puestos del campo.

−¿Ve a este Linares en condiciones de pelear por ser campeón?

−Por supuesto, estoy muy orgulloso de todos los jugadores firmados y no me arrepiento de ningún fichaje, ni de su perfil, ni de las características. Jugadores que aportan soluciones diferentes y que demuestran lo que valen. Vemos que este equipo es capaz de pelear por ser campeón, desde la prudencia.

−Usted ha sido jugador y sabe la ventaja que daría para el ascenso.

−Aumenta notablemente tus opciones, te la juegas a una eliminatoria y, si no ganas, vas a segunda ronda. Somos conscientes que este Linares va a ser competitivo, un rival difícil de ganar en cualquier campo, y que vamos a ir a mejor con el paso de las semanas. No quiero ponernos metas a largo plazo. Sí, sabemos que vamos a por el ascenso, pero hay que ganarse ese derecho sumando cada partido. Lo importante es estar entre los cuatro primeros.

−Ahora vienen dos seguidos en casa ante rivales asequibles. Con todos los problemas que están teniendo en Melilla para viajar, ¿vendrá el River dentro de dos domingos?

−Inicialmente se va a jugar. He hablado con su presidente y delegado, están haciendo los trámites normales y parece que no habrá problemas de vuelos para esa fecha. Estamos mirando las mejores opciones para darles a ellos facilidades de cara al desplazamiento, seguramente juguemos domingo por la mañana, tienen muchas limitaciones con los horarios del transporte y no queremos que haya ningún obstáculo para su visita a Linarejos.

Agotado el merchandising

−Ha sido un éxito la primera tirada de merchandising y se ha agotado casi todo.

−En septiembre nos sirve otro pedido Errea. Es cierto que las ventas han sido brutales, ha tenido una aceptación buenísima y en cuanto tengamos más camisetas lo comunicaremos y se pondrán a la venta. Estamos contentos con Errea y con la aceptación que ha tenido.

−Una vez que se cierre en los próximos días la plantilla, ¿qué trabajo desarrollará en el club?

−El típico del día a día, estar en los entrenamientos, cercano a la plantilla y directiva. Viajaré por los campos de Tercera para ver equipos y jugadores, preparando informes de cara a tener soluciones en caso de necesitarlas en el mercado invernal. También trabajo administrativo en la sede, hay que tener muchos detalles controlados. Lo más importante este verano, la confección de la plantilla, me ha dejado muy satisfecho.