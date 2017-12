LINARES DEPORTIVO Pekes, jugador revelación del Linares Pekes sorteando a varios contrarios en el último partido de liga ante el Almería B. / ENRIQUE El primer partido de la segunda vuelta ante el San Pedro se jugará el sábado a las 18:30 para favorecer a los azulillos que viven lejos ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 30 diciembre 2017, 00:56

Si hay un jugador que ha sorprendido a propios y extraños durante este año 2017 en el Linares, ha sido sin duda Miguel Ángel Cano 'Pekes'. Se sabía su proyección, pero una cosa es tener talento y otra dar el salto de la juvenil Andaluza a Tercera y ser el máximo goleador del primer equipo.

La campaña pasada la acabó en el Linares juvenil de División de Honor con 32 partidos jugados (2454 minutos) y 23 goles anotados. Además de jugar en el filial, entrenaba con el primer equipo de Segunda B y debutó en la primera jornada en Cartagena. Acabó jugando 12 partidos (505 minutos), 5 de ellos como titular y en los que marcó 3 goles entre las competiciones liguera y copera.

El ariete de 20 años recuerda las experiencias vividas en este año natural «empezando por el debut en Cartagonova, fue muy bonito, también me dieron minutos contra el Jaén, Marbella y Sanluqueño, fue una experiencia que me sirvió para crecer. Marqué dos goles en Copa Diputación al Arroyo y uno en Copa Federación al Socuéllamos. Este año empecé teniendo un papel secundario, pero me he asentado y estoy muy a gusto.

Este año arrancó en la primera plantilla, tras el descenso y la disolución del filial, como tercer delantero. La lesión de Javi López y la falta de acierto de José Manuel, llevaron a Pekes a primera línea de fuego y su explosión ha sido notable. 19 partidos (939 minutos), 11 como titular y 8 goles anotados, siendo el máximo realizador en la primera vuelta de los mineros.

«Es bonito pasar del juvenil a la primera plantilla tan pronto, y es fruto de que apostasen por mí como lo hizo Chico, se lo agradezco, él sabe perfectamente cómo me siento. Desde luego que mi objetivo no era ser el máximo goleador del equipo este año, es ayudar a estar entre los cuatro primeros y lo que venga después, será bienvenido. Tenemos una gran plantilla, aunque el inicio no fuese bueno, espero que la segunda vuelta sea todo lo contrario», comenta.

Nació en Úbeda pero vive en Sabiote, donde desarrolló su etapa de formación desde infantiles hasta Primera Provincial. Lo fichó el Málaga, jugó 30 partidos con el juvenil en la 2104/15, y al año siguiente recaló en el Linares, donde se ha convertido en una pieza fundamental para el ataque.

«En Sabiote siguen mucho al Linares y cuando vas por la calle te para la gente. Se alegran porque me ven jugar, me recuerdan los goles que he marcado y me hablan del Linares. No creo que sea para considerarme un embajador del club en el pueblo, pero a los que les gusta el fútbol sí que es verdad que están siguiendo al Linares», asegura.

Tal ha sido su progresión que, tras el fichaje de Pablo Aguilera, un delantero consagrado en Tercera como Javi López pidió voluntariamente su salida en busca de más protagonismo en otro equipo. Ahora Pekes y Pablo son los máximos responsables de la capacidad anotadora del equipo.

Pekes asegura que ese buen feeling se nota en el campo: «Pablo y yo nos entendemos muy bien dentro y fuera del campo, es muy buen chico y espero compartir muchos partidos en la segunda vuelta con él. Para el nuevo año, mi deseo es que siga mi buena racha, alcanzar una cifra importante, y que a nivel colectivo sirva para que podamos jugar el play-off, incluso ascender a Segunda B».

Nada tiene de extraño que, cuando acabe la temporada, otros clubes pongan el ojo en Pekes. Incluso resulta extraño que no haya renovado ya con el Linares, si bien es sabido que Jesús Medina simpatiza más con la idea de negociar estos asuntos a final de temporada, cuando se valora toda la campaña y se sabrá dónde juega el Linares en la 2018/19.

El joven artillero tampoco tiene prisa: «No sé lo que puede pasar de cara al año que viene. Tengo que seguir trabajando y haciendo goles, lo que tenga que pasar, pasará, y espero que sea lo mejor para mi futuro. En estos momentos sólo tengo en la cabeza seguir apretando para estar al mejor nivel.

Ayer realizó la plantilla su última sesión de entrenamiento, hoy descansan y volverán al trabajo el día 2. Jaime Molina confía en Pekes, le dio una hora contra el Almería B y marcó un gol.

El encuentro ante el San Pedro se ha fijado para el sábado 6 de enero a las 18:30 en Linarejos. El motivo no es otro que aprovechar la presencia de muchos linarenses que viven en otras ciudades, para que puedan ver a su equipo el día de Reyes.