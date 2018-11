Linares Deportivo «No quiero tener a nadie que no esté al ciento veinte por cien involucrado» Pedro Beda no estará en sus mejores condiciones para afrontar el choque contra el líder mañana por una gastroenteritis. / ENRIQUE El entrenador del Linares apunta que la salida de Bazán no implica que se fiche a un jugador para esa misma posición ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 24 noviembre 2018, 00:28

Con las dudas de Josema y Pedro Beda, la recuperación segura de Miguelito y Chinchilla para la convocatoria, y muchas ganas de que pasen estas últimas 24 horas antes del partido, el Linares Deportivo ultima los preparativos de si viaje a El Palo.

Está en juego el liderato, pero Juan Arsenal quiere transmitir a sus hombres tranquilidad, pase lo que pase, será un encuentro más y lo que se saque en Málaga, sea positivo o negativo, no será decisivo de cara a jugar el play-off. Incluso habló en la previa de la fortaleza mental del equipo, que está preparado por si la fortuna le es esquiva en algún tramo del campeonato, como les pasó fuera de casa al inicio de la liga.

«No es un partido definitivo, quedan 27 jornadas. Lo importante es mantener distancias con el quinto para jugar play-off. Queda un mundo, hemos mantenido una regularidad importante y debemos estar preparados para afrontar una crisis de resultados, si la hubiese, para salir lo antes posible. En una liga tan complicada siempre hay baches», comentó Arsenal.

¿Cómo está la enfermería? ¿Quién será la pareja de carrileros? ¿Los problemas de Josema obligarán al Linares a salir con una línea de cuatro atrás? Son preguntas que la afición se hace y, aunque no va a desvelar todos los detalles, el técnico sí da unas pinceladas de lo que puede pasar el domingo, según el estado físico de sus jugadores.

«León hizo un gran partido. Miguel está en la línea de juego de toda la temporada. Dani Espejo está espectacular. Juegue quien juegue, lo va a hacer bien. La preocupación es que Josema no ha podido entrenar con normalidad. Pedro Beda está con gastroenteritis, vómitos y diarrea. Fran Lara sigue con el dedo del pie en el dique seco. Sí recuperamos a Sergio Chinchilla, que es importante. Hay gente con molestias y espero que los que afronten el partido estén al ciento veinte por cien», comentó al respecto.

Iván Bazán ha firmado por el Silla. Arsenal cuenta cómo se produjo su salida y que ha sido lo mejor para ambas partes. «Él vino a hablar conmigo y con Miguel Linares. Tenía problemas familiares y no se sentía cómodo, no tenía continuidad en el equipo y prefería salir. Tanto el club, como yo, no pusimos impedimento. No quiero tener a nadie que no esté al ciento veinte por cien involucrado e implicado, con el rol que tenga que tener cada futbolista para cuando le llegue su oportunidad. Si él no estaba cómodo, no quiero a nadie que no esté a gusto».

Julio ya tiene equipo

Aunque se rumoreó que el linarense Julio de Dios estaba en la recámara porque se encontraba sin equipo y había pedido permiso para entrenar con los azulillos, el rumor se desvaneció cuando anunció su fichaje por otro equipo. «Julio ha firmado en Egea. Vino para ponerse bien físicamente, pero estaba esperando un equipo de Segunda B».

El Linares fichará, pero Arsenal asegura que no tiene prisa por incorporar a nadie y recuerda que todos sus jugadores están cumpliendo con creces. La única zona en la que han tenido problemas, la medular, vinieron en forma de lesiones y no de tener descompensada la plantilla porque ahí cuenta con Rodri, Lara, Ortiz, Juanfran, Isra y hasta se han adaptado Iván Sales y Barba, cuando ha sido necesario.

«Ahora tenemos una ficha libre mayor de 23 años. No hay urgencias, ni prisa, sí tenemos la opción de reforzar alguna zona donde estemos más mermados. Tenemos hasta el 31 de enero, con tiempo y sin prisa, pero sí mirando el mercado y buscando. En estos 15 partidos hemos tenido problemas de mediocentros por lesiones, no por falta de efectivos en la plantilla».

Y no descarta que venga un hombre de otro corte. «No porque se vaya un hombre de banda (Bazán), vendrá otro en esa posición. Podemos fichar un defensa o un delantero, hay un abanico de posibilidades para que venga algo que mejore lo que tenemos. Antes no podíamos traer a nadie, ahora sí, hay dos meses para que salga algo interesante», añadió Arsenal sobre las intenciones del club de reforzarse en navidades.