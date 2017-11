LINARES DEPORTIVO Pekes vuelve al rescate del Linares contra el Motril Pekes celebrando la semana pasada su gol ante el Vélez en Linarejos, con los brazos abiertos. / ENRIQUE El joven ariete de 20 años es el pichichi del Linares, asegura que no tiene molestias en el tobillo y en el vestuario «sabemos qué es lo que tenemos que mejorar» ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 4 noviembre 2017, 01:19

Miguel Ángel Cano, conocido por Linarejos por su apodo, reaparecerá ante el Motril para rescatar a su equipo. Ante el Guadix, el técnico le reservó para el final del partido porque arrastraba molestias en el tobillo y no quería arriesgar, pero 'Kliller Pekes' ya está recuperado y sediento de gol. De hecho, ante el Guadix, los minutos que disputó metió en muchos problemas a la defensa accitana. Su verticalidad, su instinto y esa buena racha goleadora que arrastra, es justo lo que el equipo necesita para reenganchare con la senda del triunfo.

«Me encuentro muy bien. Es verdad que tenía entre semana unas molestias arrastradas del día del Vélez, pero empecé la semana entrenando bien y me siento recuperado para poder jugar el domingo. Es el míster el que decide el once inicial, en Guadix no me extrañó ser suplente por lo que antes he comentado, pero los minutos que jugué con el tobillo vendado me sentí muy bien sobre el césped», afirmó el delantero, natural de Úbeda y formado en la cantera minera durante los últimos años.

561 Son los minutos que ha jugado, segundo atacante con más, José Manuel suma 793 y López 437. 5 Los goles que ha marcado, aunque sólo ha jugado 5 partidos como titular, es el máximo realizador de la plantilla minera y lleva media de hacer 15 goles este año, si sigue jugando con asiduidad.

Desde la lesión de Javi López, asumió el papel de matador y no ha fallado. 5 goles en el primer tercio de liga, con una media de casi un gol por partido jugado. De seguir con esta media, acabaría la temporada con 15 goles, cifra de buen delantero en Tercera. ¿Cómo lleva un chaval de 20 años el convertirse, de la noche a la mañana, de jugar B en ligas menores a ser una de las estrellas de la primera plantilla en Tercera? Pekes lo asume con naturalidad.

«Lo llevo bien, porque en este equipo todos somos importantes. Sí que llevo tres partidos marcando, pero ni soy tan bueno cuando hago goles, ni soy tan malo cuando no los hago. Ahora estoy en racha, así somos los delanteros, y quiero aprovecharla al máximo», apuntó.

También aseguó que su papel y el de Javi López, que poco a poco va cogiendo de nuevo minutos para ponerse en forma, no son incompatibles porque «él es un nueve de área, de los que fija a los centrales y está al remate. Yo soy más móvil, descoloco a las defensas. Creo que hemos jugado poco juntos pero eso no quiere decir que no podamos ser titulares los dos en algún partido».

Pekes ha crecido mucho esta temporada en el Linares y hace mención a una persona como partícipe de este crecimiento. Francisco Pérez 'Chico' fue su entrenador la pasada campaña en el filial y ahora está como segundo de Aguado.

«Estoy progresando poco a poco y se lo debo también a Chico, que me transmite mucha confianza y es de alabar el tiempo que me dedica en cada entrenamiento para que lleguen los frutos», aseguró.

Ante los que opinan que el Linares debería entrenar más para engranarse, Pekes rompió una lanza en favor de Joseba Aguado y considera que «trabajamos bien y estamos todos muy mentalizados para sacar esta semana un buen resultado contra el Motril. Lo que pasó ante el Guadix ya lo hemos hablado entre nosotros, faltó concentración e intensidad, debemos estar metidos desde el primer minuto. Sabemos qué es lo que tenemos que mejorar».

Pekes vuelve a estar disponible y parece ilógico que no esté en el once contra el Motril, si bien él se lo toma con profesionalidad: «Ya que yo jugué o no, eso lo decide el entrenador», y Joseba Aguado le tiene en cuenta.

En otro orden de asuntos, el Linares Deportivo ha sido multado con 100 euros, algo simbólico, por la Federación, dado que no utilizó dorsales correlativos en el partido del miércoles frente al Guadix, como marca el reglamento.