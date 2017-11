Linares Deportivo «Sé lo que quiero y jugaremos como quiero» Francisco Pérez 'Chico' ante la prensa antes de su debut en el banquillo del primer equipo. / Enrique Chico asegura que su Linares será «intenso y valiente» en la visita al campo del Rincón (domingo, 12 horas) ÁNGEL ENDOZA LINARES Sábado, 11 noviembre 2017, 00:20

Última sesión de entrenamiento para el, provisionalmente, Linares Deportivo de Chico. El de Lupión lo tiene todo listo para intentar que los jugadores salgan sin tensión de la negativa en el partido ante el Rincón del domingo por la mañana, pero sí con intensidad positiva para sentir que pueden sacar un triunfo en tierras malagueñas.

Esta semana le ha tocado al excentral hacer las veces de técnico y hablar ante la prensa en la previa del choque. «Asumo el reto con mucha ilusión. Cuando los resultados no acompañan, se rompe la baraja por el mismo sitio. Como trabajador del club, no es agradable hacerse cargo del equipo por estas circunstancias hasta que se encuentre un nuevo míster, pero hemos preparado la semana para competir bien y conseguir los 3 puntos en el Rincón», aseguró ayer Chico.

Solo puede estar un máximo de dos partidos en el banquillo, pero pocos como él en el club saben lo que significa el Linares para su afición y asume esta oportunidad como algo bonito, enriquecedor, sabiendo que la afición espera que su carácter ganador se impregne en la plantilla, aunque sólo haya trabajado una semana con ella.

«Hemos estado trabajando con los informes que hemos recabado sobre el contrario y sobre todo trabajando pensando en nosotros, en lo que vamos a buscar y en lo que queremos para afrontar el partido. El Rincón es un equipo que le imprime carácter al juego, el que tiene Bravo, su entrenador. Son muy intensos, tienen gente rápida por banda, dos delanteros grandes como referencia y gente que mete un ritmo muy alto. Nos hemos preparado para ello».

¿Habrá revolución en el once inicial? Posiblemente no, además hay demasiados jugadores tocados y lesionados como para inventar. Chico tiene las cartas que tiene y afirma que «cambiaremos algo. Con Aguado estaba de acuerdo en lo que hacía porque soy un trabajador del club, para el que venga como primer entrenador mi trabajo es adaptarme a él en todo y asesorarle como cualquier persona del cuerpo técnico, cuando me pida un consejo. Somos un grupo de trabajo, cada uno se encarga de una cosa».

Pero esta semana Chico se quita el chándal de segundo entrenador y se pone el traje de primer técnico. Ya lo fue el año pasado del Linares B, está preparado, sobradamente por su dilatada trayectoria profesional, aunque su carnet de entrenador no nacional aún no le permita aspirar al banquillo de forma oficial en el primer equipo.

Quiere, aunque sea por un día, que este Linares juegue un fútbol como a él le gustaría que se viese sobre el verde.

«Yo sé lo que quiero y jugaremos como quiero, salvo que venga ya el míster nuevo y aunque no se pueda sentar en el banquillo me diga que él quiere otro tipo de cosas. Por mi parte lo tengo claro, vamos a ser un equipo valiente, como mínimo vamos a igualar y debemos superar la intensidad con la que juega en Rincón. Seremos agresivos sin balón, valientes con balón, y sabiendo lo que tenemos que hacer porque será lo que hayamos trabajado durante la semana y lo tendremos claro», argumentó el técnico.

Y para ello, el excapitán minero tendrá las ausencias seguras de Juanfran y Braim por lesión. Pablo Ortiz tampoco ha llegado a recuperarse a tiempo para el partido, sí estará disponible Sergio Ortiz. El central Ibra es duda por molestias. Pablo Aguilera, el nuevo fichaje para la delantera, sí entrará en la convocatoria.

«No vamos a poner excusas, con lo que tenemos vamos a salir a intentar ganar», y concluyó su comparecencia con rotundidad, con esas palabras que hacen que el aficionado también se motive, quizá sea esa forma de decir las cosas algo que ni Rivera el año pasado, ni Aguado este, supieron transmitir a la grada.