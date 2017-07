Linares Deportivo Palomares quiere romper moldes Dani Palomares viene a Linares decidido a disputarle el puesto a Joselu y Luis Lara en la banda derecha. / LINARES DEPORTIVO El goleador zaguero ha deslumbrado en las canteras de la provincia y de Granada ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 18 julio 2017, 00:22

Tiene 19 años, es natural de Rus pero se ha convertido en uno de los talentos incipientes de la cantera del Granada, que lo ha cedido al Linares para que tenga minutos y demuestre lo que ha venido haciendo en las últimas campañas, que va para profesional y de los buenos. De momento, ya lo ha demostrado en las provincias de Jaén y Granada cuando era un poco más niño. Y es que hablando se nota que, pese a su edad, tiene la cabeza muy bien amueblada y un objetivo claro para su futuro.

Dani Palomares cuenta los días que faltan para empezar la pretemporada. Se formó en las categorías inferiores del Rus (alevín), Atlético Jaén (hasta infantil) y dio el salto a Santa Fe y Granada en juveniles. Lateral goleador, interior, pivote mediapunta y hasta delantero, ha jugado casi de todo y de todo bien.

«El año de alevines marqué más de 60 goles siendo lateral, siempre tuve mucha proyección ofensiva. En Baeza fui también pivote porque me gusta leer los partidos, no es sólo jugar al fútbol, también hay que entenderlo. Marqué 13 goles. En infantiles estuve tres años en el equipo autonómico y como capitán de la selección de Jaén, ahí como lateral derecho y mediapunta, todos los años 8 o 9 goles», cuenta.

La afición está nerviosa sin fichajes y ayer incluso saltó el rumor de la dimisión de Aguado

En Santa Fe decidió que había llegado el momento de tomarse el fútbol como algo más que un juego. «Mi reto era ser futbolista profesional, por eso salí de casa, era una buena oportunidad. Al año siguiente me llamaron del Granada, Rafa Morales me quería en mi último año de juvenil, hice 5 goles en liga jugando de lateral derecho y 14 goles en la Copa Subdelegado jugándola toda como interior. Fue el mejor año de mi carrera, hice 40 entrenamientos con el Granada B, jugué en Linarejos, anoté un gol en Segunda B en Los Cármenes ante el Córdoba B, entrenaba con el primer equipo y debuté en el amistoso contra el Shanghai Shenhua chino».

Un ganador nato

Tan joven, el club nazarí no quería dejarle en Segunda B a la sombra de jugadores más experimentados. «Sé que en Segunda B estaría este año más eclipsado. Me dijeron que valorase la opción de ir a un club grande de Tercera, tenía otras opciones, pero este no es un club cualquiera. Ha bajado por mala suerte, pero por historia, afición, es impresionante. A mí este campo me tiene ganado y me han tratado fenomenal en el club desde que hablaron conmigo por primera vez. Como soy de Rus, de pequeño iba a Linarejos y se me ponían los pelos de punta. Se lo dije a mis padres, me hacía mucha ilusión jugar en el Linares y sé que saldré de aquí este año habiendo crecido, me convertiré en un futbolista mejor para volver a Granada y tener un sitio en Segunda B», valora.

Afición nerviosa

Viene decidido a convencer desde el primer día a Joseba Aguado como hombre polivalente en banda derecha: «En el juvenil jugaba de lateral en liga, pero en el Granada B he jugado de interior. Creo que en Linares puedo despuntar en la segunda posición porque esa chispa de mi juventud, la velocidad, ante defensas que son menos experimentados que los de Segunda B, puedo fabricar buenas ocasiones de gol y plantarme delante del portero. Mi ilusión aquí es subir, el proyecto está claro, voy a trabajar duro día a día, ya me estoy preparando y deseando que empiece la pretemporada para conocer a los compañeros. Soy competitivo pero jamás he tenido un problema con compañeros ni con un entrenador, al contrario, siempre estaré agradecido a todos por lo que cada uno me enseñó».

Mientras tanto, la semana ha empezado sin fichajes y eso mantiene en estado de nervios a una parte de la afición. Ayer salió el rumor de la dimisión de Aguado por falta de jugadores para empezar a entrenar el jueves, que desde el club negaron categóricamente. La directiva pide paciencia, el perfil de jugador que busca el Linares no tiene precisamente prisa por firmar en Tercera División.