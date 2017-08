Linares Deportivo Ortiz: «Hay que dar imagen de seriedad, de equipo al que no le van a quitar los puntos» Los nuevos fichajes azulillos quieren ganarse el respeto de la grada e ilusionar en su debut en Linarejos ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 24 agosto 2017, 01:01

El domingo es un día especial para los azulillos. A las 11:30 debuta en liga en casa, en un partido ya serio de verdad, una plantilla casi completamente nueva y con jugadores que tienen muchas ganas de ganarse el cariño y el respeto de la afición. Pablo Ortiz es uno de ello, futbolista con pasado en el Real Jaén que quiere ahora devolver como azulillo la confianza que ha depositado el club vecino en su juego.

«Evidentemente, la afición no me conoce a mí, ni a otros compañeros, pero nos irán conociendo y según lleguen los buenos resultados se irán enganchando más aficionados. Es muy importante que la gente se siga ilusionando, me gusta que tengamos una afición tan exigente, gusta jugar en equipos donde te piden que estés arriba. Con esa unión entre nosotros y con ellos, cada vez estará más cerca conseguir», afirma el centrocampista.

Este Linares quiere hacer buen fútbol, ganarse el respeto de la grada para que estén de su lado todo el año y convencerles de la calidad de la plantilla de este año. «Nos hemos juntado una serie de futbolistas en el centro del campo que, no sé si llamarnos jugones, pero sí que nos gusta tener el balón, controlar los tiempos de partido y construir las líneas de juego para ganarlo desde ahí».

En la matinal del domingo llega el estreno en casa y los hombres de Aguado solo piensan en ganar. «Para nosotros, jugar en casa debe ser siempre un plus y más con esta afición que nos ayudará a tener un campo muy difícil para los rivales. En pretemporada hemos ido de menos a más, empezamos contra un Córdoba que fue muy superior, pero contra Ejido y Sevilla dimos una buena imagen. Ahora hay que sacar los primeros tres puntos como locales y darle una alegría a la gente que vendrá a apoyarnos», señala.

Menos calor del previsto

La previsión climatológica ha dado una alegría a los aficionados, y a los propios jugadores, que son los primeros que sufren el calor matinal de agosto en Linares. La previsión del tiempo da temperaturas para la hora del partido que rondan los 30 grados, e incluso lloverá a primera hora de la mañana y el césped estará rápido para un buen espectáculo.

Pablo Ortiz sabe de la sana rivalidad provincial que hay en fútbol y contra un Torredonjimeno cargado de exazulillos espera «un partido muy bonito y muy disputado. Hay muchos jugadores que van a querer agradar ante el que fuera su equipo, además que el Torredonjimeno ha hecho una buena pretemporada y, aunque no empezase la liga con un resultado positivo, han hecho muy bien las cosas».

¿Qué tiene preparado el Linares para sacar estos primeros tres puntos en casa? Sin entrar en lo ensayado durante la semana, Pablo avanza que «va a ser un equipo que nos va a jugar a la contra en Linarejos. Al final tendremos que tener paciencia, los partidos duran 90 minutos y no podemos querer ganarlos en los primeros 10, hay que ir construyendo nuestro juego, juntarnos en el centro y ser profundos por fuera. Al final irán llegando las ocasiones de gol para ganar el partido».

El valor del primer triunfo

Desde dentro de la plantilla han destacado el valor de la primera victoria del año en San Pedro, un campo donde el año pasado casi nadie puntuó. Lo ha hecho el Linares y no era fácil siendo la primera jornada y un equipo prácticamente nuevo.

«El San Pedro le ha dado mucha continuidad a cosas buenas del año pasado, nos lo pusieron difícil. Hicimos un partido serio, para ser el primero creo que estuvimos muy bien, pero este Linares puede dar todavía mucho más. Se vio que somos un equipo competitivo y lo vamos a ser hasta el último partido de esta temporada», asegura.

Ponerse con los primeros seis puntos en el casillero sería toda una declaración de intenciones de lo que este Linares es capaz, de ahí que el plantel de Joseba Aguado considere este partido tan importante.

«En esta categoría, como en 2ªB o Segunda, es muy difícil enganchar 3 o 4 resultados positivos seguidos, porque es lo que te hace dar un salto en la clasificación. Esa regularidad es la que debemos buscar, no podemos ganar un día, empatar otro y perder el siguiente. Hay que dar una imagen de seriedad, de equipo al no le van a quitar puntos fácilmente», concluye Pablo Ortiz.