Linares Deportivo El recurso por la segunda amarilla a Bazán no prosperó El Linares conocerá hoy el alcance de las lesiones de Rodri y Juanfran, hasta mañana no retoma el Juez Único el caso de la no comparecencia del River ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 20 septiembre 2018, 03:17

El Linares Deportivo espera conocer hoy el alcance del esguince de tobillo de Rodri y la luxación de Juanfran, que se han sometido a sendas resonancias magnéticas. La prueba principalmente es para descartar o confirmar problemas mayores, porque es seguro que ambos se perderán uno o dos encuentros de liga.

El director deportivo explicó que «son dos lesiones feas, porque no será cosa de unos días, creo que dos partidos mínimo les vamos a perder. A partir de ahí, veremos su evolución y esperamos que en las pruebas no salgan ligamentos afectados, ni nada roto, que quede en simples sustos y el dolor vaya remitiendo, para que estén disponibles lo antes posible».

El Linares Deportivo recurrió la expulsión de Iván Bazán, pero no ha prosperado. Viendo las imágenes del partido, es difícil creer cómo Bazán pudo ser expulsado por dos faltas en menos de diez minutos y el jugador que cazó a Rodri siguiese en el campo.

«La amarilla a Iván está redactada como que es por derribar a un contrario en la disputa de un balón, así que está abierta a la interpretación del árbitro y no nos aceptaron el recurso. No fue un buen arbitraje. No queremos que nos den nada, pero tampoco que nos quiten. Ante el Guadix no se midió a los dos equipos con el mismo rasero. La entrada a Rodri fue premeditada, tengo entendido que la hizo el jugador que maneja los tiempos del partido. Actitudes así son difíciles de entender y más si el árbitro aplica un criterio diferente a la hora de interpretar las faltas. No obstante, sabemos dónde estamos», citó Miguel, haciendo alusión a las luces y sombras de la Tercera División.

Llamada a la Federación

El director deportivo azulillo aprovechó ayer para llamar a la RFEF y preguntar por la decisión del juez único respecto al partido contra el River Melilla. Aún no hay una decisión, el viernes será retomado el asunto, aunque el Linares confía en que lo hico todo bien, conforme a lo que dictó la RFAF.

«Me han contestado que el Juez Único tiene las alegaciones los dos equipos y las está estudiando, cuando las resuelva se conocerá la resolución. Los documentos que presentamos cada club no son más de 8 páginas, así que entendemos que no tardará mucho en darse a conocer cuando las valore. Ojalá sea pronto, nosotros actuamos conforme a la Federación y estamos tranquilos. Queremos sólo lo que es nuestro, los 3 puntos de ese partido», explicó Miguel.

Uno de cada treinta

Esto es la Tercera División. La plantilla se prepara anímicamente para recibir al CD Rincón con el gol entre ceja y ceja, es lo único que les ha faltado para haber sumado en algunas de las dos salidas de este arranque liguero.

«Tenemos la vitola de favoritos y eso genera siempre un plus en el rival para ganarte. Pero no es por ser nosotros que nos haya costado sumar fuera, a todos les va a costar. Si vemos el encuentro de Guadix, es de los que pierdes 1 de cada 30 veces que lo juegas. Lo haces todo para ganar, te hacen dos goles a balón parado, no tiran a puerta en jugada, pero tú no marcas», apuntó el director deportivo, que recuerda también lo ocurrido en la primera jornada de liga en La Victoria.

«En Jaén y Guadix tuvimos muchas opciones de ganar, faltó el gol, pero ya tenemos a Javi Bolo, que nos va a ayudar en esa faceta. Estamos tranquilos porque, jugando como lo hacemos, vamos a perder poco. La liga es muy apretada, no recuerdo a nadie acabar campeón con mucha holgura del segundo, salvo el año del ascenso del Linares en Castellón. El equipo está muy metido, concienciado, el planteamiento es bueno, así que deben tener todos la mente fría», añadió.