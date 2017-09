Linares Deportivo «Si hemos hecho una plantilla joven es para que seamos un equipo intenso» Joseba Aguado quiere más intensidad en su equipo . / ENRIQUE El entrenador del Linares tuvo una charla con sus jugadores para pedirles más concentración y evitar los errores cometidos ante Atarfe y Maracena ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 16 septiembre 2017, 00:54

La plantilla y la cantera del Linares estuvieron en la multitudinaria manifestación del 14-S, tarde libre antes de afrontar la última sesión de entrenamiento previa al partido frente al Melistar, de nuevo con una mala noticia para la enfermería. Admonio se retiraba con molestias, Pablo Ortiz no estará para hoy y la RFEF no ha confirmado aún si Palomeque puede jugar.

«A día de hoy pierdo más jugadores que gano. Admonio espero que llegue bien para el partido, Pablo no ha podido entrenar, y Palomeque vamos a tener esperanza hasta por la mañana para que pueda entrar en convocatoria. Braim es el único que recuperamos seguro», cuenta Aguado, que suma a esta lista las bajas para largo de Javi López y Joselu.

El técnico ha comentado en el vestuario «que somos una plantilla joven y que estamos buscando un par de fichajes que nos den más experiencia, pero también que el hecho de ser jóvenes no tiene que ir junto con la precipitación y la inexperiencia. Si hemos querido hacer una plantilla joven, es para que seamos un equipo intenso y no lo fuimos la primera aparte en Maracena. No hay soluciones en saque de balón, lo desplazamos sin ton ni son, y de ahí viene que equipos como Atarfe o Maracena tengan más control en algunas fases que nosotros».

Y añade: «Hemos hecho un pequeño recordatorio de buscar las sensaciones, la intensidad, y les he recordado que ante cualquier baja que tengamos somos un equipo competitivo, con los principios claros, el sábado debemos serlo, ganar en casa y hacer bueno el punto de Maracena. Después nos viene un ciclo de partidos muy importantes pero muy complicados. Ahora vamos a centrarnos en el de Melilla».

Viene esta tarde a las 18:30 el Melistar melillense, penúltimo con sólo un punto, pero el técnico advierte: «Creo que este año no hay equipos asequibles en la liga. El Melistar se está formando, igual que nosotros, pero con objetivos diferentes. Braim conoce a algunos jugadores de allí y le han dicho que vienen con 4 fichajes nuevos. Aquí en Linarejos tenemos que ser los ganadores, trabajar. Las circunstancias que están rodeando estos días al equipo nos hace ir sin la fuerza que debiésemos».

Entrando un poco más a valorar los argumentos que expondrá el Melistar en Linarejos, Aguado habla de un plantel joven y ambicioso. «Tienen ciertos jugadores con experiencia, que han ido por varios equipos de Melilla en Tercera. Arriba gente con velocidad, Sidi es un jugador que ha estado en 2ª B, y Melik es también un delantero conocido».

Para Aguado, el Melistar es «como Atarfe, jugadores que quieren darse a conocer y que en campos como el nuestro tienen que hacer buenos partidos para que otros les vean. Vienen a exponer cosas, pero son jóvenes, con algo de veteranía, que buscarán las contra, tendremos que estar atentos a ello y buscar lo antes posible nuestro gol, para que ellos se sientan incómodos».

Sobre los próximos fichajes

Se cierra hoy el ciclo de partidos del inicio de calendario contra equipos que buscan la permanencia, a partir de la próxima semana empiezan a llegarle los gallitos al Linares y la plantilla sigue sin cerrar, además del overbooking de la enfermería, que supone otro contratiempo.

«Los 9 primeros son los identificativos. Torremolinos y Vélez se han metido, dos equipos con plantillas experimentados y se sale Huétor-Tájar, que para mí es de los mejores equipos. El Palo va de tapado, con gente con muchos años de fútbol y nadie habla de ellos, será uno de los muy favoritos. Aquí en la provincia los 3 descendidos, porque ves la plantilla del Mancha Real y si no es objetivo meterse en los 4 primeros... ¡Madre mía!», exclama.

Aguado pide una vez más tranquilidad a la afición: «que apoyen, estamos muy contentos, y que cada vez venga más gente. Vienen partidos complicados, perderemos alguno, pero lo importante es estar ahí, entre los cuatro primeros o lo más cerca posible. En diciembre sí intentaremos reforzarnos con lo que nos falte para la parte final».

Aclara que esto no quiere decir que vayan a esperar hasta el mercado de navidades para firmar. «A día de hoy podíamos haber cerrado la plantilla, porque ofrecimiento de jugadores hay, pero estamos buscando un perfil más difícil de encontrar. Primero que tenga experiencia, y si no la tiene debe tener una calidad sobradamente contrastada. Ofrecimientos hay, algunos hemos parado la negociación nosotros mismos. Habríamos acelerado el tema si los resultados no acompañan, pero como acompañan, semana arriba o semana abajo vendrán esos fichajes».

Fichajes

Insiste en que el club no deja de trabajar en ello. «El presidente y yo estamos en contacto. Hay ofrecimientos que nos hacen, preguntamos, vemos vídeos, valoramos lo que tenemos. Tenemos a Joselu de baja hasta diciembre, Javi López supongo que hasta final de octubre, Pablo si no llega este sábado espero que sí para la siguiente semana, son jugadores importantes. Queremos cuantos más jugadores y mejores, los entrenadores podemos ser egoístas, pero hay un presupuesto, para fichar habrá que dar bajas y ya hemos visto que no nos tiembla la mano si no cumplen lo que queremos», avanza por lo tanto que nadie tiene el puesto en la plantilla garantizado hasta enero.

Además, apunta el técnico, este año la liga tardará en decidir a los cuatro mejores. «Los de arriba están perdiendo y no se va a saber hasta mayo quienes son los que van a estar ahí», concluye Aguado.