Linares Deportivo Ortiz: «Me viene bien esta filosofía, este año estoy disfrutando mucho» Pablo Ortiz está siendo el líder de la medular azulilla. / ENRIQUE El centrocampista habló del asalto al liderato del domingo, de la nueva mentalidad del equipo fuera de casa y de la salida de Iván Bazán ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 23 noviembre 2018, 00:35

Pablo Ortiz se lo está pasando bien este año en el Linares, se le ve en el rostro y en el juego. Hace de todo y todo lo hace bien en la medular. Ayer fue protagonista en la rueda de prensa previa al choque contra el Palo y habló del rival, de la salida de Bazán y de su estado de ánimo.

Empezando por lo último: «Estoy muy contento. Sobre todo por cómo está yendo el año. Mirar la clasificación y ver al Linares ahí arriba es algo que nos satisface a todos los que trabajamos por este club día a día. Muy contento porque casi lo he jugado todo y el buen nivel del equipo va en sintonía de sus componentes. Me viene muy bien esta filosofía de fútbol, lo que proponemos se asemeja a mi estilo de juego y este año estoy disfrutando mucho».

El que no ha disfrutado su estancia en Linares ha sido Iván Bazán. Su ya excompañero cuenta que «él venía para tener un rol y no consiguió tenerlo». «Esperaba jugar unos minutos que no estaba jugando. Decidió que lo mejor era marcharse y arregló el tema con el club. Hay que ser sensatos y sinceros, no estaba dando el nivel que todos le conocíamos como Iván Bazán, le habíamos visto en Segunda B y en otros equipos, era un jugador muy bueno. Aquí, por lo que sea, no le salieron las cosas, y cuando pasa algo así hay que buscar una solución amistosa por todas las partes», explicó.

Semana ilusionante en las filas azulillas, trabajando con la mente puesta en doblegar al líder y traerse el primer puesto.

«Todos conocemos el campo que tiene El Palo. Solo han pedido un partido allí en toda la temporada y ha sido contra el Huétor Tájar. Es un equipo muy competitivo, que mete mucha intensidad en todos los partidos. Es un campo pequeño, donde será importante la disputa, las segundas jugadas, y ahí nosotros debemos dar un paso al frente», dijo Pablo Ortiz

Y para conseguir doblegarles, el equipo confía en recuperar a tiempo a uno de sus estandartes en la zaga. «Josema ya vimos el contratiempo que tuvo, se retiró del campo y esperamos que se mejora. Tenemos un equipo muy bueno y con gente con muchas garantías, pero Josema sólo por estatura es un compañero muy importante para este partido. Chinchilla está entrando en los entrenamientos, Lara no va a poder estar», indicó.

También hizo referencia Ortiz al regreso del 2 titular y al buen trabajo que han hecho otros compañeros en su ausencia. «Miguelito vuelve de la sanción y veremos cómo gestiona este tema el míster, lo está haciendo muy bien estas jornadas. El pasado domingo entró León y para mí hizo un gran partido, demostró el nivel al que viene entrenando y que, en este equipo, cuando se le da la oportunidad a alguien que no viene jugando, lo puede hacer mejor que el que estaba», apuntó.

Para Ortiz, ha llegado el momento de ver ese cambio en la mentalidad del Linares fuera de casa. «Hemos ganado partidos difíciles, en Huétor Tájar y Mancha Real, pero lo que no nos puede pasar es lo del día del Poli Almería, que nos pongamos por delante y nos remonten el partido. El día de Guadix, no fuimos capaces de hacer un gol, así no se gana un partido. El día del Poli sí marcamos y nos vimos superados sin que el contrario hiciera nada, te crean dos ocasiones y te hacen dos goles», añadió el centrocampista.