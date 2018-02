LINARES DEPORTIVO Robador: «Hubo ofertas, pero vine a Linares por la opción de jugar» David Pinto Robador posando con la bandera del equipo linarense. / ENRIQUE El guardameta se mostró optimista a las puertas de los cinco partidos clave de esta vuelta: «Hace dos semanas estábamos a 14 puntos y ya estamos a 11» ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 9 febrero 2018, 01:22

Comparecía en la sala de prensa de Linarejos el guardameta David Pinto Robador, hombre que será el encargado de defender la portería minera hasta final de temporada como titular indiscutible, tras la salida de su compañero Arturo, que venía siendo titular en jornadas anteriores.

Ahora será un meta del equipo juvenil el que vaya los fines de semana a completar la plantilla de Jaime Molina como portero suplente. Robador también tenía ofertas para salir en enero, pero prefirió quedarse en Linares y demostrar que es un guardameta capacitado para la exigente segunda vuelta que queda en el grupo.

«Las ofertas aparecieron, como a la mitad de compañeros del vestuario. Yo quería jugar y sabía que aquí podía hacerlo. Al final eso es lo que cuenta. Tengo 21 años y vine a Linares porque quería la oportunidad de jugar, y aquí me la dieron, ahora la estoy teniendo otra vez y eso es lo importante para mí. Mejor que te conozcan en un sitio, que ir a uno nuevo y que te la jueguen. Aquí la gente tiene buena imagen de mí, los compañeros me apoyan, me arropan, no hay nada mejor que eso», afirmó el portero.

El meta intentará frenar a Mauri, Álex, Apoño y Juanillo, los artilleros de los malagueños

19 partidos ha jugado Robador desde su llegada, 24 goles encajados, vamos por la jornada 27 y quedan 15 emparejamientos más por delante. «La portería es una posición ingrata. Juega sólo uno, y si te quitan es por algo, tienes que ver qué es lo que has hecho mal y mejorarlo día a día, compitiendo con tu compañero, que era Arturo y como él dijo a la prensa, nos llevábamos muy bien y nunca tuvimos un roce. Hay que seguir compitiendo, trabajando y esperar la oportunidad de nuevo», comentó sobre su rol este año.

Viene El Palo de Apoño

Este domingo (17 horas) le toca encabezar la salida del equipo en la bocana del vestuario de Linarejos. Viene El Palo y, con los malagueños, algunos de los mejores jugadores del grupo de cara a puerta. El delantero Mauri lleva 10 goles, sus compañeros Álex Ramírez y Juanillo suman otras 11 dianas, los centrocampistas Vela con 5 y el ex de Primera Apoño, con 8 tantos, son también dos buenos artilleros que pondrán a prueba a Robador.

«Ya lo sabíamos cuando fuimos allí a jugar. Sabemos que es un equipo que quiere estar arriba, que sabe a lo juega y que tiene muy buenas armas. Es un partido que afrontamos como todos los que nos vienen ahora, lo importante es ganar, sacar 3 puntos dando un buen espectáculo ante nuestra gente. Que vean que tenemos esa calidad para estar ahí», contó el granadino.

Será la primera de las cinco etapas de montaña para el equipo minero, valga el símil ciclista, porque de lo que ocurra en este mes de competición saldrán muchas cosas en claro.

Robador lo tiene claro: «Si ganamos estos partidos, podemos ir recortando. Sabemos que hay enfrentamientos directos. Vienen ahora cinco partidos entre equipos que nos jugamos mucho por estar ahí arriba y lo cierto es que los afrontamos con optimismo, con ganas de conseguir los puntos y ponernos más arriba».

Actualidad azulilla

La semana ha transcurrido con normalidad. La llegada de Silas al grupo de trabajo y la adaptación de Kevin, han sido las dos principales novedades tras un mes de enero movido. Además, haber ganado en los dos últimos encuentros de liga ha dado tranquilidad a un grupo joven, cuya juventud ha pasado factura en la primera vuelta.

«Siempre es más fácil trabajar cuando ganas. Cuando pierdes, todo son problemas, y cuando ganas ves que no somos tan malos, que tenemos buen equipo para ganar. Tenemos unas jornadas contra la gente de arriba y si queremos acercarnos hay que ir ganándolos. La semana pasada perdió el Jaén, la anterior recortamos 3 puntos y poco a poco hay que ir tirando para arriba», apuntó David.

En el equipo linarenses todos creen en la remontada. Saben que la afición es más escéptica, que la prensa ha dado el objetivo prácticamente por perdido tras las tres derrotas seguidas al empezar el año, y que se han vivido momentos de tensión por esos tropiezos. Pero el fútbol es caprichoso, y vistos los resultados de la semana pasada y que el equipo tiene matemáticamente margen de maniobra, porque los de arriba también pinchan, el Linares llega con otro color de cara a este tramo vital de la liga donde no pueden dejarse ya puntos por el camino.

«Claro que se puede, hace dos semanas estábamos a 14 puntos y ya estamos a 11. Ahora nos vienen los partidos contra los de arriba, si sacamos buenos resultados vamos a recortar. Lo mejor de este grupo es que puedes perder en casa del último y ganar en el campo del primero. Hay una compensación muy grande en la categoría y puede pasar de todo. 15 partidos son muchos puntos por jugar», concluyó.