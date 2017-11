LINARES DEPORTIVO Reencuentro con sus fantasmas El delantero azulillo José Manuel con la pelota, intentando triangular junto a la línea de banda del Municipal de Guadix. / LINARES DEPORTIVO Mal partido del Linares ante un rival de la zona baja; Corral y Pablo hicieron los goles y los cambios en el once de Aguado no funcionaron ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 2 noviembre 2017, 01:31

Cuenta la tradición que la noche de los muertos acerca el mundo de los vivos al más allá, y como si de una pesadilla se tratase, el Linares Deportivo se reencontró en la mañana de ayer con la vuelta de sus fantasmas del pasado reciente. Y no sólo un fantasma, todo el repertorio.

Una defensa que hacía aguas y donde el Guadix ganó varias veces la espalda de los centrales, así llegaron los dos goles. Un centro del campo con calidad pero sin intensidad, dudas sacando el balón, pérdidas absurdas, y un ataque sin pólvora. Completando el repertorio un entrenador que no se mordió la lengua al criticar a sus propios jugadores: «Muy mal partido en todo, el equipo no salió con la concentración necesaria. Con esta actitud no podemos salir a jugar a domicilio, ahí está el resultado».

¿Qué ha cambiado del último mes al partido del miércoles para que el Linares haya frenado su línea de sensaciones positivas? Para empezar, los primeros cambios fueron decisión del propio técnico. Dejó fuera del once inicial a Robador, Omar, Barba (el mejor de este arranque de campeonato), y al máximo goleador, el canterano Pekes. Cambió a algunos jugadores de posición, Braim hizo de enganche, José Manuel estuvo casi inédito y arriba Javi López no estuvo fino.

Posiblemente Aguado buscaba dar descanso a algunos hombres y hacer pruebas en el campo de un rival que sólo había ganado un partido y está luchando eludir el descenso. De haber salido bien, genial, pero cuando estos experimentos salen mal, al final vienen los lamentos.

A los 6 minutos se ya vio que el Guadix iba a hacérselas pasar mal a los azulillos. Arturo salvó con el pie un mano a mano con Pedro Corral. La más clara de la primera mitad para los mineros la tuvo Palomeque al cuarto de hora, centro medido de Braim a su cabeza, pero el lateral, con todo a favor en el área pequeña, no le dio dirección a puerta a la pelota.

Javi López no está para ser titular, se vio, le puso voluntad pero aún no tiene la chispa de antes de la operación, los centrales le tenían atado en corto y la afición echaba en falta a Pekes. Braim sí tenía la libertad y la chispa para meterse en el área, dejar sentado a un defensa, romper a otro, pero le faltó definir. Pero no era un partido para florituras, era un encuentro para fajarse, y ahí el Guadix estuvo mejor también. El partido tenía muchas interrupciones, se jugó poco en la primera parte, 22 faltas señaladas, y el Linares no tenía continuidad en el juego.

Tras el descanso, Aguado metió a Barba para buscar esa continuidad, pero los accitanos sabían que este partido se decidiría con juego directo y no con fútbol de toque. A los cinco minutos, balón largo para Pablo, que le ganaba la espalda a Admonio y el central, al intentar recuperar la posición, cometió penalti. Pedro Corral engañó a Arturo, la puso junto al palo y subió el 1-0 al marcador. Aguado forzó la ruptura de líneas, se fue Sergio García y entró Omar, pero los mineros no supieron jugar a lo mismo que el Guadix. No había ocasiones. 70 minutos tardó en entrar Pekes y en el primer balón que tocó se escapó de la marca de los centrales y remató fuera un servicio de Omar.

Arriba Pekes le dio otro aire al equipo, pero atrás seguían haciendo aguas los linarenses. Vergara de falta obligó a Arturo a despejar, le cayó la pelota a Chinchilla y remató al palo. En la siguiente acción local, otro balón largo para Pablo, la defensa se quedó clavada pidiendo fuera de juego, que posiblemente era, pero el colegiado no lo vio así y la jugada siguió para que el futbolista accitano batiese a Arturo y subiese el 2-0. El domingo a las 17:00 visita Linarejos el Motril, rival directo.