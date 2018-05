Linares Deportivo Primer acercamiento entre el Linares y Jaime Molina para la renovación del entrenador Pronto se conocerá si Jaime Molina renueva en el Linares. / ENRIQUE El preparador azulillo quiere darle el último capotazo a la temporada ganando a un Almería B que podría dar descanso a sus principales figuras ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 12 mayo 2018, 00:56

A menos de 48 horas para que se dispute el partido entre el Linares Deportivo y el Almería B, el momento para que se sienten a negociar Jaime Molina con Jesús Medina y Miguel Linares, se acerca.

De hecho, ya se ha producido el primer acercamiento entre el actual técnico azulillo y el director deportivo, en la que se ha transmitido que ambas partes quieren escucharse y hay voluntad de negociar un acuerdo que sea satisfactorio. Por ahí se empieza.

La afición ya ha manifestado que quiere a Molina, no se veía un movimiento así desde que se cesó a Manolo Tomé en el banquillo de Linarejos por sus polémicas, pero no carentes de razón, declaraciones acerca de la existencia de un señor que manejaba los designios del Linares, un Delfín Cañas por entonces desconocido, por encima de la entonces directiva del club.

Los jugadores no han dejado de ensalzar al técnico, después la negociación puede ser más o menos difícil. Si hay acuerdo, la temporada siguiente saldrá más o menos exitosa, pero todos están de acuerdo en que por fin ha llegado una persona al banquillo que ha dado estabilidad entre tanta tempestad reciente y se merece la oportunidad de dirigir un proyecto desde el principio.

Así juega el Almería B

Antes hay que acabar la temporada que está en juego, el domingo por la mañana en Almería, y mientras llega el momento de sentarse a negociar la renovación Jaime Molina se centra en este último capotazo liguero.

«En estas última cinco jornadas y sin jugarnos casi nada, el equipo ha mantenido una intensidad defensiva muy buena. Creo que, por ser el último partido, ante un rival que va a jugar promoción y va a ser un escaparate para muchos de nuestros jóvenes, vamos a ir a allí con la idea de hacer un buen papel y ganar el partido. Estoy seguro de que van a dar la talla», comentó Molina.

Del filial almeriense opinó que «es un equipo directo, que juega muy perpendicular a la portería buscando situaciones de peligro rápidas. Tenemos que defender muy bien, obligarles a jugar para atrás y acertar en el primer pase, porque ellos son muy intensos para recuperar tras una pérdida, tendremos espacios para correr, progresar y llegar al área rival».

Molina no quiere tomárselo a medio gas, pondrá a los mejores que estén disponibles, aunque reconocía que todos sus futbolistas «lo han hecho francamente bien. Puede ser un once parecido, tampoco tenemos mucho donde elegir, de los 15 jugadores disponibles hay que sacar un once inicial y todos se han ganado el derecho de jugar. Los que no estén de inicio tendrán su oportunidad de entrar, en función de lo que necesite el equipo».

Lo que sí espera el técnico azulillo es que el técnico del Almería B se reserve algunas armas y dé descanso a los hombres con más minutos, algo que puede equilibrar un poco más las fuerzas, aunque el Linares ya ha demostrado que puede ganar a cualquier. En la ida en Linarejos, golearon a los almerienses.

«Yo espero que ellos hagan cambios y se reserven jugadores, es normal, y a la vez un arma de doble filo. Se evitan lesiones o posibles expulsiones, lo negativo es que se pierde la tensión competitiva de jugar cada domingo, algo muy importante para el play-off. Almería B o Malagueño, que llevan semanas clasificados, pierden cierto nivel de competición que luego les puede pasar factura.

Respecto al terreno de juego al que saltarán a las 11:30 de mañana, añade: «No conozco el campo, el que conozco es el de los Juegos del Mediterráneo. Es césped natural y creo que está muy bien. No sé si es más estrecho o de las mismas dimensiones que el campo grande. Estará muy bien. Es el campo donde trabaja el primer equipo».