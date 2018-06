Linares Deportivo «No nos podemos equivocar con los fichajes que quedan por venir» Juan Arsenal, ilusionado en su nueva etapa al frente del Linares. / ENRIQUE Juan Arsenal repasa la configuración de la plantilla del Linares Deportivo, lo que falta por venir, sus preferencias para el ataque y los rivales directos por el play-off ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 24 junio 2018, 01:06

Se cerró una semana en la que el Linares anunció la renovación de Juanfran, presentó dos caras nuevas, pero todavía no se han dado a conocer el nombre del tridente ofensivo.

Paciencia, es lo que pide Juan Arsenal, la base ya está hecha y lo que queda por llegar no se ficha a la ligera. El técnico azulillo hace repaso en IDEAL de lo acontecido desde su presentación como titular del banquillo hasta ahora, cuando faltan solo 3 semanas para que la pelota empiece a rodar en pretemporada.

«Las sensaciones que tengo son buenas, muy positivas. Desde la dirección deportiva y en comunicación constante conmigo, estamos haciendo una apuesta importante desde que terminó la temporada para que el Linares cuente con incorporaciones importantes, futbolistas de plenas garantías, para ganar tiempo. Ahora tenemos que cerrar cinco fichajes más que nos den un plus competitivo, ese que nos permita soñar, estar entre los mejores e ilusión del todo a la afición», dijo.

Y asegura que son futbolistas que no son fáciles de firmar «porque estamos hablando de puestos específicos y jugadores pensados para un modelo de juego claro. No nos podemos equivocar con los fichajes que quedan por venir, hay que hilar muy fino, que sean los adecuados y que sea gente importante».

Arsenal hace un repaso de lo que tiene hasta ahora en la plantilla, empezando por la portería con Lopito y Samu Urbano.

«Entiendo que el Linares es un club que debe tener dos porteros de garantías, la temporada es muy larga y no nos la podemos jugar con un chico joven, por eso quería un mayor de 23 años, con experiencia, como Samu, que además tiene un margen de mejora importante. De Lopito qué decir, es una garantía, es de la casa, conoce el club, su sola presencia ya ilusiona en la plantilla. Estoy contento con la bien cubierta que tenemos la portería», valoraba.

En la defensa ya está perfilado el cuarteto de salida con Miguelito, Rosales, Josema y Espejo, además del joven central Tello, pero faltan por llegar algunos retoques para cubrir lesiones o sanciones y Arsenal no quiere que sean jugadores de los comúnmente llamados 'de relleno'.

«Queremos incorporar en todas las líneas a futbolistas que se sientan importantes, no me gusta que ya se hable de suplentes o titulares, el que venga debe estar comprometido. Los laterales son de largo recorrido porque vamos a proponer un fútbol atractivo y ofensivo, llevando el balón de atrás a delante, teniendo la posesión y con transiciones rápidas», mantiene.

Para la medular están Ortiz, Barba, Juanfran, el regreso del pivote Fran Lara, y el gran desconocido es el Chinchilla. «Es un chico con muy buena técnica y disciplina táctica, que tiene condiciones para atacar al espacio y que nos puede dar muchísimo. Ahora tenemos que hacer dos incorporaciones importantes en banda, gente que sea desequilibrante en el uno contra uno y vaya bien al espacio. Son dos de los grandes fichajes que nos quedan por hacer».

Un 9 goleador y trabajador

En punta está Pekes, cuyo futuro sigue siendo una incógnita, volvió a casa Chendo y falta el 9 cañonero goleador. «Yo de Chendo espero muchísimo en esa materia. Le he tenido y sé el rendimiento que da, pero tiene que estar acompañado por un jugador más, el de referencia, o incluso dos, si buscamos un mediapunta que enlace con los delanteros».

Y añadió: «En ese aspecto sólo puedo decir que debemos acertar con lo que incorporemos. Es el puesto más complicado para fichar, porque buscamos un perfil de delantero que sea goleador, a la vez que trabajador y solidario, para que sea el primer defensa. Hay que firmar una punta de lanza y dos bandas desequilibrantes de garantías».

Y cuando la afición empieza a sonar con un tridente que marque un centenar de goles, aparece la realidad, la de un Linares Deportivo que económicamente no está tan boyante como en otras etapas históricas en Tercera, pero si la afición responde en la campaña de abonos, y sabiendo que hay toda la primera vuelta para cerrar la plantilla, el dinero no será problema.

«Somos un club importante, con una masa social fuerte, pero también hay que ver los números y el equipo debe adaptarse a un presupuesto conforme a nuestras circunstancias. Creo que lo estamos haciendo bien, la gente con la que hablamos quiere venir y eso dice mucho de la dimensión de un club y de una afición a la que estamos volviendo a ilusionar», mantiene con optimismo.

Uno de esos hombres importantes para la banda puede ser Joselu: «Él tiene una propuesta nuestra para que siga, sería importante contar con él, pero tenemos que ceñirnos a los números que podemos manejar. El club ha valorado su situación, sabiendo que el año pasado no disfrutó de minutos por la lesión, pero aun así, entendiendo las dudas que puedan surgir en la afición, le hemos ofrecido renovar. Más no podemos hacer, ahora depende del futbolista. Si él no lo ve, conseguiremos otro jugador con su perfil».

Linares, Jaén y Mancha Real

Estas semanas se está viendo como Linares, Real Jaén y Mancha Real se 'pelean' por los mismos jugadores. Ahí, en lo económico, el club blanco apuesta más fuerte que los mineros o los verdes, pero hay suficientes jugadores en el fútbol de Tercera que forma el triángulo Jaén-Córdoba-Granada, como para que los tres clubes hagan plantillas competitivas.

«Está claro que son los tres equipos referentes de la provincia y lo han demostrado año tras año, con una sana rivalidad por hacerse con los mejores jugadores cercanos de la categoría. Es normal, los tres haremos buenos equipos», afirmó.

El ascenso del Malagueño y el presumible del Almería B, pueden dar la sensación de un Grupo IX más asequible, pero Arsenal advierte que «aunque dos de los que siempre están arriba, no vayan a estar este año, hay otros que se van a meter y se reforzarán. Muchos equipos malagueños como El Palo, Vélez, Antequera o Rincón, quieren también estar arriba y nos van a dejar una liga muy competitiva para todos».

Lo que podría venir para completar la plantilla, más allá de esos fichajes fuertes, debe ser gente que aporte un plus por su forma de jugar y, habiendo tiempo en el mercado de tercer, Arsenal es de la opinión que «merece la pena esperar hasta el final con alguna ficha libre, por si sale algo interesante. Nosotros estamos trabajando muy bien, sabemos los jugadores a los que hemos tocado, también me gusta tener gente polivalente. No descarto nada, cualquier día puede anunciarse un fichaje, Miguel Linares tiene muchos frentes abiertos.

Mientras tanto, hasta el día 16 de julio cuando llegue el día del primer entrenamiento de pretemporada, «el preparador físico, Antonio, les ha mandado a todos los jugadores que ya tenemos un plan de trabajo para avanzar. Queremos que vengan ya adaptados para que la vuelta al trabajo no sea traumática, así no será tan duro. Todos debemos arrancar desde el primer día en buena lid para conseguir el objetivo».