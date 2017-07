«Quiero un Linares competitivo que juegue la fase de ascenso y la gane» Joseba Aguado ha empezado a planificar la temporada con el Linares. / A. AGUILAR Joseba Aguado, entrenador del Linares Deportivo ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 13 julio 2017, 01:21

Afronta con una mezcla de ilusión y responsabilidad esta nueva etapa por sorpresa en el Linares Deportivo, pero con la madurez que da la experiencia de un entrenador que sabe perfectamente lo que debe hacer para que su Linares Deportivo escriba una página dorada en la historia de la entidad. Jesús Medina dudó entre él y Ferrando tras el descenso, apostó por renovar al segundo, pero tras la dimisión del catalán, volvió a llamar al granadino de 48 años.

-¿Cuándo tuvo el primer contacto con el Linares?

-Hace cosa de un mes, a través de Lasarte, tuve una pequeña reunión con el presidente porque quería conocerme y me dijo que una de sus opciones era que continuase Ferrando. Cuando se confirmó, yo seguí con mis labores y buscando equipo, pero hace dos noches me volvió a llamar el club para explicarme el problema. Al día siguiente por la mañana, el presidente llegó a un acuerdo conmigo por teléfono y esa misma tarde estaba firmando y empezando a ver los jugadores propuestos, fue una jornada muy intensa.

-Sólo faltan cuatro días para empezar la pretemporada.

-Vamos un poco tarde, pero una candidatura como la del Linares para cualquier jugador hace que te escuchen. Se han perdido diez días valiosos y jugadores muy interesantes que van a firmar en las provincias de Granada, Jaén y Málaga, así que tenemos que mirar otros mercados. Todos los equipos están como nosotros, sólo que nosotros debemos firmar más gente que el resto.

-Usted sabe dónde viene y los rivales que le esperan.

-Soy un entrenador que ha echado los dientes en Tercera. Tuve la suerte de coger al filial del Granada y ascenderlo de Andaluza a Tercera y luego a Segunda B, estuve ahí dos años con ellos y ya en la última etapa haciendo informes de otros equipos. Conozco la 2ª B y la Tercera, de ahí el buen sabor que te deja saber que vas a entrenar en un club como el Linares, con su gran afición.

-Rivera y Ferrando eran polos opuestos, ¿cómo es usted?

-Ante todo soy un entrenador que quiere un equipo competitivo que como objetivo final juegue la fase de ascenso y la gane. Hay que dominar defensa, ataque y, estrategia. Sabiendo que debemos ofrecer vistosidad y que la afición de Linarejos esté contenta, que sea nuestro número 12 y no signifique una presión para nosotros, todo lo contrario. Para mí, es una de las mejores de toda Andalucía y eso debe notarse.

-La afición está preocupada por todo lo ocurrido.

-Es normal que el aficionado esté nervioso, más con las redes sociales. Hay que transmitirles tranquilidad, vamos a hacer la mejor plantilla posible, aunque sea complicado por el poco tiempo que nos queda, pero vamos a trabajar a tope. Si luego hay que hacer algún retoque en Navidad, se hará. Domingo a domingo hay que transmitir esos valores e intensidad que debemos exponer para estar en play-off.

-¿Qué le parecen los jugadores que ya tiene el club?

-A algunos jugadores los conozco, pero especialmente hay dos que para mí este año son muy importantes y siguen de la pasada temporada. El primero es Luis Lara, que por su juventud este año debe ser nuestro estandarte en el equipo. Otro es Juanfran, que el año pasado no tuvo su sitio en 2ª B, pero le conozco y es para mí una pieza imprescindible, yo mismo hice un informe para que lo fichase otro equipo y al final se lo llevo el Linares.

-A Luis Lozano le conoce bien.

-Le he tenido dos años, yo lo saqué de otro equipo de Granada para que diese el salto. Como persona es excelente y un ganador nato. También se ha firmado gente importante como Jorge Barba, que es un jugador de peso en Tercera.

-Parece que muchos canteranos pasarán al primer equipo, usted ha trabajado con gente joven y ha sacado muy buen rendimiento.

-Queremos contar con un ramillete de jugadores que serán ellos mismos los que se coloquen cuando hagan la pretemporada y les veamos. Quizá alguno se venga abajo, pero hay fórmulas como cederle a otro equipo para que termine de madurar jugando, porque todos deben saber que el Linares tiene un objetivo muy concreto que es estar arriba y que nuestra afición es muy exigente, nos va a apretar y ellos deben estar a la altura. A alguna gente joven le puede costar un poco más.

-¿Cuándo considera que tendrá el Linares cerrada la plantilla?

-En eso estamos, haciendo muchas operaciones, el margen de error es pequeño, pero toda la directiva, el presidente y yo estamos moviéndonos en ese aspecto con esfuerzo y dedicación. Quiero el día 20 tener el 90% de la plantilla firmado.

-El Grupo IX más duro de lo que llevamos de siglo, ¿es para tanto?

-A mí me recuerda a cuando hace 20 años yo jugaba en el Vandalia y caímos en el grupo con Linares, Marbella o Almería, había equipazos. Este año ha dado la casualidad que no ha subido ninguno y han bajado tres grandes clubes, El Palo también ha vuelto con una fuerza enorme, así que vamos a estar diez equipos luchando por los cuatro puestos de ascenso y otros diez por no descender. Los más pequeños van a luchar a muerte contra los más grandes, será una liga muy complicada, pero tengo confianza e ilusión.