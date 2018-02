Linares Deportivo Sergio Ortiz apuesta por un Linares que dará guerra hasta el final de temporada Sergio Ortiz se eleva para cabecear un centro ante la mirada de un defensor. / ENRIQUE «Las tres derrotas fueron un palo muy duro, pero ya hemos visto que el fútbol es impredecible», apunta el centrocampista cordobés del Linares ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 6 febrero 2018, 01:05

El Linares Deportivo se prepara hoy para la vuelta al trabajo. Por la mañana será presentado Silas, el equipo se concentrará en su durísimo mes de calendario y en el primer encuentro ante El Palo este domingo. Pero antes, el regusto que ha dejado la victoria ante el Melistar, 2-3 en casa del colista.

Sergio Ortiz Zabalete comenta que «a priori no esperábamos que fuese tan complicado, vas con la mente puesta en resolverlo fácil. Nos adelantamos y nos empataron de penalti antes del descanso. Van últimos, han sumado pocos puntos, pero fue un equipo complicado en muchas fases».

¿Llegó a temer el Linares por la victoria en Melilla? «No, aunque ya nos ocurrió una vez que nos pusimos por delante con el Huétor Vega y nos entraron los nervios en algunos momentos. Jugar con la ansiedad de tener que ganar por obligación es complicado, pero en Melilla el míster nos tranquilizó en el descanso, que siguiéramos así y llegarían más goles. Así fue, con el 1-3 marcaron el segundo, pero supimos aguantarles».

Ortiz es uno de los veteranos de la plantilla, sus 31 años le avalan en una dilatada trayectoria con pasado en Segunda B. Está animado, ha visto como sus compañeros han ido ganando empaque con el paso de las semanas.

«El equipo ha ido cogiendo madurez, cuando nos podemos por delante hay que tener cabeza y que no pase como en otras fases del año. Los fichajes que han venido parece que han reactivado la ilusión y la plantilla, intentaremos cuajar un bien final de temporada. Desde el principio dije que me gusta cómo juega este Linares. No hemos encontrado la regularidad, es verdad, muchos jugadores nuevos y mucha juventud, pero aún tenemos mucho margen de mejora dentro de lo importante, que el equipo juega bien», comenta el centrocampista.

Ahora llega el tramo más complicado del calendario del Linares, el que les puede dar o quitar definitivamente toda esperanza.

«Nos llega con dos victorias en estos dos partidos que eran tan importantes para lo anímico, 6 puntos que no eran fáciles, lástimas de aquellas tres derrotas seguidas, fueron un palo muy duro, pero el fútbol ya hemos visto que es impredecible. A ver si somos capaces de seguir en la pelea por estar arriba, este primero contra El Palo es muy importante», reitera.

Sergio espera en Linarejos un rival «experto y con bastantes jugadores veteranos. Será bonito, tenemos que salir enchufados como el día del Almería B y otros de casa. Podemos dar un golpe anímico si ganamos. El fútbol son dinámicas, igual que perdimos tres, ahora te da por volver a ganar y subes la moral. Por eso estas últimas victorias le vienen muy bien al equipo, ya se ha cambiado la dinámica».

Tres goles

Sergio marcó en Melilla, suma ya tres dianas y es indiscutible en el centro del campo. Molina dijo que estos últimos 15 partidos son para cualquier jugador una oportunidad de ganarse la renovación y buscar un buen destino el año que viene, pero Sergio asegura que los jóvenes no deben distraerse en esos asuntos.

«Yo estoy muy cómodo, al lado de casa y en un club importante. Para mí, venir al Linares era hacerlo a un club de superior categoría y no voy a pensar en lo que pasará el año que viene. Es algo que está en el subconsciente del jugador, pero no debe pensar en ello. Claro que estaría encantado de quedarme, aunque primero hay que ganar este domingo, y el siguiente, avanzar y ver cómo acabamos la temporada. Sí puedo decir que aquí estoy muy cómodo y me gustaría seguir», concluye el jugador cordobés.