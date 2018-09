Linares Deportivo La pesadilla para el Guadix viene por el costado azulillo Sergio Chinchilla intentando superar la entrada de un rival en Linarejos. / ENRIQUE El Linares Deportivo llega con todo su plantel para jugar a las 18:00 horas frente a un rival que viene crecido tras imponerse en La Victoria ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 16 septiembre 2018, 00:13

Luis Novo es un joven lateral con hechuras de central. Potente en el corte, saca bien el balón, tiene la rapidez de sus 20 años y está considerado una de las perlas granadinas. Este año lo ha fichado el Guadix desde el Huétor Vega y le ha puesto en este arranque de liga con el 3 a la espalda, fue titular contra el R. Jaén y por delante tuvo a Dani Tejada como 11.

Dani Tejada tiene más experiencia, 29 años y 7 de ellos vistiendo la camiseta accitana, antes jugaba en el Baza y es ambidiestro. Más rápido, más ofensivo y con más profundidad que Novo. En los partidos de casa es el que está llamado a ser el lateral izquierdo titular.

Y ahora se preguntará el lector, ¿por qué son tan importantes estos dos nombres para empezar una previa de partido? Sencillamente, porque van a sufrir un torbellino en su propio campo y de su acierto dependerá que el Guadix sufra más o menos. Van a tener en frente a dos puñales que atacan por dentro y por fuera, y que además llegan especialmente motivados a este encuentro: Miguelito y Chinchilla.

Los dos se entienden muy bien, se apoyan, combinan, se doblan como si llevasen años jugando juntos, y presumiblemente Juan Arsenal dará la titularidad a Chinchilla en un partido con una connotación emocional tan importante para él. El Linares lo firmó después de una gran temporada anterior, precisamente con el Guadix.

«Es muy especial para mí. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad de estar en Tercera, tengo allí amigos muy buenos. Será volver a ver a mis compañeros y me alegro. Creo que han hecho bastantes fichajes, en líneas generales será un partido muy intenso. En su campo aprietan muchísimo, debemos estar tranquilos y seguir nuestra dinámica, que no es otra que conseguir los 3 puntos, que serían los primeros 3 puntos fuera de casa», afirma Chinchilla.

Los amigos en el fútbol están para saludarse antes y después del partido, durante los 90 minutos lo importante es ser mejor que tu rival y eso lo tiene claro Sergio Chinchilla, que viajará motivadísimo al que fuese hasta hace unos meses su campo, «porque serían muy importante conseguirlos para mantener la línea ascenderte y colocarnos en la parte alta de la tabla clasificatoria. Esperamos conseguir una buena victoria».

Pinchazos de los grandes

Miguel Portales es fijo en el 2, es el dueño del lateral diestro de la zaga minera y todos los metros que el rival le deje avanzar hacia el ataque. El malagueño no se fía del cartel de modesto que otros puedan ponerle al Guadix, menos tras ver el roto que le hicieron al Real Jaén en La Victoria. En poco más de media hora se habían puesto 0-3 con goles de Dani Tejada y doblete de Pedro Amate.

n el Municipal de Guadix hay amenaza de lloviznas, con la duda de saber en qué medida afectará a un césped artificial que no está en sus mejores momentos. Rápido, será el partido seguro, pero a la vez puede inducir a errores en defensa de los que no se cometen en condiciones normales.