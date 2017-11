Linares Deportivo Pablo Aguilera refuerza al Linares Aguilera delante de Joselu en la visita del Linares a La Condomina el año pasado. / IDENTITY SPORTS El joven delantero llega cedido del Murcia y firmó 22 goles la pasada temporada ÁNGEL MENDOZA Linares Jueves, 9 noviembre 2017, 10:48

Jornada intensa la de ayer en el Linares Deportivo y especialmente para el que ya es el nuevo refuerzo de la temporada para los mineros, un delantero joven y que viene avalado por una trayectoria ascendente.

Se trata de Pablo Aguilera, natural de Los Palacios (Sevilla), que tiene 23 años y destaca por ser un delantero de corte rematador, con casi dos metros de altura (190 cm), pero que además goza de buen regate y velocidad. Llega cedido del Real Murcia de Segunda B hasta final de temporada.

Viene para completar uno de los puestos donde más se notaba la ausencia de un jugador de sus características, porque la operación de Javi López obligó a Pekes a convertirse en la referencia del Linares en punta. Le ha venido muy bien al canterano para reivindicarse y demostrar que es un delantero válido, con lo difícil que es hacerlo siendo de la casa en un club como el minero, pero si el Linares quiere jugar por el ascenso, necesita un tercer ariete.

«Vengo con muchas ganas de ayudar a sacar la temporada adelante con el objetivo que se marcó el Linares»

Pablo se formó en la cantera del Sevilla FC, donde despuntó y empezó a convertirse en uno de los delanteros más prometedores de la Tercera División en Andalucía, debutando en el Sevilla Atlético de Segunda B con sólo 18 años. Pasó en la 14-15 por el San Fernando y Conil, hasta ganarse la confianza del Écija Balompié, todos ellos de Tercera.

En el club astigitano, siendo sub-23, anotó 9 goles en 18 partidos, acabó la temporada reforzando al Badajoz. La cifra no pasó desapercibida para el Real Murcia, que lo incorporó rápidamente a su plantel para que debutase en Segunda B. La temporada pasada marcó 22 goles en Tercera División, jugando a caballo entre el San Roque de Lepe y el Murcia Imperial (filial del Real Murcia).

«Tenía más ofertas de Segunda B, pero cuando me llamó el Real Murcia no le podía decir que no. La ciudad, la afición y el club son algo maravilloso», contó el ariete a su llegada el año pasado a la entidad pimentonera.

Jugó contra el Linares en 2ªB

La exigencia del Real Murcia por ascender a Segunda y la juventud de Pablo, hicieron que acabase jugando poco en el primer equipo. Sólo lo hizo en dos partidos y precisamente uno de ellos fue contra el Linares, en la victoria del Murcia por 2-0 en La Condomina.

Este año salía de sub-23 y con gente como el exazulillo Víctor Curto por delante para la delantera de un Real Murcia que busca el salto a Segunda División, el club decidió cederle a otro club se Segunda B para que ganara minutos. Ha estado hasta la fecha en el San Fernando y Pablo no estaba contento con su situación, no contaba con los minutos que esperaba, así que cuando le ha salido la oportunidad de ser uno de los refuerzos estrella del Linares, aceptó un cambio de destino.

Ayer cerraron el acuerdo los clubes y Pablo viajó a Linares para alquilar una vivienda y ponerse desde mañana a las órdenes de Chico.

«Vengo con muchas ganas de ayudar a sacar la temporada adelante con el objetivo que se marcó el Linares», comenta Pablo a esta redacción en plena mudanza.

No es ningún secreto que a este Linares le falta pegada arriba, así que las miradas recaerán sobre Pablo Aguilera en los próximos partidos. Chico podría hacerle debutar este domingo en el encuentro matinal frente al Rincón. Los azulillos tienen dos tanques arriba, López y Aguilera, pero que nadie olvide que el pichichi del Linares sigue siendo Pekes.