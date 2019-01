Samu: «Si no estamos preparados para estas situaciones, no valemos para estar en Linares» Samu Urbano podría tener minutos en casa del colista. / ENRIQUE El Linares pagará un delegado federativo para que esté en La Cañada y la Policía melillense ha transmitido tranquilidad al club minero ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 11 enero 2019, 01:48

Parece que llega una nueva oportunidad para Samu Urbano, que fue el elegido para comparecer en la sala de prensa y hablar de sus impresiones de cara esta atípica visita al campo del colista. Siempre que ha jugado, ha cumplido con creces, y el del domingo podría ser su tercer encuentro como titular.

Afirmó que rol como suplente «lo intento llevar de la mejor manera, veo que voy a más, mis sensaciones son muy buenas, somos todos un equipo. Si Lopito está bien, en parte es porque yo compito bien con él. Yo intento que él esté bien con esa competencia y, cuando tengo que jugar, yo estoy bien también. Él mira atrás y ve que estoy preparado».

Todos saben que fuera de casa no se debe mirar la trayectoria del rival. El River no ha ganado ningún partido y Samu ve a sus compañeros «mentalizados de no cometer los errores que cometimos fuera de casa en la primera vuelta, sabiendo que todo es difícil. Trabajamos en madurar el partido y no salir a especular»

El Linares se mira en el espejo de lo que hicieron bien contra el Huétor Vega para repetirlo en Melilla «por las dimensiones del campo. Hemos demostrado que fuera vamos a más y que estamos preparados para competir en cualquier sitio. Si queremos jugar partidos como el de hace dos semanas ante el Jaén, con Linarejos lleno, tenemos que pasar por este tipo de campos».

Sobre el ambiente hostil del que se habla estos días, la plantilla recuerda que todos saben lo que es jugar en campos complicados y ante rivales que intentan meterte un plus de presión para que la concentración se esfume.

«Melilla siempre es complicado. Los que llevamos mucho tiempo yendo allí a jugar lo sabemos. Por el viaje, por el cansancio, el barco, el avión, y el ambiente es diferente también. Es un factor extra que te condiciona un poco más. Nosotros no estamos preocupados, lo que pasa en el campo se queda dentro. Si estamos pendientes delo que pasa fuera, no podríamos jugar al fútbol. No sabemos lo que nos vamos a encontrar allí, ni lo que va a pasar, vamos a centrarnos en hacerlo lo mejor posible», dijo Samu Rubano.

Con confinza, sabiendo que fuera hay que sacar los 3 puntos en todos los viajes posibles y sin dejarse intimidar por los comentarios, el meta azulillo añadió que «todos estamos preparados para afrontar este tipo de ambientes y partidos, si no, no jugaríamos al fútbol. Si no estamos preparados para hacer frente a estas situaciones, no valemos para estar en el Linares. En cualquier momento, un pinchazo del Jaén nos colocará donde queremos, debemos seguir con este nivel».

Por la seguridad

Mucho se está hablando, y no precisamente por lo positivo, de lo que espera al Linares en su visita al campo de La Cañada. Desde la entidad minera confían en que todo sea una exageración del normal ambiente de presión que se vive previo a un partido que suscita morbo por lo ocurrido en la ida, y han puesto todo de su parte para transmitir esta misma tranquilidad a la plantilla.

El Linares pagará la presencia de un delegado federativo, persona que dará fe de que todo lo que ocurre dentro y fuera del terreno de juego está dentro de la normalidad de un partido de competición en Tercera División.

También ha habido contacto con la Policía de la ciudad autónoma, que han garantizado las medidas necesarias para que la expedición del Linares pueda jugar con normalidad en uno de los barrios más conflictivos del sur de España.