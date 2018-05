Linares Deportivo Sergio García: «Quiero sentirme importante el año que viene» García anticipándose a un atacante para despejar de cabeza. / IDEAL El derbi entre Linares y Atlético Mancha Real será Medio Día del Club y el precio de la entrada será descontado al renovar el abono de la 2018/19 ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 3 mayo 2018, 00:12

Cuenta atrás para despedir la temporada en el Municipal de Linarejos, último encuentro en casa para los azulillos y el club decidió finalmente que sí sería Medio Día del Club, por lo que los abonados deberán pasar por taquilla. La medida no ha gustado a un sector de la afición, que considera que no hay aliciente para pagar más por ver un partido donde no hay nada en juego, mientras que el club ha tratado de compensar esto con dos iniciativas.

La primera es que cada abonado pueda adquirir entradas extra al 50% del precio para ir acompañado al campo, algo que ya se ha hecho en otras ocasiones. La segunda es que el importe de la entrada de este partido se descontará íntegramente del abono para la temporada 2018/19 de aquellos que renueven su condición y presenten el resguardo.

Los niños menores de 10 años pagaran 1 euro por motivos de seguridad, si acceden a tribuna alta o baja. Las entradas para la afición de Mancha Real que se desplace tendrá un precio de 10 euros y los socios del club azulillo no pagarán en esta ocasión. El precio de las entradas oscila entre los 3,5 y 15 euros para adultos, para los jóvenes entre los 2 y 10 euros, según la zona del campo.

Aunque el partido no está llamado a romper la dinámica de menos de 500 espectadores que en las últimas jornadas se ha visto en Linarejos, la plantilla sí desea que la afición acuda a despedirles después de una temporada. «Ha sido muy difícil, especialmente la segunda vuelta, con pocos jugadores, pero estamos luchando todos los partidos y jugando muy bien. Sabemos de su descontento, pero queremos que la afición nos apoye en este último encuentro, cuantos más estén, mejor», explicó Sergio García.

Grandes números

El canterano está siendo uno de los protagonistas de las últimas semanas, titular y cuajando actuaciones perfectas. Se ha consagrado este año con 1.306 minutos, 23 encuentros jugados y titular en 14 de ellos.

«Para ser mi primer año en Tercera, no está nada mal. Empecé jugando, tuve un bache con menos minutos, pero he vuelto a jugar a final de temporada con confianza y trabajo. Estoy a buen nivel, hubo momentos difíciles, pero siempre trabajé igual esperando mi oportunidad», apuntó el canterano.

Y sobre su futuro profesional, añadió: «Esperaré a que la temporada termine y el club me dé su punto de vista, ahora no sé nada. Tampoco he hablado con ningún otro equipo. Lo que sí sé es que quiero sentirme importante el año que viene y estaré donde apuesten por mí».

Respecto al rival del domingo a las 18:00, el canterano consideró que ya no se juegan nada, «pero somos futbolistas y queremos ganar siempre, nosotros y ellos. Representamos el escudo del Linares y nos vamos a enfrentar a una de las mejores plantillas de la categoría. Les ha condenado la primera vuelta irregular, pero la segunda ha sido muy buena pese a que hayan llegado a estas alturas sin opciones».